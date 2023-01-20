Прекрасен как смерть: стильный маньяк-калека, влюблявший в себя жертв

Не всегда форма и содержание соответствуют друг другу.
И история Александра Лабуткина выступает очередным подтверждением этого.
Мальчик появился на свет в 1910 году в простой семьей. Ничем особым не выделялся, рос обычным середнячком. Отучившись, пошёл работать на завод «Краснознамёнец», где трудился его отец.
Должность парень получил по тем временам престижную – пристрельщика. И, надо сказать, заслуженно: Саша научился виртуозно стрелять, причём одинаково хорошо с обеих рук, чем вызывал искреннее восхищение коллег.
Но перспективной работе положил конец несчастный случай. Александр расчищал свой земельный участок, взрывая пни. И лишился кисти руки. Лабуткина перевели на химический комбинат, где он занялся обслуживанием трубопроводов.
Надо сказать, что мужчина старательно следил за своей внешностью: одевался с иголочки, приобретал стильную обувь и аксессуары. Соответственно, ухоженный симпатичный парень не был обделён женским вниманием. Избранницей стала девушка Маша, до этого уже имевшая проблемы с законом.
Зарабатывал Лабуткин неплохо. Плюс они с женой держали хозяйство, поэтому недостатка в деньгах не было. Но где-то в глубине души постоянно свербело: мужчину тянуло к оружию, он снова хотел почувствовать силу, которую оно давало.
Выручил приятель – бывший коллега с завода: собрал револьвер для стрельбы шариками от подшипников. Пару месяцев Лабуткин развлекался, стреляя по бутылкам. Но потом понадобилось больше адреналина. И он перешёл на живые мишени.
Первое убийство мужчина совершил в конце лета 1933 года: расстрелял пожилую пару, собиравшую в лесу грибы. Забрал нехитрые пожитки пенсионеров, выгреб мелочь из карманов. А жене принёс корзины с грибами, которые Мария и приготовила на ужин.
Впоследствии это стало стандартной схемой маньяка: он стрелял в голову жертве. Но личные вещи были не особенно серьёзной наживой. А поскольку он расправлялся с людьми сразу, то и на садиста не тянул. В чём тогда мотив лесного демона, слава о котором распространилась по всему Ленинграду? Никто не знал.
Вскоре к жуткому «хобби» мужа подключилась и Мария: она прикидывалась дамочкой лёгкого поведения, заманивала мужчин под прицел. О промысле знала и тёща Лабуткина, и даже сосед, которому перепадала часть вещей.
Но погубила убийцу-стилягу… любовь. 18 марта 1935 года Александр отправился на очередное дело. Выследил влюблённую парочку. С парнем расправился, а девушку только ранил – пуля прошла по касательной. Когда снимал с тела украшения, она пришла в себя.
Вместо того чтобы добить случайного свидетеля, убийца проникся красотой и беззащитностью девушки и изнасиловал её. А потом… пригласил пойти на свидание. Видимо, сработал стокгольмский синдром, поскольку девушка даже собиралась пойти. Но, к счастью, поделилась историей с подругой. Та оказалась благоразумной и буквально оттащила жертву в милицию.
Там выжившая рассказала о приятном и обходительном красавчике без правой кисти. Примета оказалась слишком заметной. И вскоре Лабуткина взяли. За 15 доказанных эпизодов убийцу приговорили к смертной казни. Его подельники получили сроки от 5 до 20 лет. Единственное, что печально: фактически жертв убийцы-стиляги могло быть значительно больше. Но об этом уже никто никогда не узнает.
Источник:
- Онижедети: преступление, совершённое подростками, поразило общественность своим цинизмом
- Последнее пионерское лето
- Защищайте полупопия, леди: странный монстр, доводивший до истерики лондонских девиц
- Загадочное убийство и эффективный дуэт полицейского и экстрасенса
- Длань невиновного с той стороны: страшная месть Джонни Фрэнка Гаррета