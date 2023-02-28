Ответ за конверт: разгадка тайны убийства целую жизнь спустя

Почти 47 лет прошло с момента совершения этого преступления. Дэвид Шульдес и его девушка Эллен Матеис отправились отдохнуть в парк Мак-Клинток в Висконсине. Неизвестный застрелил 25-летнего парня, его 24-летнюю подругу изнасиловал и тоже убил. Единственной уликой стала семенная жидкость на одежде жертвы. Но этого было недостаточно для продолжения расследования, и дело заглохло.

Папки переходили из рук одного детектива к другому. Шло время, новых подвижек в деле не появлялось. И только через 40 лет всё сдвинулось с мёртвой точки. В 90-х, когда началось активное задействование экспертизы ДНК в криминалистике, на след убийцы напали.