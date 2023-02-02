Друзья, оказавшиеся хуже самых злобных врагов

Когда умирает человек, это очень печально для его семьи и близких. Но ещё страшнее, если о его судьбе нет никакой информации. И людям приходится годами страдать, ждать, поддерживая в душе слабенький огонёк надежды.
Студентка из Сингапура Фелиция Тео училась в колледже искусств, любила наряды, общение и жизнь, как любая 19-летняя девушка. Поэтому когда Фелиция пропала, на поиски бросили все силы.
Когда её мать заявила о пропаже, полиция обыскала практически весь остров. Но безрезультатно. Единственной зацепкой стало видео с камер наблюдения дома, куда девушка вошла 29 июня 2007 года вместе с двумя приятелями – 18-летним однокурсником Рагилом и 22-летним художником Ахмадом. В комплексе Marine Terrace находилась квартира Рагила.
Парни были последними, кто видел Фелицию. Но они заявили, что девушка покинула дом Рагила ночью, живой и здоровой. Улик, подтверждающих обратное, не было. И дело заглохло на целых 10 лет.
Новый виток оно получило после передачи в отдел уголовных расследований. Полицейские нашли новые зацепки. Под их давлением подозреваемые изменили показания, заявив, что после вечеринки пришли к Рагилу и приняли наркотики, чтобы продолжить веселье. К утру Фелиция не подавала признаков жизни. Парни испугались, что им предъявят обвинения в убийстве, и разработали план действий.
Рагил и Ахмад тщательно убрали квартиру, чтобы ликвидировать следы присутствия подруги. Потом наведались в парк на побережье, чтобы имитировать присутствие там Тео, и оставили среди деревьев её мобильный телефон. Вечером купили керосин, мешки для мусора и лопату.
Чтобы не попасть под камеру наблюдения, находящуюся в холле здания, тело девушки запаковали в картонную коробку и вынесли по лестнице через чёрный вход. Погрузили её в такси, на котором уехали за город. В уединённом месте вырыли яму, бросили туда коробку, облили керосином и подожгли. Останки забросали землёй и вернулись домой.
О какой же улике, связывающей пропавшую Тео с Ахмадом, шла речь? Дело в том, что в квартире Рагила остался ноутбук девушки. Из жадности Ахмад отдал его своему отцу, не захотев избавляться от дорогой вещи.
Во время опроса парни рассказали полицейским, что повздорили с подругой, назвав её девушкой лёгкого поведения из-за наличия у той большого числа поклонников. Тео обиделась, расплакалась и убежала. Оснований не верить свидетелям не было. И только в 2020 году удалось отследить ноутбук пропавшей и связать его с Ахмадом.
До этого на месте сожжения останков случайно был найден череп. Но его не удалось идентифицировать и связать с делом о пропаже Тео. После появления новых улик отыскали ещё несколько фрагментов и провели ДНК-анализ с родными пропавшей девушки, что позволило подтвердить личность.
Ахмад признал себя виновным, подтвердив факт дачи ложных показаний, подтасовки улик, кражи и незаконного захоронения тела.
Осенью прошлого года мужчине вынесли приговор. На редкость гуманный – 2 года и 2 месяца тюремного заключения. В соответствии с местным законодательством, при условии хорошего поведения заключённый может выйти по УДО, отбыв 2/3 срока. Так что в ближайшем будущем 37-летний мужчина выйдет на свободу. Подельник Рагил – гражданин другого государства. Поэтому его вообще не задержали.
Точно узнать, была ли смерть Фелиции случайностью, или к ней оказались причастны однокурсники, теперь уже невозможно. Но для семьи хотя бы закончилось многолетнее ожидание, в аду которого они прожили много лет.
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