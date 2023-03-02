"Поедем в Россию, это самое безопасное место!": спустя 13 лет после жизни в Европе актриса Корзун вернулась на родину

Дина Корзун рассказала, как стала патриоткой РФ после жизни в Лондоне и Швейцарии.
Актриса Дина Корзун стала знаменитой после драмы Валерия Тодоровского "Страна глухих". В фильме артистка сыграла вместе с Чулпан Хаматовой. Кстати, после съемок в этой картине Корзун предложила организовать фонд помощи детям "Подари жизнь", из которого её впоследствии "выдавили" из-за расхождений в политических взглядах.
Потом актриса вышла замуж и уехала в Европу, где прожила 13 лет. Ей довелось жить и в Британии, и в Швейцарии (муж Корзун - гражданин Швейцарии). По иронии судьбы после начала СВО бывшая коллега Корзун Чулпан Хаматова уехала за рубеж, а смоленская актриса, напротив, вернулась в Россию.
В интервью на Ютуб-канале Ольге Будиной Корзун рассказала о причинах, которые побудили её оставить спокойную жизнь в Европе и приехать на родину. Помимо увеличивающейся с каждым годом русофобии, актрису возмущает европейский либерализм и навязываемые принципы безграничной толерантности. В школе, где учатся её дети, психолог -мужчина стал приходить на работу в платье и на каблуках, а детей в обязательном порядке заставляют посещать уроки по основам сексуальной грамотности, и обойти эти занятия нет возможности.
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В полной версии интервью Корзун рассказала и о других возмущающих её аспектах. В частности, о том, что родственники её мужа по-прежнему гордятся своими предками, сотрудничавшими с Гитлером, и никого из окружающих это не удивляло и не возмущало.
В конце концов, Корзун приняла решение вернуться в Россию, т.к. считает страну самой безопасной
Сейчас актриса снова выходит на сцену. Она представила автобиографический спектакль "Как я пришла в сознание" в театре "Практика".
В этой пьесе зрители могут насладиться игрой самобытной Корзун, которая рассказывает о своей жизни, начиная с детства.
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Фетисов был членом партии, капитаном сборной, с генсеками лобызался. А как уехал в Америку на всех углах кричал, что США это лучшая страна в мире, а Совок, из которого он свалил, позорное пятно на карте мира. Потом контракт закончился, он когда понял, что на пенсии его никто содержать в Америке не планирует и быстро оседлал патриотическую Антилопу, высекающую бесконечное количество золота.
Опять сидит под березкой в кокошнике и хмурит брови, поглядывая на Запад.
Поменяется повесточка, Запад окажется сильнее и все эти "патриоты" будут в первых рядах на либеральных, антипутинских баррикадах.
От перестановки мест слагаемых СВО не отменяется....
Если завтра экономическая ситуация в России сильно ухудшится, то она сачканет в США или в Израиль.
вот мой ответ тебе))))))) в топку ее вместе с такими как ты!!!!