"Поедем в Россию, это самое безопасное место!": спустя 13 лет после жизни в Европе актриса Корзун вернулась на родину

Потом актриса вышла замуж и уехала в Европу, где прожила 13 лет. Ей довелось жить и в Британии, и в Швейцарии (муж Корзун - гражданин Швейцарии). По иронии судьбы после начала СВО бывшая коллега Корзун Чулпан Хаматова уехала за рубеж, а смоленская актриса, напротив, вернулась в Россию.

В интервью на Ютуб-канале Ольге Будиной Корзун рассказала о причинах, которые побудили её оставить спокойную жизнь в Европе и приехать на родину. Помимо увеличивающейся с каждым годом русофобии, актрису возмущает европейский либерализм и навязываемые принципы безграничной толерантности. В школе, где учатся её дети, психолог -мужчина стал приходить на работу в платье и на каблуках, а детей в обязательном порядке заставляют посещать уроки по основам сексуальной грамотности, и обойти эти занятия нет возможности.