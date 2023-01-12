"Обнаружено вероятное изображение Джека Потрошителя"

Этот загадочный преступник появился из ниоткуда и внезапно пропал. По разным данным расправился с женщинами, число которых точно не установлено, но может варьироваться от 5 до 11. Личность таинственного убийцы продолжает будоражить умы профессионалов и любителей, пытающихся найти зацепки в деле, которому уже более 130 лет.
В нём появилась неожиданная улика, которая может пролить свет если не на личность, то хотя бы на внешность неуловимого психопата. Дело в том, что архивисты обнаружили трость, которая принадлежала Фредерику Абберлайну. В 1888 году он занимал должность главного инспектора лондонской полиции и возглавлял расследование.
Трость долгое время хранилась в полицейском колледже в Брамсхилле (Хэмпшир) и предполагалось, что она была безвозвратно утеряна после закрытия заведения в 2015 году. Но этого не случилось: аксессуар в числе прочих вещей перекочевал на склад в Райтоне и пролежал там до недавнего времени.
Обнаружилась трость благодаря энтузиазму двух сотрудников, занимавшихся сортировкой. Резьба на рукоятке действительно относится к XIX веку. И возможно Абберлайн оказался к разгадке тайны ближе, чем принято сейчас считать. Но просто не собрал достаточно улик и доказательств, чтобы привлечь преступника к ответственности. И в качестве вечного напоминания заказал эту трость, чтобы черты чудовища в человеческом обличье всегда были перед глазами. И под рукой, дабы не стёрлись из памяти. Вдруг ещё представится возможность всё изменить?
Таковой, увы, не представилось. В разное время под подозрение попадали разные люди, начиная с Монтегю Джона Друитта, Аарона Космински и доктора Фрэнсиса Тамблети, и заканчивая такими известными личностями как принц Альберт и автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл.
Доказать или опровергнуть, что лицо на трости действительно принадлежит Потрошителю, невозможно. Но на настоящий день это причудливая улика – единственный максимально вероятный вариант образа неуловимого преступника Викторианской эпохи, злодеяния которого поспособствовали развитию криминалистики и становлению полиции в привычном для нас виде.
А вы допускаете, что лицо на трости действительно принадлежит Джеку?
Источник:
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Заголовок "Обнаружено вероятное изображение Джека Потрошителя"
Читаем:Архивисты обнаружили трость, которая принадлежала Фредерику Абберлайну, который не нашел Джека Потрошителя, но заказал трость с его обличьем.... Как б.л.я.д.ь. он это сделал? принес фоторобот резчику? Или он не расставался с полароидом и сфоткал преступника?
Как можно писать такую х.у.й.н.ю???
Капитана Джека Потрошителя!!!
а, блин, это про другого.
Пост - редкостная дичь!