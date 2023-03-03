Как живётся в самом узком городе в мире

Несмотря на то, что наша планета сравнима песчинке в масштабах безграничного космоса, на ней немало уникальных мест, которые могут удивить даже видавших виды путешественников.
Одним из таких примеров является китайский уезд Яньцзинь, который называют самым узким городом в мире. Яньцзинь находится на территории городского округа Чжаотун провинции Юньнань.
Более 3000 лет назад эти места населял малочисленный этнос Бо, главной особенностью которого были весьма оригинальные погребальные обычаи. Они предпочитали хоронить мертвецов в подвесных гробах, которые вытесывали из прочных брёвен твердых пород деревьев и оставляли неокрашенными.
В последние годы правления династии Мин имперская армия стала выступать против народа Бо, и его представителям пришлось перебраться в новые места. В результате им удалось интегрироваться в другие этнические группы, а подвесные гробы и сегодня можно увидеть в горах провинции Юньнань.
Название уезда Яньцзинь переводится как "солёный брод", и, естественно, появилось оно неслучайно. Дело в том, что на берегу местной реки расположен солончак, но далеко не он обеспечил уезду популярность. Гораздо интереснее то, что здесь находится и одноименный город, который принято считать самым узким городом не только в Китае, но и во всём мире.
Когда находишь фотографии этого места, сделанные с высоты птичьего полёта, поначалу не веришь, что такое вообще возможно! Проще предположить, что кто-то, хорошо владеющий фотошопом, внес в снимки свои коррективы. Ну, или что всё это кадры из художественного фильма. Однако иногда реальность преподносит нам сюрпризы и оказывается куда более захватывающей, чем любые, даже самые оригинальные фантазии.
Две части города Яньцзинь разделены между собой рекой. Ширина города в самом узком месте составляет всего 40 метров, а в самом широком - лишь 300. По обе стороны города находится дорога, протянувшаяся на много километров. Удивительно, но мостов в городе построено крайне мало, хотя, казалось бы, сложно придумать для них более удачное место! Также поражает, что в подобной точке на карте немало многоэтажных зданий. Эта черта придаёт городу некоторую необычность и оригинальность, а с некоторых ракурсов и вовсе кажется, будто его нарисовали.
Помимо автомобильной, в Яньцзинь есть еще и железная дорога. Из-за местных природных особенностей для её строительства потребовалось прорубать тоннель прямо в горах. В результате протяжённость готового тоннеля составила около 2 км. Эта дорога имеет очень важное значение, так как соединяет Китай и Вьетнам. Не в последнюю очередь именно благодаря ей, Яньцзинь, будто стремящийся скрыться от посторонних глаз в горах, поддерживает связь с внешним миром.
Впрочем, город всё равно считается труднодоступным и, несмотря на его необычность, туда не стекаются толпы туристов. Кроме очевидных сложностей с дорогой, Яньцзинь нечем похвастаться перед заезжими путешественниками. В городе нет каких-то ярких
достопримечательностей и интересных туристических объектов. Лишь только он сам. Но, тем не менее, с каждым годом всё больше людей стремятся попасть туда, дабы воочию увидеть один из самых необычных городов в мире.
Земля - это, пожалуй, самый ценный актив в Яньцзинь. Строителям тут разгуляться особо негде, ведь город в буквальном смысле зажат между двумя горами. Современные мегаполисы, как правило, имеют возможность разрастаться вширь, но Яньцзинь этого лишен.
Многие многоквартирные дома возведены на берегу реки, а чтобы с ними ничего не случилось во время наводнения, их поднимают на тонкие столбы-сваи. Когда начинаются сильные дожди, река разливается, и создаётся впечатление, будто дома построены непосредственно в воде.
Если не брать в расчёт визуальную составляющую, то Яньцзинь - вполне себе обычный город, насчитывающий порядка 40 000 жителей. В Яньцзинь есть школа, парикмахерская (и, наверняка, не одна), отели, авторемонтные мастерские и прочие, необходимые для комфортного проживания объекты. Часть местного населения занимается обслуживанием железной дороги. Другие же посвятили себя сельскому хозяйству, ведь климат уезда благоприятен для выращивания риса. В Яньцзинь нет холодной зимы, едва ли не круглый год тепло и нередко идут дожди.
А вот с экономическим развитием города дела обстоят так себе, и виной тому уже вышеупомянутая труднодоступность. Поэтому назвать Яньцзинь зажиточным уж точно нельзя! Да и вряд ли он таким станет в ближайшее время. И тут возникает резонный вопрос: "Зачем тогда вообще жить в месте, которое отрезано от цивилизации, да ещё находиться под постоянной угрозой наводнений?"
Основная причина - город заселён очень давно, и некоторые просто не хотят его покидать, ведь в этом месте жили их предки. К тому же, и я не устану это повторять, человек - существо, способное приспособиться к любым (или почти любым) условиям. В мире есть и более непригодные для жизни места: например, дома африканского народа нилоты, стоят посреди самого крупного болота в Африке.
Интересно ещё и то, что Яньцзинь - не единственный китайский населённый пункт, спрятавшийся ото всех в горах. Подобных поселений в Китае немало. Правда, не таких масштабных. Выделяется среди них деревенька под названием Гуолян. На протяжении долгого времени добраться до неё можно было лишь по высеченной в горах лестнице, насчитывающей 720 ступеней. Естественно, спуск и подъём по ней - очень сомнительное удовольствие!
И только во второй половине 20 века местные решили изменить ситуацию и прорубить в горах километровый тоннель. Для этого им потребовалось 5 лет упорного труда. Зато после жизнь в деревне кардинально изменилась, ведь теперь до Гуолян можно было добраться на автомобиле. Гуолян привлекает туристов и по сей день. Причём интересует их ни сколько сама деревня, сколько тоннель, признанный одним из самых опасных маршрутов.
Жизнь в самом узком городе мира, наверное, нельзя назвать прям уж сказочной, но вот то, что он сам напоминает какое-то фантастическое явление - факт. Вероятно, местные находят в Яньцзинь свои уникальные прелести, раз не спешат покидать его. Хотя в Китае предостаточно куда более пригодных для комфортной жизни городов. Хочется верить, что местным удастся и дальше поддерживать Яньцзинь "на плаву", сохраняя его уникальность, и не допустить упадка.
Источник:
- В Антарктиде есть река, огромные водопады и цветут цветы
- Почему на острове посреди Байкала возвышаются 13 столбов
- 7 чудес света: новые и античные
- Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
- Тропа предков в Хакасии, пройти которую должен был каждый шаман