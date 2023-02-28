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Ответ за конверт: разгадка тайны убийства целую жизнь спустя

Ответ за конверт: разгадка тайны убийства целую жизнь спустя

Автор:
28 февраля 2023 12:09
Сообщество : Криминал
Метки: Висконсин   Криминалистика   Рэймонд Ваннивенховен   днк   конверт   наука   преступление   расследование   убийство   улика   
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Современные технологии позволили значительно упростить и ускорить ход расследований. И даже раскрыть некоторые дела, которые десятилетиями пылились в архивах.

Почти 47 лет прошло с момента совершения этого преступления. Дэвид Шульдес и его девушка Эллен Матеис отправились отдохнуть в парк Мак-Клинток в Висконсине. Неизвестный застрелил 25-летнего парня, его 24-летнюю подругу изнасиловал и тоже убил. Единственной уликой стала семенная жидкость на одежде жертвы. Но этого было недостаточно для продолжения расследования, и дело заглохло.

Папки переходили из рук одного детектива к другому. Шло время, новых подвижек в деле не появлялось. И только через 40 лет всё сдвинулось с мёртвой точки. В 90-х, когда началось активное задействование экспертизы ДНК в криминалистике, на след убийцы напали.

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Образец ДНК использовали для получения так называемого генетического паспорта. Но полученные сведения не помогли: в национальной базе не нашлось совпадений. Прошло ещё несколько лет, прежде чем в распоряжении детективов появился портрет предполагаемого убийцы: светлокожий веснушчатый мужчина с рыжевато-каштановыми волосами. Составить его удалось благодаря технологии ДНК-фенотипирования – воссозданию внешности человека по набору его генов.

Благодаря портрету круг подозреваемых удалось сузить до одной семьи, у мужчин которой взяли образцы для проведения анализа.

Действовать пришлось максимально аккуратно, чтобы предполагаемый убийца ничего не заподозрил. Одного из мужчин, попавших под подозрение, под надуманным предлогом попросили заполнить простую анкету и запечатать её в конверт. Он был без клейкого слоя, и для запечатывания пришлось послюнявить клапан. Так полицейские раздобыли материал для сравнения. ДНК совпал: преступником оказался Рэймонд Ваннивенховен, который жил в 40 километрах от парка, где он расправился с молодой парой.

Ему удалось избежать попадания в поле зрения полиции в момент расследования по горячим следам. И после совершения двойного убийства он продолжал себе спокойно жить дальше.

Совпадение позволило получить ордер на обыск. В доме Рэймонда нашлось незарегистрированное оружие. Соседи, родственники и общественность были шокированы тем фактом, что добродушный пенсионер оказался жестоким хладнокровным убийцей. Но улика была неоспоримой, и Ваннивенховен отправился за решётку. Летом прошлого года 85-летний заключённый скончался в одном из исправительных учреждений Висконсина.

Маловероятно, что кому-то из родственников результат принёс успокоение. Ведь прошло слишком много времени, целая жизнь. Но сам прецедент, подтверждающий неотвратимость наказания, которое делают неизбежным современные технологии, послужит хорошей упредительной мерой для других потенциальных преступников.

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Метки: Висконсин   Криминалистика   Рэймонд Ваннивенховен   днк   конверт   наука   преступление   расследование   убийство   улика   
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6  комментариев
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cmacy 57 минут назад
Спокойно скончался на госкойке. Неотвратимость наказания это когда лучшие годы отдают тюрьме. А эта мразь прожила жизнь после бессмысленного убийства двух молодых людей.
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Corvus Corax 6 минут назад
"Он был без клейкого слоя, и для запечатывания пришлось послюнявить клапан"

Смысл облизывать пустую бумагу БЕЗ клейкого слоя???
Кривой перевод, похоже.. видимо, имелся в виду конверт, где клей закрыт полоской бумаги, чтобы заклеить конверт - полоску нужно снять... А вместо него дали обычный конверт с сухим клеевым слоем...
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Frank Borman 19 минут назад
Лора Буш, супруга бывшего президента Бушонка, в возрасте 17 лет не остановилась на красном светофоре, ударила машину и убила ее водителя. Ее не только не наказали, но даже суда не было. Это насчет неотвратимости наказания.
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