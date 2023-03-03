Как живётся в самом узком городе в мире

Две части города Яньцзинь разделены между собой рекой. Ширина города в самом узком месте составляет всего 40 метров, а в самом широком - лишь 300. По обе стороны города находится дорога, протянувшаяся на много километров. Удивительно, но мостов в городе построено крайне мало, хотя, казалось бы, сложно придумать для них более удачное место! Также поражает, что в подобной точке на карте немало многоэтажных зданий. Эта черта придаёт городу некоторую необычность и оригинальность, а с некоторых ракурсов и вовсе кажется, будто его нарисовали.