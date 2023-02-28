Ответ за конверт: разгадка тайны убийства целую жизнь спустя

Современные технологии позволили значительно упростить и ускорить ход расследований. И даже раскрыть некоторые дела, которые десятилетиями пылились в архивах.
Почти 47 лет прошло с момента совершения этого преступления. Дэвид Шульдес и его девушка Эллен Матеис отправились отдохнуть в парк Мак-Клинток в Висконсине. Неизвестный застрелил 25-летнего парня, его 24-летнюю подругу изнасиловал и тоже убил. Единственной уликой стала семенная жидкость на одежде жертвы. Но этого было недостаточно для продолжения расследования, и дело заглохло.
Папки переходили из рук одного детектива к другому. Шло время, новых подвижек в деле не появлялось. И только через 40 лет всё сдвинулось с мёртвой точки. В 90-х, когда началось активное задействование экспертизы ДНК в криминалистике, на след убийцы напали.
Образец ДНК использовали для получения так называемого генетического паспорта. Но полученные сведения не помогли: в национальной базе не нашлось совпадений. Прошло ещё несколько лет, прежде чем в распоряжении детективов появился портрет предполагаемого убийцы: светлокожий веснушчатый мужчина с рыжевато-каштановыми волосами. Составить его удалось благодаря технологии ДНК-фенотипирования – воссозданию внешности человека по набору его генов.
Благодаря портрету круг подозреваемых удалось сузить до одной семьи, у мужчин которой взяли образцы для проведения анализа.
Ответ за конверт
Действовать пришлось максимально аккуратно, чтобы предполагаемый убийца ничего не заподозрил. Одного из мужчин, попавших под подозрение, под надуманным предлогом попросили заполнить простую анкету и запечатать её в конверт. Он был без клейкого слоя, и для запечатывания пришлось послюнявить клапан. Так полицейские раздобыли материал для сравнения. ДНК совпал: преступником оказался Рэймонд Ваннивенховен, который жил в 40 километрах от парка, где он расправился с молодой парой.
Ему удалось избежать попадания в поле зрения полиции в момент расследования по горячим следам. И после совершения двойного убийства он продолжал себе спокойно жить дальше.
Совпадение позволило получить ордер на обыск. В доме Рэймонда нашлось незарегистрированное оружие. Соседи, родственники и общественность были шокированы тем фактом, что добродушный пенсионер оказался жестоким хладнокровным убийцей. Но улика была неоспоримой, и Ваннивенховен отправился за решётку. Летом прошлого года 85-летний заключённый скончался в одном из исправительных учреждений Висконсина.
Маловероятно, что кому-то из родственников результат принёс успокоение. Ведь прошло слишком много времени, целая жизнь. Но сам прецедент, подтверждающий неотвратимость наказания, которое делают неизбежным современные технологии, послужит хорошей упредительной мерой для других потенциальных преступников.
Источник:
- Друзья, оказавшиеся хуже самых злобных врагов
- Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии
- Шанс на отмщение появился через годы благодаря науке и помощи неравнодушных
- Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти убийцу сына
- Дело Мари Каппель, ставшее отправной точкой в создании судебной токсикологии и судебной экспертизы в целом
Смысл облизывать пустую бумагу БЕЗ клейкого слоя???
Кривой перевод, похоже.. видимо, имелся в виду конверт, где клей закрыт полоской бумаги, чтобы заклеить конверт - полоску нужно снять... А вместо него дали обычный конверт с сухим клеевым слоем...