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Друзья, оказавшиеся хуже самых злобных врагов

Друзья, оказавшиеся хуже самых злобных врагов

Автор:
02 февраля 2023 13:31
Сообщество : Криминал
Метки: Фелиция Тео   криминал   преступление   сингапур   сокрытие   студентка   тело   убийство   улика   
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Когда умирает человек, это очень печально для его семьи и близких. Но ещё страшнее, если о его судьбе нет никакой информации. И людям приходится годами страдать, ждать, поддерживая в душе слабенький огонёк надежды.

Студентка из Сингапура Фелиция Тео училась в колледже искусств, любила наряды, общение и жизнь, как любая 19-летняя девушка. Поэтому когда Фелиция пропала, на поиски бросили все силы.

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Когда её мать заявила о пропаже, полиция обыскала практически весь остров. Но безрезультатно. Единственной зацепкой стало видео с камер наблюдения дома, куда девушка вошла 29 июня 2007 года вместе с двумя приятелями – 18-летним однокурсником Рагилом и 22-летним художником Ахмадом. В комплексе Marine Terrace находилась квартира Рагила.

Парни были последними, кто видел Фелицию. Но они заявили, что девушка покинула дом Рагила ночью, живой и здоровой. Улик, подтверждающих обратное, не было. И дело заглохло на целых 10 лет.

Новый виток оно получило после передачи в отдел уголовных расследований. Полицейские нашли новые зацепки. Под их давлением подозреваемые изменили показания, заявив, что после вечеринки пришли к Рагилу и приняли наркотики, чтобы продолжить веселье. К утру Фелиция не подавала признаков жизни. Парни испугались, что им предъявят обвинения в убийстве, и разработали план действий.

Рагил и Ахмад тщательно убрали квартиру, чтобы ликвидировать следы присутствия подруги. Потом наведались в парк на побережье, чтобы имитировать присутствие там Тео, и оставили среди деревьев её мобильный телефон. Вечером купили керосин, мешки для мусора и лопату.

Чтобы не попасть под камеру наблюдения, находящуюся в холле здания, тело девушки запаковали в картонную коробку и вынесли по лестнице через чёрный вход. Погрузили её в такси, на котором уехали за город. В уединённом месте вырыли яму, бросили туда коробку, облили керосином и подожгли. Останки забросали землёй и вернулись домой.

О какой же улике, связывающей пропавшую Тео с Ахмадом, шла речь? Дело в том, что в квартире Рагила остался ноутбук девушки. Из жадности Ахмад отдал его своему отцу, не захотев избавляться от дорогой вещи.

Во время опроса парни рассказали полицейским, что повздорили с подругой, назвав её девушкой лёгкого поведения из-за наличия у той большого числа поклонников. Тео обиделась, расплакалась и убежала. Оснований не верить свидетелям не было. И только в 2020 году удалось отследить ноутбук пропавшей и связать его с Ахмадом.

До этого на месте сожжения останков случайно был найден череп. Но его не удалось идентифицировать и связать с делом о пропаже Тео. После появления новых улик отыскали ещё несколько фрагментов и провели ДНК-анализ с родными пропавшей девушки, что позволило подтвердить личность.

Ахмад признал себя виновным, подтвердив факт дачи ложных показаний, подтасовки улик, кражи и незаконного захоронения тела.

Осенью прошлого года мужчине вынесли приговор. На редкость гуманный – 2 года и 2 месяца тюремного заключения. В соответствии с местным законодательством, при условии хорошего поведения заключённый может выйти по УДО, отбыв 2/3 срока. Так что в ближайшем будущем 37-летний мужчина выйдет на свободу. Подельник Рагил – гражданин другого государства. Поэтому его вообще не задержали.

Точно узнать, была ли смерть Фелиции случайностью, или к ней оказались причастны однокурсники, теперь уже невозможно. Но для семьи хотя бы закончилось многолетнее ожидание, в аду которого они прожили много лет.


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Метки: Фелиция Тео   криминал   преступление   сингапур   сокрытие   студентка   тело   убийство   улика   
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9  комментариев
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74
Хухрмухр 41 минуту назад
Этой какой тупой пиз.дой надо быть ,чтобы пойти с ахмадом и рагилом?
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4k
Нескучный сад 17 секунд назад
Обычные наркоманские тёрки. За что деваха боролась, на тех и напоролась! Издохла как нелюдь от наркоты. Связалась с такими же кончелыгами, которые зассали и даже не дали её похоронить. Измучала родных. Нарик и есть нарик, короче...
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29k
Григорий 16 минут назад
Когда правосудие слепо, то вдруг Ахмад умрет от пули пистолета папы девочки. И уже папу осудят за убийство, хотя должны были посадить Ахмада.
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23k
Bar0 Полчаса назад
Рагил, Ахмад, понятно. Но у нас их национальность нельзя называть.
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30k
АнтонПолднев Полчаса назад
За год только в России пропадает почти 200 000 человек. В мире, думаю, эта цифра немного выше. Чем случай этой баршни уникален?
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