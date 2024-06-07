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25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле

25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле

Автор:
07 июня 2024 17:17
Сообщество : Факты
Метки: Антарктида   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересно   познавательно   факты   факты об Антарктиде   хочу все знать   
1813
26

Шесть месяцев темноты и температура в два-три раза ниже нуля — уже достаточное основание для того, чтобы исключить Антарктиду из списка райских местечек. Но, помимо погоды, есть и другие факторы, которые совершенно не радуют. Например, пугающие факты и странные истории, связанные с этим загадочным континентом.

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Таким образом, он является единственным ныне живущим человеком, который первым родился на континенте.

Эту практику проводят на базе Амундсена-Скотта в Антарктиде в любой зимний день, когда температура воздуха достигает -73 градусов по Цельсию (-100 °F). Участники парятся в сауне при температуре 93 градуса Цельсия (200 °F) в течение десяти минут, после чего выбегают на улицу... голышом.


Если вам удастся попасть в хижину, там есть книга посетителей, в которой вы можете расписаться.


Это случилось из-за ошибки в планировании полета и явления, известного как «молочная погода» или «белая мгла», при котором отсутствует контраст между небом и землей.


Исследователи предполагают, что 1-2 тюленя ежегодно теряются во время безветрия и случайно попадают вглубь материка, где в конце концов погибают.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Антарктида   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересно   познавательно   факты   факты об Антарктиде   хочу все знать   
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13  комментариев
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60k
zloykoyot 2 часа назад
Автор, а как в физическом выражении объясняется фраза "температура в два-три раза ниже нуля"
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31k
Aqueronte 9 минут назад
А как можно родиться вторым единственным человеком?
А вообще, Антарктиды в нашем понимании не существует, там дальше огромные снежные стены, за которые никому не пробраться.
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10
alexey al 13 минут назад
"В Антарктиде обитает только одно насекомое Belgica antarctica"
А также Tullbergia mediantarctica (лат.) вид ногохвосток из семейства Tullbergiidae. Эндемик Антарктиды.
А потом окажется, что их вообще десятки видов %)
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19k
Алексей Теуш Полчаса назад
С "Сиянием"и "Нечто" идея забавная!
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4k
Glory to Urine! 59 минут назад
В 2-3 раза ниже нуля - это сколько? -2-3?
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1k
DuckTales Час назад
Интересно
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16k
Ёшкин кот Час назад
Пункт 4 . В Антарктиде есть озеро Глубокое. Оно в 10 раз солонее, чем океаны, никогда не замерзает. (с)

Глубокое небольшое озеро в восточной Антарктиде, расположенное в Оазисе Холмы Тала. Расположено восточнее полярной станции Молодёжная. Рядом находится озеро Лагерное.
Названо и нанесено на карту Советской Антарктической экспедицией в 1962 году.
Средняя глубина водоёма 30 м. Поверхность озера круглый год скована льдом, только летом вдоль берегов образуются закраины небольшое водное пространство между сушей и краем льда с талыми водами.
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3k
Yus Час назад
Реально? Температура "в два-три раз ниже ноля"? Во-первых, какого ноля, Кельвина, Фаренгейта, Цельсия? Во-вторых, ноль хоть умножай, хоть дели, ноль и получишь. Как она может быть в разы выше или ниже ноля?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1880 постов (1795 в горячем)

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