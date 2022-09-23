Как обычный кофе помог раскрыть преступление почти полувековой давности

Молодая женщина работала в цветочном магазине. Посетителей перед Рождеством было много, и 5 декабря Линди задержалась на работе допоздна. Вечером она заскочила за продуктами и поспешила домой.

Буквально час спустя племянницу навестили ее дядя и тетя. И пришли в ужас, увидев на полу распростертое окровавленное тело, рядом с которым валялся нож. Родные вызвали полицию.

Вскрытие показало, что тело буквально искромсали, нанеся 19 ранений. Перед смертью несчастная также подверглась сексуальному насилию. Естественно, первым подозреваемым стал муж убитой Фил. Но у него было алиби, и мужчину вычеркнули из списка. Подвижек в деле не было, как и других подозреваемых. И попытки его возобновления оказывались безрезультатными.