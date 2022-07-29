Почему на острове посреди Байкала возвышаются 13 столбов

Эти столбы — один из самых узнаваемых видов Байкала. Так для чего они тут появились, и почему их обматывают цветными лентами?
13 столбов, обвязанных яркими лоскутами, стоят прямо перед скалой Шаманка на мысе Бурхан острова Ольхон. Когда-то здесь проводили обряды шаманы, впрочем, проводят и сейчас. Но особенно эти разноцветные столбы полюбились туристам: к ним регулярно совершают паломничество путешественники, чтобы завязать свою ленточку.
Эти столбы тут стоят не просто так, они называются сэргэ и считаются священными. Сэргэ есть не только у бурятов, но и у других родственных народов: алтайцев, тувинцев, якутов и прочих. И на территории, где проводят этот праздник, также есть несколько десятков сэргэ. Так что же это за столбы?
Древо жизни, связавшее три мира
Эти деревянные изваяния, часто украшенные резьбой, — на самом деле коновязи. Однако это далеко не банальное место (которое встречалось повсеместно везде) для того, чтобы привязать лошадь. У сибирских народов, ведущих кочевой образ жизни, эти столбы имели свою символику. Например, сэргэ обязательно ставили возле каждой юрты, и считалось, пока столб стоит, семья будет жить благополучно. И сэргэ ставили не только возле юрт, также столбы появлялись в местах, где шаманы проводили свои обряды: именно такие столбы и стоят на Ольхоне, это место для ритуалов.
Безусловно, эти столбы тесно связаны с культом коня, популярным у местных народов. Буряты считали, что сэргэ — это древо жизни, и связывает оно одновременно три мира: небесный, подземный и тот, в котором живем все мы. Связь здесь следующая: столб обращен к небесам, также он вкопан в землю, а в мирской жизни используется по прямому назначению — для привязи лошади. Впрочем, как коновязь он используется не только для мирских лошадей, но и для... лошадей богов.
Об этом расскажут с радостью местные буряты, да и сами сэргэ. Внизу на них можно увидеть насечки: к ним, собственно, и можно привязать коня. Такие насечки есть и вверху, вот они как раз для небожителей. Местный народ верил, что боги спускаются с небес на конях, и им необходим столб, чтобы привязать своих скакунов. Сэргэ ни в коем случае нельзя убирать самостоятельно, ведь таким образом можно навлечь на себя и свою семью беду. Эти деревянные изваяния должны стоять до тех пор, пока сами не разрушатся.
Почему столбов тринадцать
Так почему же столбов тринадцать? Секрет в предании, которым обязательно поделятся местные жители. Считается, что небесный бог Тенгри отправил на землю 13 своих сыновей, чтобы те могли поселиться там и вершить суд над людьми. Именно в честь них и установлены тут столбы. Кстати, предание этим не ограничивается: каждый из сыновей выбрал себе место для жизни, и мыс Бурхан как раз стал домом для самого старшего и сильного сына. Зовут его Хан Хутэ-баабай, а поселился он в местной пещере.
Место проведения обрядов
Именно поэтому сэргэ ставили не только возле юрт, но и возле священных мест, где проводились шаманские обряды, а иногда и несколько штук. Именно таким местом и является мыс Бурхан на Ольхоне: сэргэ тут имеет культовое значение, ведь здесь проводились различные ритуалы, это место, откуда можно обратиться к богам. Кстати, обратиться к ним может не только шаман, но и любой человек, который верит в местные обычаи. Именно поэтому сэргэ обвязаны разноцветными ленточками — это все просьбы, обращенные к богам.
Считается, что колыхающий их ветер обязательно отнесет все мольбы по назначению. Главное — определиться с самой заветной просьбой, а затем выбрать нужный цвет. Каждая лента имеет свою символику: например, с помощью желтой ленточки просят о богатстве, а красный цвет связан с домашним очагом: именно красные ленты вяжут те, кто просит семейного благополучия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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