Друзья, оказавшиеся хуже самых злобных врагов

Рагил и Ахмад тщательно убрали квартиру, чтобы ликвидировать следы присутствия подруги. Потом наведались в парк на побережье, чтобы имитировать присутствие там Тео, и оставили среди деревьев её мобильный телефон. Вечером купили керосин, мешки для мусора и лопату.

Чтобы не попасть под камеру наблюдения, находящуюся в холле здания, тело девушки запаковали в картонную коробку и вынесли по лестнице через чёрный вход. Погрузили её в такси, на котором уехали за город. В уединённом месте вырыли яму, бросили туда коробку, облили керосином и подожгли. Останки забросали землёй и вернулись домой.

О какой же улике, связывающей пропавшую Тео с Ахмадом, шла речь? Дело в том, что в квартире Рагила остался ноутбук девушки. Из жадности Ахмад отдал его своему отцу, не захотев избавляться от дорогой вещи.