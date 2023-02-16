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В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад

В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад

Автор:
16 февраля 2023 09:31
Сообщество : Наука
Метки: интересно   лицо   наука   познавательно   удивительно   ученные   факты   фото   
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Его останки до сих пор вызывают жаркие споры в научном мире.

Исследователи сделали десятки фотографий с разных ракурсов черепа, который выставлен в Музее природы в Паране, Бразилия. Используя фотограмметрию, ученые соединили 57 фотографий в цифровом виде, чтобы создать виртуальную 3D-модель черепа.

По словам соавтора исследования Сисеро Мораеса, бразильского эксперта по графике, эксперты использовали данные о структуре лиц современных жителей Бразилии, компьютерную томографию (КТ) и маркеры толщины ткани, чтобы воссоздать внешний вид древнего человека. Судя по всему, у него были широкий нос и большие губы.

Всего исследователи создали два портрета Зузу. На одной фотографии у него есть волосяной покров, а на другой — нет.

В 1997 году ученые обнаружили скелет, погребенный в позе эмбриона на археологических раскопках в Тока-дус-Кокейрос, Бразилия. Несколько лет эксперты изучали останки из национального парка Серра-да-Капивара. Основываясь на размере и форме черепа, они идентифицировали их как женские и назвали скелет Зузу.

Однако эта классификация по-прежнему вызывает споры, причем многие исследователи утверждают, что скелет принадлежал мужчине. Новая аппроксимация лица 9600-летнего черепа положит конец этим спорам.


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Метки: интересно   лицо   наука   познавательно   удивительно   ученные   факты   фото   
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3  комментария
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Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Что-то этот бразилец подозрительно на монгола похож )))
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