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Как обычный кофе помог раскрыть преступление почти полувековой давности

Как обычный кофе помог раскрыть преступление почти полувековой давности

Автор:
23 сентября 2022 15:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Доказательство   Линди Сью Бихлер   днк   кофе   криминал   преступник   убийство   улика   
1963
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Пара молодожёнов наслаждалась обществом друг друга и строила планы на будущее. Но им не суждено было сбыться: 5 декабря 1975 года 19-летнюю Линди Сью Бихлер обнаружили мёртвой.

Молодая женщина работала в цветочном магазине. Посетителей перед Рождеством было много, и 5 декабря Линди задержалась на работе допоздна. Вечером она заскочила за продуктами и поспешила домой.

Буквально час спустя племянницу навестили ее дядя и тетя. И пришли в ужас, увидев на полу распростертое окровавленное тело, рядом с которым валялся нож. Родные вызвали полицию.

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Вскрытие показало, что тело буквально искромсали, нанеся 19 ранений. Перед смертью несчастная также подверглась сексуальному насилию. Естественно, первым подозреваемым стал муж убитой Фил. Но у него было алиби, и мужчину вычеркнули из списка. Подвижек в деле не было, как и других подозреваемых. И попытки его возобновления оказывались безрезультатными.

Молодая женщина работала в цветочном магазине. Посетителей перед Рождеством было много, и 5 декабря Линди задержалась на работе допоздна. Вечером она заскочила за продуктами и поспешила домой.

Буквально час спустя племянницу навестили ее дядя и тетя. И пришли в ужас, увидев на полу распростертое окровавленное тело, рядом с которым валялся нож. Родные вызвали полицию.

Вскрытие показало, что тело буквально искромсали, нанеся 19 ранений. Перед смертью несчастная также подверглась сексуальному насилию. Естественно, первым подозреваемым стал муж убитой Фил. Но у него было алиби, и мужчину вычеркнули из списка. Подвижек в деле не было, как и других подозреваемых. И попытки его возобновления оказывались безрезультатными.

Спустя 22 года развитие технологий позволило создать по сперме, обнаруженной на теле, ДНК-профиль. Но с имеющимися в базе образцами он не совпал. Затем все те же технологии позволили определить цвет волос, кожи и глаз преступника. Стало известно, что это был итальянец или иранец. Поразительно, но через 46 лет после убийства у полиции появился подозреваемый: нашлось совпадение по базе.

Зимой этого года за ним тайно проследили и подобрали в урне аэропорта стаканчик из-под кофе, чтобы провести повторный анализ ДНК.

ДНК с места преступления и стакана совпали. Плюс к этому, провели дополнительную экспертизу, изучив пятна крови с колготок жертвы. И снова обнаружилось совпадение. Подозреваемому, который действительно оказался итальянцем по происхождению, предъявили обвинения. И 17 июля 2022 года 68-летний Дэвид Винсент Синополи был арестован у себя дома в город Ист-Хемпфилд по обвинению в убийстве 46-летней давности. Подозреваемого отправили в тюрьму без права освобождения под залог.

Почти полвека прошло с момента убийства. Но возмездие настигло преступника по прошествии стольких лет. И теперь, благодаря неоспоримым доказательствам, он не сможет отвертеться. Убийца понесет заслуженное наказание за отобранную много лет назад жизнь, которая оборвалась, не успев начаться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Доказательство   Линди Сью Бихлер   днк   кофе   криминал   преступник   убийство   улика   
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18  комментариев
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16k
Bill 2 часа назад
Так может не "обычный кофе", а ДНК-анализ?
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1k
Анатолий 4 минуты назад
Не надо в заголовках наё... обманывать читателей.
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10k
Сергей Попов 21 минуту назад
В итоге всё сведется к тому, что будет база ДНК всех жителей, по которой и будут находить возможных преступников. К доказательной базе добавляются треки телефонов, видео и фото с камер и так далее.
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2k
Лёха Час назад
" жизнь, которая оборвалась, не успев начаться." То есть его судят за тоже, за что дают премию Дарвина?
За то, что он не дал своей сперме стать человеком?
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88
Yury 2 часа назад
Ну это у нас во всяком случае
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88
Yury 2 часа назад
УК РФ Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

КонсультантПлюс: примечание.

П. "в" ч. 1 ст. 78 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от 18.07.2022 N 33-П). О правовом регулировании до внесения изменений см. п. 2 Постановления N 33-П.

в) десять лет после совершения тяжкого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А текст обязательно было повторять?
Здесь обычно понимают с ОДНОГО раза.
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417
Миха ♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А текст обязательно было повторять?
---
а это для немецких посетителей Фишек, типа - Баден-Баден!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Вот за такие технологи - особый респект. И следователям, у которых есть человеческий смысл работать до конца, потому что они видят смысл, и не только моральный - ведь убмйца есть убийца - быть может следователи кому-то реально спасли чью-то жизнь. Как правило, так и происходит.
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1k
Миклухо Поклал 2 часа назад
По ДНК-профилю определили национальность - итальянец или иранец.
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