"Обнаружено вероятное изображение Джека Потрошителя"

Таковой, увы, не представилось. В разное время под подозрение попадали разные люди, начиная с Монтегю Джона Друитта, Аарона Космински и доктора Фрэнсиса Тамблети, и заканчивая такими известными личностями как принц Альберт и автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл.

Доказать или опровергнуть, что лицо на трости действительно принадлежит Потрошителю, невозможно. Но на настоящий день это причудливая улика – единственный максимально вероятный вариант образа неуловимого преступника Викторианской эпохи, злодеяния которого поспособствовали развитию криминалистики и становлению полиции в привычном для нас виде.

А вы допускаете, что лицо на трости действительно принадлежит Джеку?