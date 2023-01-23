Выяснилось, что после исчезновения жены Уолш задал Сети очень много интересных вопросов. Список их впечатляет. Следователи, просматривая историю Google Брайана Уолша. выяснили, что тот искал «как избавиться от тела женщины весом 115 фунтов». Кроме прочего, мужчину интересовали способы расчленения тела.

История поисков состояла из таких запросов, как «Через какое время тело начинает пахнуть?», «Чем отмыть деревянный пол от крови?». Американец интересовался и тем, как получше избавиться от трупа, и финансовой стороной дела - через какое время после смерти жены он сможет получить наследство.

После таких открытий следователи тщательно изучили историю передвижений Уолша с момента пропажи его жены и обнаружили, что подозреваемый вводил полицию в заблуждение. Вскоре нашли и окровавленный нож и кровь в подвале дома, где жила супружеская пара. Между тем, тело исчезнувшей женщины еще не найдено, однако окружной прокурор Норфолка объявил, что на имя Брайана уже выдан ордер на арест по обвинению в убийстве его жены Аны. При этом, подозреваемый не сможет выйти под залог.