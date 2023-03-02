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В Антарктиде есть река, огромные водопады и цветут цветы

В Антарктиде есть река, огромные водопады и цветут цветы

Автор:
02 марта 2023 09:58
Сообщество : Путешествия
Метки: антарктида   в мире   интересно   путешествие   факты   фото   цветы   
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Антарктида – шестой континент, про который долго не знали и наличие которого подозревали исключительно из тех соображений, что "на том конце земли" тоже должен быть какой-то крупный участок суши, потому что иначе бы земля перевернулась. Но даже когда там уже побывали люди, исследовать эту покрытую льдом территорию ещё только предстояло будущим поколениям.

Скажем, долгое время бытовало мнение, что Антарктида – это просто большой слой льда поверх огромной каменной поверхности. Конечно, бытовало много домыслов о том, что может быть там скрыты какие-то следы древних цивилизаций и т.п.

При этом информация о том, что в Антарктиде есть не только скрытые подо льдом озёра, но и реки - до сих пор у многих вызывает удивление.

Правда, река всего одна, да и та течёт не всегда, но всё же. Называют эту реку Оникс, а вода в ней течёт только летом, которое в Антарктиде как раз заканчивается в те дни, когда у нас заканчивается зима – то есть лето в Антарктиде длится с декабря по февраль.

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Что такое река в Антарктиде? В чём-то это похоже на горные реки, когда снег на вершинах гор начинает таять и вода устремляется вниз. Особо бурных потоков здесь не наблюдается, но зато длина потоков может быть очень большой – русло той самой реки Оникс имеет длину около 30 километров.

А есть ещё многочисленные ручьи и мелкие речки, которые могут иметь протяжённость до 130 км и вода которых образует разного рода временные водоёмы, ширина которых может достигать 80 километров. На таких прудах даже образуются водопады, некоторые из которых имеют ширину более 100 метров.

Однако если все эти ручьи и речки протекают прямо по ледяной поверхности, прорезая себе "колею", то Оникс местами протачивает лёд до самой земли. Точнее, до камней – его русло проходит по каменистыми долинам, куда вода стекает и продолжает двигаться в сторону края материка. Центр Антарктиды относительно его берегов находится выше – так что и вода, и лёд двигаются на север, к океану.

К слову, по этой же причине появляются так называемые шельфовые ледники (которые лежат не на суше, а уже на поверхности океана).

В случае с нашим южным континентом такие ледники составляют более 15 процентов его площади – 930 тысяч от более, чем 14 млн квадратных километров.

Самое интересное, что после долгих наблюдений выяснилось, что как минимум часть водоёмов в Антарктиде ежегодно образуется в одном и том же месте. В определённом смысле это как раз защищает ледники от подтаивания и разрушения – получается, что сформировавшаяся сеть рек выполняет роль дренажной системы.

Впрочем, уже как о данности сейчас говорят о том, что Антарктида всё равно понемногу оттаивает – откалываются части шельфовых ледников, там, где раньше лежали льды, видна земля и даже цветут цветы.

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Метки: антарктида   в мире   интересно   путешествие   факты   фото   цветы   
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4  комментария
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dima423 2 часа назад
Мне как то сон снился, тоже река была, такая прозрачно-голубая, но русло было выложено белым камнем, и вода теплая...я там купался) кайфовый сон, запомнился
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