FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2060 постов • 464 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Где находится Лукоморье, и как до него добраться

Где находится Лукоморье, и как до него добраться (7 фото)

Автор:
23 июля 2021 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Лукоморье   в мире   интересно   путешествие   факты   фото   
350
7


Вы ведь не забыли, где стоял зелёный дуб, на ветвях которого сидела русалка? О загадочном Лукоморье я постараюсь рассказать коротко, благо место реальное, и добраться до него может каждый.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Лукоморье   в мире   интересно   путешествие   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ых Час назад
Очень точные координаты: Обская губа, Томская область и Азовское море. От границы Томской области до губы 650 км, это кратчайшее расстояние, по оби почти полторы тысячи, до Азовского моря что от губы, что от Томской области - 2700 км. И какую характерную форму имеет Обская губа? Нет-нет, я ни на что не намекаю, мне просто интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Vazari 37 минут назад
Столько налепил, а правду не сказал. Лукоморий есть сотни, а может и тысячи. Этим словом называли сильный изгиб берега , как правило, морского. Просто старое слово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Иван Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Его искали годами. Японец расправился с девушкой и сделал себе новое лицо (3 фото) Его искали годами. Японец расправился с девушкой и сделал себе новое лицо (3 фото) Грандиозные и удивительные мегалиты Грандиозные и удивительные мегалиты Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей Почему в Европе не строят небоскребы? Почему в Европе не строят небоскребы? Почему дорожки перед американскими домами могут не портиться несколько лет Почему дорожки перед американскими домами могут не портиться несколько лет 10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать 10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1074570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД
2
423
«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД
Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу
0
20
Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу
﻿
Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены (9 фото + 1 видео)
Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#автомобили#картинки#прикол#новости#приколы#природа#медицина
#фото#Россия#люди#СССР#кино#интересное#подборка#прикольные#Москва#конфликт
#интересно#история#ynews#автомир#фотографии#дтп#аварии#познавательно#драка#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться