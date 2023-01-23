Мужчину интересовало, как долго может храниться тело без погребения, как работать с формалином и многое другое. На лицо преступника в тот момент, когда судья зачитывает список его запросов Сети, однозначно стоит взглянуть!
В последний раз Ану - жену Брайана Уолша - видели 1 января 2023 года. Предположительно, она должна была отправиться в командировку в Вашингтон, округ Колумбия, однако так и не добралась до аэропорта. Её муж, рассказал следователям, что спал, когда она вышла из дома в 4 утра. Первоначально полиция не считала его подозреваемым в исчезновении супруги. Однако Брайан был хорошо знаком органам правопорядка. В 2021 году он проходил по делу за мошенничество с произведениями искусства, и находился под домашним арестом, поэтому в ходе расследования благоверный пропавшей попал в числе подозреваемых.
Выяснилось, что после исчезновения жены Уолш задал Сети очень много интересных вопросов. Список их впечатляет. Следователи, просматривая историю Google Брайана Уолша. выяснили, что тот искал «как избавиться от тела женщины весом 115 фунтов». Кроме прочего, мужчину интересовали способы расчленения тела.
История поисков состояла из таких запросов, как «Через какое время тело начинает пахнуть?», «Чем отмыть деревянный пол от крови?». Американец интересовался и тем, как получше избавиться от трупа, и финансовой стороной дела - через какое время после смерти жены он сможет получить наследство.
После таких открытий следователи тщательно изучили историю передвижений Уолша с момента пропажи его жены и обнаружили, что подозреваемый вводил полицию в заблуждение. Вскоре нашли и окровавленный нож и кровь в подвале дома, где жила супружеская пара. Между тем, тело исчезнувшей женщины еще не найдено, однако окружной прокурор Норфолка объявил, что на имя Брайана уже выдан ордер на арест по обвинению в убийстве его жены Аны. При этом, подозреваемый не сможет выйти под залог.
В Сети появилось видео из зала суда, где Уоршу зачитывают постановление об аресте. В ролике перечисляют поисковые запросы подозреваемого - и на его лицо в этот момент стоит посмотреть! А пока идет следствие, в соцсетях Уолша называют "самым тупым преступником года".
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Даже если никого не собираешься расчленять.
Ибо нех...
Ну а вообще, людей убивать нельзя. Даже если вам кажется что надо. Для этих целей есть правительство и судебная система.
Ну а то, что в сети существуют слова и фразы, на которые "обращают внимание", так это давно не секрет.