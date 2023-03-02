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"Поедем в Россию, это самое безопасное место!": спустя 13 лет после жизни в Европе актриса Корзун вернулась на родину

"Поедем в Россию, это самое безопасное место!": спустя 13 лет после жизни в Европе актриса Корзун вернулась на родину

Автор:
02 марта 2023 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ольга Будина   Чулпан Хаматова   актриса   видео   возвращение в Россию   дина корзун   интервью   политика   страна глухих   шоу бизнес   
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Дина Корзун рассказала, как стала патриоткой РФ после жизни в Лондоне и Швейцарии.

Актриса Дина Корзун стала знаменитой после драмы Валерия Тодоровского "Страна глухих". В фильме артистка сыграла вместе с Чулпан Хаматовой. Кстати, после съемок в этой картине Корзун предложила организовать фонд помощи детям "Подари жизнь", из которого её впоследствии "выдавили" из-за расхождений в политических взглядах.


Потом актриса вышла замуж и уехала в Европу, где прожила 13 лет. Ей довелось жить и в Британии, и в Швейцарии (муж Корзун - гражданин Швейцарии). По иронии судьбы после начала СВО бывшая коллега Корзун Чулпан Хаматова уехала за рубеж, а смоленская актриса, напротив, вернулась в Россию.


В интервью на Ютуб-канале Ольге Будиной Корзун рассказала о причинах, которые побудили её оставить спокойную жизнь в Европе и приехать на родину. Помимо увеличивающейся с каждым годом русофобии, актрису возмущает европейский либерализм и навязываемые принципы безграничной толерантности. В школе, где учатся её дети, психолог -мужчина стал приходить на работу в платье и на каблуках, а детей в обязательном порядке заставляют посещать уроки по основам сексуальной грамотности, и обойти эти занятия нет возможности.


В полной версии интервью Корзун рассказала и о других возмущающих её аспектах. В частности, о том, что родственники её мужа по-прежнему гордятся своими предками, сотрудничавшими с Гитлером, и никого из окружающих это не удивляло и не возмущало.


В конце концов, Корзун приняла решение вернуться в Россию, т.к. считает страну самой безопасной

Сейчас актриса снова выходит на сцену. Она представила автобиографический спектакль "Как я пришла в сознание" в театре "Практика".


В этой пьесе зрители могут насладиться игрой самобытной Корзун, которая рассказывает о своей жизни, начиная с детства.

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Метки: Ольга Будина   Чулпан Хаматова   актриса   видео   возвращение в Россию   дина корзун   интервью   политика   страна глухих   шоу бизнес   
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20  комментариев
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12k
harlamov Час назад
Эти переобувальщики надоели.
Фетисов был членом партии, капитаном сборной, с генсеками лобызался. А как уехал в Америку на всех углах кричал, что США это лучшая страна в мире, а Совок, из которого он свалил, позорное пятно на карте мира. Потом контракт закончился, он когда понял, что на пенсии его никто содержать в Америке не планирует и быстро оседлал патриотическую Антилопу, высекающую бесконечное количество золота.
Опять сидит под березкой в кокошнике и хмурит брови, поглядывая на Запад.
Поменяется повесточка, Запад окажется сильнее и все эти "патриоты" будут в первых рядах на либеральных, антипутинских баррикадах.
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5k
saliamnn 4 минуты назад
По иронии судьбы после начала СВО бывшая коллега Корзун Чулпан Хаматова уехала за рубеж, а смоленская актриса, напротив, вернулась в Россию.

От перестановки мест слагаемых СВО не отменяется....
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52k
smakido 6 минут назад
В "Стране глухих" Дина Корзун Хаматову "переиграла" и по пластике тоже. Актриса достойная.
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5k
alex 7 минут назад
фуета. какая ж фуета
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−3
Alex Час назад
Хорошо хоть под ювиалов не попала, а то...
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65k
Татьяна Юсова Час назад
Всё познаётся в сравнении.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
"Рыба ищет, где глубже, а человек - где брюху сытнее и жопе теплее" - (С) Брат.

Если завтра экономическая ситуация в России сильно ухудшится, то она сачканет в США или в Израиль.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
накуй она тут нужна..13 лет там обсирала Россию..а тут решила вернуться..к Хаматихе пусть ездует..чтобы той нескучно одной на чужбине было куковать..
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361
Dima ☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
максимку с пугачихой, чулпанку и т.п. тоже пожалей, как соберутся обратно !
вот мой ответ тебе))))))) в топку ее вместе с такими как ты!!!!
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