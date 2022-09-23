Как обычный кофе помог раскрыть преступление почти полувековой давности

Пара молодожёнов наслаждалась обществом друг друга и строила планы на будущее. Но им не суждено было сбыться: 5 декабря 1975 года 19-летнюю Линди Сью Бихлер обнаружили мёртвой.
Молодая женщина работала в цветочном магазине. Посетителей перед Рождеством было много, и 5 декабря Линди задержалась на работе допоздна. Вечером она заскочила за продуктами и поспешила домой.
Буквально час спустя племянницу навестили ее дядя и тетя. И пришли в ужас, увидев на полу распростертое окровавленное тело, рядом с которым валялся нож. Родные вызвали полицию.
Вскрытие показало, что тело буквально искромсали, нанеся 19 ранений. Перед смертью несчастная также подверглась сексуальному насилию. Естественно, первым подозреваемым стал муж убитой Фил. Но у него было алиби, и мужчину вычеркнули из списка. Подвижек в деле не было, как и других подозреваемых. И попытки его возобновления оказывались безрезультатными.
Молодая женщина работала в цветочном магазине. Посетителей перед Рождеством было много, и 5 декабря Линди задержалась на работе допоздна. Вечером она заскочила за продуктами и поспешила домой.
Буквально час спустя племянницу навестили ее дядя и тетя. И пришли в ужас, увидев на полу распростертое окровавленное тело, рядом с которым валялся нож. Родные вызвали полицию.
Вскрытие показало, что тело буквально искромсали, нанеся 19 ранений. Перед смертью несчастная также подверглась сексуальному насилию. Естественно, первым подозреваемым стал муж убитой Фил. Но у него было алиби, и мужчину вычеркнули из списка. Подвижек в деле не было, как и других подозреваемых. И попытки его возобновления оказывались безрезультатными.
Спустя 22 года развитие технологий позволило создать по сперме, обнаруженной на теле, ДНК-профиль. Но с имеющимися в базе образцами он не совпал. Затем все те же технологии позволили определить цвет волос, кожи и глаз преступника. Стало известно, что это был итальянец или иранец. Поразительно, но через 46 лет после убийства у полиции появился подозреваемый: нашлось совпадение по базе.
Зимой этого года за ним тайно проследили и подобрали в урне аэропорта стаканчик из-под кофе, чтобы провести повторный анализ ДНК.
ДНК с места преступления и стакана совпали. Плюс к этому, провели дополнительную экспертизу, изучив пятна крови с колготок жертвы. И снова обнаружилось совпадение. Подозреваемому, который действительно оказался итальянцем по происхождению, предъявили обвинения. И 17 июля 2022 года 68-летний Дэвид Винсент Синополи был арестован у себя дома в город Ист-Хемпфилд по обвинению в убийстве 46-летней давности. Подозреваемого отправили в тюрьму без права освобождения под залог.
Почти полвека прошло с момента убийства. Но возмездие настигло преступника по прошествии стольких лет. И теперь, благодаря неоспоримым доказательствам, он не сможет отвертеться. Убийца понесет заслуженное наказание за отобранную много лет назад жизнь, которая оборвалась, не успев начаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тоько зачем? Мы ведь не готовим преступление.
Или?...
За то, что он не дал своей сперме стать человеком?
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
КонсультантПлюс: примечание.
П. "в" ч. 1 ст. 78 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от 18.07.2022 N 33-П). О правовом регулировании до внесения изменений см. п. 2 Постановления N 33-П.
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
Здесь обычно понимают с ОДНОГО раза.
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а это для немецких посетителей Фишек, типа - Баден-Баден!
Особенно где-нибудь в глубинке, где "понаехавших" немного, и они значительно отличаются от местных.
Известно даже раскрытие преступления по шерсти кота убийцы - он единственный на острове был "неместным", привозным.