В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад

Исследователи сделали десятки фотографий с разных ракурсов черепа, который выставлен в Музее природы в Паране, Бразилия. Используя фотограмметрию, ученые соединили 57 фотографий в цифровом виде, чтобы создать виртуальную 3D-модель черепа.

По словам соавтора исследования Сисеро Мораеса, бразильского эксперта по графике, эксперты использовали данные о структуре лиц современных жителей Бразилии, компьютерную томографию (КТ) и маркеры толщины ткани, чтобы воссоздать внешний вид древнего человека. Судя по всему, у него были широкий нос и большие губы.

Всего исследователи создали два портрета Зузу. На одной фотографии у него есть волосяной покров, а на другой — нет.

В 1997 году ученые обнаружили скелет, погребенный в позе эмбриона на археологических раскопках в Тока-дус-Кокейрос, Бразилия. Несколько лет эксперты изучали останки из национального парка Серра-да-Капивара. Основываясь на размере и форме черепа, они идентифицировали их как женские и назвали скелет Зузу.