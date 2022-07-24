Тропа предков в Хакасии, пройти которую должен был каждый шаман

Называется она Ящик Пандоры, и пока изучено лишь ее 11 километров (по неофициальным данным, ее суммарная протяженность на 6 км больше). Кроме пещер здесь есть стоянки древних людей, а также гроты, которые когда-то служили жилищем, и Тропа предков как раз проходит мимо них. Собственно, по этой причине тропа и получила свое название.

Другое ее название — Тогыз-Аз, и с местного хакасского языка это переводится как «девять ртов». Ртами местные жители как раз называли гроты, некоторые из них служили жилищами древних людей. Если посмотреть на участок с реки или с противоположного берега, то действительно скалы похожи на каких-то неведомых существ с огромными открытыми ртами.