Почему на острове посреди Байкала возвышаются 13 столбов

Эти столбы тут стоят не просто так, они называются сэргэ и считаются священными. Сэргэ есть не только у бурятов, но и у других родственных народов: алтайцев, тувинцев, якутов и прочих. И на территории, где проводят этот праздник, также есть несколько десятков сэргэ. Так что же это за столбы?

Древо жизни, связавшее три мира

Эти деревянные изваяния, часто украшенные резьбой, — на самом деле коновязи. Однако это далеко не банальное место (которое встречалось повсеместно везде) для того, чтобы привязать лошадь. У сибирских народов, ведущих кочевой образ жизни, эти столбы имели свою символику. Например, сэргэ обязательно ставили возле каждой юрты, и считалось, пока столб стоит, семья будет жить благополучно. И сэргэ ставили не только возле юрт, также столбы появлялись в местах, где шаманы проводили свои обряды: именно такие столбы и стоят на Ольхоне, это место для ритуалов.