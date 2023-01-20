Прекрасен как смерть: стильный маньяк-калека, влюблявший в себя жертв

Мальчик появился на свет в 1910 году в простой семьей. Ничем особым не выделялся, рос обычным середнячком. Отучившись, пошёл работать на завод «Краснознамёнец», где трудился его отец.

Должность парень получил по тем временам престижную – пристрельщика. И, надо сказать, заслуженно: Саша научился виртуозно стрелять, причём одинаково хорошо с обеих рук, чем вызывал искреннее восхищение коллег.

Но перспективной работе положил конец несчастный случай. Александр расчищал свой земельный участок, взрывая пни. И лишился кисти руки. Лабуткина перевели на химический комбинат, где он занялся обслуживанием трубопроводов.