В Антарктиде есть река, огромные водопады и цветут цветы

Скажем, долгое время бытовало мнение, что Антарктида – это просто большой слой льда поверх огромной каменной поверхности. Конечно, бытовало много домыслов о том, что может быть там скрыты какие-то следы древних цивилизаций и т.п.

При этом информация о том, что в Антарктиде есть не только скрытые подо льдом озёра, но и реки - до сих пор у многих вызывает удивление.

Правда, река всего одна, да и та течёт не всегда, но всё же. Называют эту реку Оникс, а вода в ней течёт только летом, которое в Антарктиде как раз заканчивается в те дни, когда у нас заканчивается зима – то есть лето в Антарктиде длится с декабря по февраль.