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Как живётся в самом узком городе в мире

Как живётся в самом узком городе в мире

Автор:
03 марта 2023 10:19
Сообщество : Путешествия
Метки: Яньцзинь   в мире   интересно   путешествие   самый узкий город   факты   фото   
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Несмотря на то, что наша планета сравнима песчинке в масштабах безграничного космоса, на ней немало уникальных мест, которые могут удивить даже видавших виды путешественников.

Одним из таких примеров является китайский уезд Яньцзинь, который называют самым узким городом в мире. Яньцзинь находится на территории городского округа Чжаотун провинции Юньнань.

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Более 3000 лет назад эти места населял малочисленный этнос Бо, главной особенностью которого были весьма оригинальные погребальные обычаи. Они предпочитали хоронить мертвецов в подвесных гробах, которые вытесывали из прочных брёвен твердых пород деревьев и оставляли неокрашенными.

В последние годы правления династии Мин имперская армия стала выступать против народа Бо, и его представителям пришлось перебраться в новые места. В результате им удалось интегрироваться в другие этнические группы, а подвесные гробы и сегодня можно увидеть в горах провинции Юньнань.

Название уезда Яньцзинь переводится как "солёный брод", и, естественно, появилось оно неслучайно. Дело в том, что на берегу местной реки расположен солончак, но далеко не он обеспечил уезду популярность. Гораздо интереснее то, что здесь находится и одноименный город, который принято считать самым узким городом не только в Китае, но и во всём мире.

Когда находишь фотографии этого места, сделанные с высоты птичьего полёта, поначалу не веришь, что такое вообще возможно! Проще предположить, что кто-то, хорошо владеющий фотошопом, внес в снимки свои коррективы. Ну, или что всё это кадры из художественного фильма. Однако иногда реальность преподносит нам сюрпризы и оказывается куда более захватывающей, чем любые, даже самые оригинальные фантазии.

Две части города Яньцзинь разделены между собой рекой. Ширина города в самом узком месте составляет всего 40 метров, а в самом широком - лишь 300. По обе стороны города находится дорога, протянувшаяся на много километров. Удивительно, но мостов в городе построено крайне мало, хотя, казалось бы, сложно придумать для них более удачное место! Также поражает, что в подобной точке на карте немало многоэтажных зданий. Эта черта придаёт городу некоторую необычность и оригинальность, а с некоторых ракурсов и вовсе кажется, будто его нарисовали.

Помимо автомобильной, в Яньцзинь есть еще и железная дорога. Из-за местных природных особенностей для её строительства потребовалось прорубать тоннель прямо в горах. В результате протяжённость готового тоннеля составила около 2 км. Эта дорога имеет очень важное значение, так как соединяет Китай и Вьетнам. Не в последнюю очередь именно благодаря ей, Яньцзинь, будто стремящийся скрыться от посторонних глаз в горах, поддерживает связь с внешним миром.

Впрочем, город всё равно считается труднодоступным и, несмотря на его необычность, туда не стекаются толпы туристов. Кроме очевидных сложностей с дорогой, Яньцзинь нечем похвастаться перед заезжими путешественниками. В городе нет каких-то ярких
достопримечательностей и интересных туристических объектов. Лишь только он сам. Но, тем не менее, с каждым годом всё больше людей стремятся попасть туда, дабы воочию увидеть один из самых необычных городов в мире.

Земля - это, пожалуй, самый ценный актив в Яньцзинь. Строителям тут разгуляться особо негде, ведь город в буквальном смысле зажат между двумя горами. Современные мегаполисы, как правило, имеют возможность разрастаться вширь, но Яньцзинь этого лишен.

Многие многоквартирные дома возведены на берегу реки, а чтобы с ними ничего не случилось во время наводнения, их поднимают на тонкие столбы-сваи. Когда начинаются сильные дожди, река разливается, и создаётся впечатление, будто дома построены непосредственно в воде.

Если не брать в расчёт визуальную составляющую, то Яньцзинь - вполне себе обычный город, насчитывающий порядка 40 000 жителей. В Яньцзинь есть школа, парикмахерская (и, наверняка, не одна), отели, авторемонтные мастерские и прочие, необходимые для комфортного проживания объекты. Часть местного населения занимается обслуживанием железной дороги. Другие же посвятили себя сельскому хозяйству, ведь климат уезда благоприятен для выращивания риса. В Яньцзинь нет холодной зимы, едва ли не круглый год тепло и нередко идут дожди.

А вот с экономическим развитием города дела обстоят так себе, и виной тому уже вышеупомянутая труднодоступность. Поэтому назвать Яньцзинь зажиточным уж точно нельзя! Да и вряд ли он таким станет в ближайшее время. И тут возникает резонный вопрос: "Зачем тогда вообще жить в месте, которое отрезано от цивилизации, да ещё находиться под постоянной угрозой наводнений?"

Основная причина - город заселён очень давно, и некоторые просто не хотят его покидать, ведь в этом месте жили их предки. К тому же, и я не устану это повторять, человек - существо, способное приспособиться к любым (или почти любым) условиям. В мире есть и более непригодные для жизни места: например, дома африканского народа нилоты, стоят посреди самого крупного болота в Африке.

Интересно ещё и то, что Яньцзинь - не единственный китайский населённый пункт, спрятавшийся ото всех в горах. Подобных поселений в Китае немало. Правда, не таких масштабных. Выделяется среди них деревенька под названием Гуолян. На протяжении долгого времени добраться до неё можно было лишь по высеченной в горах лестнице, насчитывающей 720 ступеней. Естественно, спуск и подъём по ней - очень сомнительное удовольствие!

И только во второй половине 20 века местные решили изменить ситуацию и прорубить в горах километровый тоннель. Для этого им потребовалось 5 лет упорного труда. Зато после жизнь в деревне кардинально изменилась, ведь теперь до Гуолян можно было добраться на автомобиле. Гуолян привлекает туристов и по сей день. Причём интересует их ни сколько сама деревня, сколько тоннель, признанный одним из самых опасных маршрутов.

Жизнь в самом узком городе мира, наверное, нельзя назвать прям уж сказочной, но вот то, что он сам напоминает какое-то фантастическое явление - факт. Вероятно, местные находят в Яньцзинь свои уникальные прелести, раз не спешат покидать его. Хотя в Китае предостаточно куда более пригодных для комфортной жизни городов. Хочется верить, что местным удастся и дальше поддерживать Яньцзинь "на плаву", сохраняя его уникальность, и не допустить упадка.

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Метки: Яньцзинь   в мире   интересно   путешествие   самый узкий город   факты   фото   
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