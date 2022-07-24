Тропа предков в Хакасии, пройти которую должен был каждый шаман

А сейчас должен посетить каждый турист, отправляющийся в Хакасию, ведь тут есть жилища древних людей, отвесные скалы и горная река.
В России полно мест с особенной энергетикой, так называемые места силы. Где-то коренные жители веками подносили дары духам, где-то древние шаманы совершали свои обряды, а где-то жили христиане-отшельники.
Пещеры, гроты и скалы
Тропа находится на территории Ефремкинского карстового участка, который относится к горам Кузнецкого Алатау. Неподалеку есть одноименная деревня Ефремкино, которая и служит ориентиром. Так что же особенного в этих местах? На территории этих гор находится около сорока изученных пещер, среди которых и одна из самых больших в России.
Называется она Ящик Пандоры, и пока изучено лишь ее 11 километров (по неофициальным данным, ее суммарная протяженность на 6 км больше). Кроме пещер здесь есть стоянки древних людей, а также гроты, которые когда-то служили жилищем, и Тропа предков как раз проходит мимо них. Собственно, по этой причине тропа и получила свое название.
Другое ее название — Тогыз-Аз, и с местного хакасского языка это переводится как «девять ртов». Ртами местные жители как раз называли гроты, некоторые из них служили жилищами древних людей. Если посмотреть на участок с реки или с противоположного берега, то действительно скалы похожи на каких-то неведомых существ с огромными открытыми ртами.
Правда, таких «ртов» тут далеко не девять, а гораздо больше. Но у местных жителей есть на этот счет свое объяснение: раньше число девять приравнивалось к бесконечности и имело особенное значение.
Место силы шаманов
Есть и третье название тропинки, которая лежит вдоль скал — Тропа шаманов. Хакасы уважают шаманизм, и эта вера очень органично связана с природой. Это тоже удивительно, ведь основная религия этого региона — христианство, но она не мешает людям верить в другие высшие силы.
Считается, что шаманы являются посредниками между миром духов и людей, и им ведомы какие-то особенные знания. И Тропа шаманов как раз была одним из тех мест, где совершались обряды и преподносились подарки духам.
Более того, с этим местом связана легенда о посвящении: юный шаман должен был пройти всю Тропу и вернуться обратно, и только тогда ему бы открылись особые знания. И кстати, участок, который проходят сегодня туристы, — это лишь малая часть того самого пути посвящения, шаманы должны были пройти дальше, пробираясь по скалам и между арками.
Древние жилища людей
Маршрут, по которому вытоптана тропинка, составляет примерно 2,5 километра. Однако это не совсем спокойная прогулка, иногда дорожка проходит по краям отвесных скал, где идти достаточно страшно, особенно тем, кто привык к парковым дорожкам. Также тропа проходит через небольшие гроты, через которые нужно пролезать, а кое-где даже залезать на высоту больше собственного роста. Но все же в целом маршрут достаточно простой, и справляются с ним даже младшие школьники.
И самое интересное, помимо потрясающих видов на горы и Белый Июс, который блестящей змейкой вьется мимо скал, тут можно прикоснуться к жилищам древних людей. Некоторые пещеры действительно служили домами, и какие-то были весьма просторными, практически «двушками».
Например, самая крупная пещера тропы, которая находится в конце маршрута, называется Большой Тохзасский грот, и ее глубина около 8 метров. Здесь найдены останки животных и изделия из керамики.
Ну, а самая известная пещера — это грот Проскурякова, названный в честь ученого, который в конце XIX века впервые описал местные пещеры. Грот находится в самом начале тропы, и в нем ученые обнаружили останки вымерших животных, в том числе шерстистого носорога, следы кострища и орудия из камня. Также анализ стен пещеры показал, что она была заселена 46 тысяч лет назад. А еще тут есть рисунки, выполненные охрой: им примерно 4,5 тысячи лет.
Возможно, по сравнению с самыми древними пещерами, где жили наши предки, 46 тысяч лет — это незначительный срок: например, находки в пещере Джебель-Ирхуд в Марокко имеют возраст от 270 до 370 тыс. лет. Но все равно грот Проскурякова — одно из древнейших жилищ древнего человека в Сибири.
Грот Трехглазка, до которого доходят не все, так как подъем очень крутой. Фото Hyper1on/drive2.ru
Ну, а тем, кто любит более спокойный отдых, можно сплавиться по реке Белый Июс и полюбоваться местными горами: такой отдых организуют местные базы. С реки тоже можно полюбоваться на Тогыз-Аз, правда отсюда тропинка выглядит еще более устрашающе и опасно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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