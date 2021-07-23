Где находится Лукоморье, и как до него добраться

Вы ведь не забыли, где стоял зелёный дуб, на ветвях которого сидела русалка? О загадочном Лукоморье я постараюсь рассказать коротко, благо место реальное, и добраться до него может каждый.
Однако прежде надо разобраться, что это за территория такая и откуда взялся дуб?
Лукомория – сибирская страна в горах «по ту сторону Оби». На древних картах «Lucomoria» обозначается неоднократно, и находится в районе современной Томской области (плюс-минус некоторая погрешность). Скажем так, что в 16-17 веках она существовала, а затем? Потоп вряд ли случился, просто на картах она перестала появляться. Обская губа кстати имеет характерную форму. Нет, я ни на что не намекаю...
Согласно мифологии восточных славян, Лукоморьем именовалось заповедное место «на краю земли». Без понятия, что именно они подразумевали под краем: реальную землю или вселенную? Так или иначе, здесь расположено Древо – мировая ось и символ мироздания. Подобная аллегория встречается у многих народов мира (даже в сказках аборигенов Малайского архипелага). Оно же Иггдрасиль (германо-скандинавские сказания), Сидрат аль-мунтаха (упоминается в Коране). Вообще у него множество имён, если интересно – раскопаете сами.
В наши дни Лукоморье — это коса в северной части Азовского моря. Ориентиром служит село Безыменное, которое в настоящее время находится под контролем ДНР. К слову сказать, Пушкин действительно проезжал мимо этого села в 1820-ом году. Поговаривают, это он придумал название, никак не названному селению. Или его неправильно поняли.
И пускай от Ростова-на-Дону коса находится всего-то в условной сотне километров, любая другая может оказаться чище и комфортабельней, чем эта самая. Здесь и дубов уже давным-давно не видели. Лукоморьем без проблем можно обозвать любой морской залив и даже простой изгиб морского берега, имеющий форму серпа. Открывайте карту, выбирайте симпатичную бухточку с песчаным берегом, и отправляйтесь отдыхать.
Источник:
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