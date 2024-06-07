25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле

Шесть месяцев темноты и температура в два-три раза ниже нуля — уже достаточное основание для того, чтобы исключить Антарктиду из списка райских местечек. Но, помимо погоды, есть и другие факторы, которые совершенно не радуют. Например, пугающие факты и странные истории, связанные с этим загадочным континентом.
1. В Антарктиде обитает только одно насекомое. Оно известно как Belgica antarctica, или, как его чаще называют, антарктический комар-звонец. Вот этот парень
2. В Антарктиде исследовательские центры «подогревают» свои холодильники, чтобы избежать перемерзания продуктов и дать им возможность оттаять, поэтому большая часть пищи, подаваемой исследователям, часто оказывается просроченной
4. В Антарктиде есть озеро Глубокое. Оно в 10 раз солонее, чем океаны, никогда не замерзает. Условия в озере настолько неблагоприятны, что почти ничто не может там выжить
5. Единственные два банкомата на континенте находятся на станции Мак-Мердо и обслуживаются компанией Wells Fargo, хотя это и не так уж «безумно». Но комиссии, должно быть, безумные
6. В Антарктиде есть Кровавый водопад. Это стекание соленой воды, загрязненной оксидом железа, с ледника Тейлор на покрытую льдом поверхность Западного озера Бонни
7. Людям, планирующим «зимовать» на Антарктиде, необходимо предварительно удалить аппендикс из-за отсутствия врачей на континенте
8. У некоторых рыб, обитающих в Антарктиде, в крови содержится природный «антифриз», защищающий от холодных температур
9. Поскольку в Антарктиде нет действующего правительства, исследователи используют часовые пояса страны, в которой находится их база
10. Советский хирург Леонид Рогозов удалил себе аппендикс во время антарктической экспедиции в 1961 году. Он был единственным врачом в экспедиции и тяжело заболел. Оперируя в основном на ощупь, хирург проработал час и 45 минут
11. В Антарктиде обнаружены ископаемые останки вымершего пингвина-гиганта ростом почти 2 метра и весом 115 кг
12. Австралийский астрофизик Родни Маркс погиб в Антарктиде в 32 года от отравления метанолом. Официальная версия — несчастный случай, однако многие убеждены в том, что это было убийство
13. В Антарктиде есть пожарная служба. Она необходима, потому что в Антарктиде сухо, ветрено, мало воды для тушения пожара и смертельно опасно для людей без доступа к укрытию
14. Самая большая пустыня в мире — это не Сахара (9 200 000 кв. км), а Антарктида. Площадь Антарктической пустыни составляет 14 200 000 кв. км, что делает ее самым сухим и ветреным континентом на Земле
15. Эмилио Пальма стал первым человеком, родившимся в Антарктиде. Это произошло в 1978 году
Таким образом, он является единственным ныне живущим человеком, который первым родился на континенте.
16. Учёный, находящийся в Антарктиде, смог назначить свидание через Tinder с девушкой, отдыхающей всего в 45 минутах езды от него
17. В Антарктиде есть эксклюзивный «Клуб 300». Его участники испытали мгновенное падение температуры на 166 градусов по Цельсию (или 300 градусов по Фаренгейту)
Эту практику проводят на базе Амундсена-Скотта в Антарктиде в любой зимний день, когда температура воздуха достигает -73 градусов по Цельсию (-100 °F). Участники парятся в сауне при температуре 93 градуса Цельсия (200 °F) в течение десяти минут, после чего выбегают на улицу... голышом.
18. В 2007 году рабочие в Антарктиде обнаружили несколько прекрасно сохранившихся ящиков с шотландским виски, оставленных Эрнестом Шеклтоном в 1909 году
19. Станция Мак-Мердо, крупнейшее исследовательское поселение в Антарктиде, находится на острове с активным вулканическим извержением
20. Антарктида хранит 90% мирового льда и 70% всей пресной воды Земли. Если она растает, это поднимет уровень мирового океана примерно на 60 метров
21. В одном из самых труднодоступных мест Антарктиды находится старая советская научно-исследовательская хижина, погребенная под снегом на глубине 6 метров
Если вам удастся попасть в хижину, там есть книга посетителей, в которой вы можете расписаться.
22. В 1979 году в Антарктиде на горе Эребус произошла авиакатастрофа, в которой погибли 237 туристов и 20 членов экипажа экскурсионного рейса
Это случилось из-за ошибки в планировании полета и явления, известного как «молочная погода» или «белая мгла», при котором отсутствует контраст между небом и землей.
23. У исследователей есть традиция — всем, кто остается на зимний сезон, собираться вместе на двойной просмотр фильмов «Сияние» и «Нечто»
24. Сотни мумифицированных тюленей были найдены на расстоянии 66 км вглубь Антарктиды. Один из экземпляров пролежал под открытым небом 1 500 лет
Исследователи предполагают, что 1-2 тюленя ежегодно теряются во время безветрия и случайно попадают вглубь материка, где в конце концов погибают.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вообще, Антарктиды в нашем понимании не существует, там дальше огромные снежные стены, за которые никому не пробраться.
А также Tullbergia mediantarctica (лат.) вид ногохвосток из семейства Tullbergiidae. Эндемик Антарктиды.
А потом окажется, что их вообще десятки видов %)
Глубокое небольшое озеро в восточной Антарктиде, расположенное в Оазисе Холмы Тала. Расположено восточнее полярной станции Молодёжная. Рядом находится озеро Лагерное.
Названо и нанесено на карту Советской Антарктической экспедицией в 1962 году.
Средняя глубина водоёма 30 м. Поверхность озера круглый год скована льдом, только летом вдоль берегов образуются закраины небольшое водное пространство между сушей и краем льда с талыми водами.