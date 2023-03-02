10 самых опасных клещей для человека

Каждую весну люди ждут наступления тепла. Загородные пикники и даже обычные прогулки в городских парках могут закончиться неприятностью – укусом клеща.
Многие считают их насекомыми, но это мнение неверное. Клещи – членистоногие из класса паукообразных, относятся к животным. Всего существует 54 тысячи видов. Они распространены практически везде, встречаются даже в Антарктиде и Арктике. Обитают на животных и растениях, в почве.
Большинство из них безвредны для человека. К опасным видам относятся все представители иксодовых клещей. В этом роду встречаются переносчики серьезных заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза. Иксодовые разнообразны, всего насчитывают более 650 видов.
Ниже представлен рейтинг самых опасных клещей для человека.
10. Собачий
Другое его название — коричневый клещ. Распространен в Европе и Азии, в Северной Америке и Северной Африке. Обитает в широколиственных и смешанных лесах.
Период активности собачьих клещей довольно длительный (начало апреля – конец октября).
Имеют маленькие размеры, в длину достигают 2,5 мм. Тело овальное, наверху расположена плотная пластина – щиток. У самцов покрывает всю спину, у самок только переднюю часть. Окрас коричневый.
Жертвами клещей становятся многие виды позвоночных. Это могут быть и рептилии, и млекопитающие, и люди. Переносят следующие заболевания: энцефалит, марсельская лихорадка, болезнь Лайма.
9. Кавказский
Этот вид относится к семейству аргасовых клещей. Широко распространены в южной части России, в Закавказье, на юге Украины. Выбирают преимущественно укромные местечки: трещины скал, скотные постройки. Особенно активны в зимний период.
Кавказские клещи – самые крупные представители семейства. Длина тела может достигать 30 мм. Оно овальное, уплощенное. Покров кожистый, без щитков. Окрас сероватый, желто-бурый.
Клещи отдают предпочтение домашнему скоту и птице. Они очень опасны для животных. Нередко нападают массово и вызывают целые эпидемии. Человек их интересует только в случае отсутствия другого питания.
Кавказский клещ – переносчик эндемического возвратного тифа, боррелиоза, геморрагической лихорадки.
8. Красный куриный
Клещ распространен по всему миру. Обитает в птичьих гнездах, в трещинах деревянных поверхностей и подстилках для животных.
Очень маленький, длина – 1 мм. Заметить его практически невозможно. Окрас разнообразный – черный, белый и серый.
Вопреки своему названию, куриные клещи интересуются не только птицами, они могут напасть и на людей. Кстати, это один из шести видов птичьих клещей, который способен укусить человека. В зоне повышенного риска находятся птицеводы.
Красный куриный не убивает людей. Он не является переносчиком серьезных заболеваний, но на качество жизни повлиять может. В большинстве случаев возникает дерманиссиоз – заболевание кожи. Сильный зуд, воспаление, повышение температуры – симптомы очень неприятные.
7. Черноногий
Черноногий клещ распространен в США и лесостепной зоне Европы. На территории России они не живут, но в 2019 году в Подмосковье были замечены единичные экземпляры. Они предпочитают влажные лесистые районы. Идеальное место – скопление прошлогодних листьев.
По размерам клеща можно сравнить с кунжутным семенем. Свое название он получил из-за характерного окраса конечностей. Тело темного цвета: коричневого или черного.
Клещ паразитирует на ящерицах, мышах, перелетных птицах. Часто его находят на белохвостых оленях. Также может напасть на человека. Его особенность в том, что он может находиться на теле жертвы до пяти дней. Черноногий клещ активный и выносливый, не боится морозов.
Последствия укуса для человека очень печальны. Кроме болезни Лайма, может возникнуть бабезиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.
6. Австралийский паралитический
Эндемик Австралии. Водится в лесах, зарослях кустарников. Австралийские паралитические клещи заползают на листья растений и дожидаются появления жертвы.
Размеры австралийского паралитического можно сравнить с булавочной головкой. Окрас – светло-коричневый.
Предпочтения этого вида клещей – млекопитающие, преимущественно собаки и бандикуты. Впрочем, они не побрезгуют и человеком.
Первые симптомы после укуса появятся на четвертые сутки. Озноб, повышение температуры, лихорадка, мышечные боли. Начинается паралич. Если во время не оказать помощь, летального конца не избежать. В ХХ веке от укуса клеща погибло 25 человек.
5. Павловского
Ареал обитания – Западная Сибирь и Дальний Восток. Живет в траве, приспособлен к территориям, где обитает человек. Атакует не только с высокой травы, но и с низкой.
По внешнему виду очень похож на своего «родственника» — таежного клеща. Они имеют скромные размеры, длина самых крупных достигает 3 мм. Окрас коричневый.
Клещи Павловского активны весной и летом, особенно в мае и июне. Они очень опасны. Может возникнуть энцефалит, бактериальные и вирусные инфекции. Кстати, заразиться можно не только посредством укуса. Есть риск возникновения энцефалита от домашних животных при употреблении молока и других продуктов.
4. Пастбищный
Зона распространения – Средняя Азия, Южная Европа, некоторые острова Средиземного моря. В России их можно встретить в южной и восточной части Западной Сибири. Предпочитают лиственные кустарники, пастбища, степи.
Клещи отличаются крупными размерами, в длину достигают 7–8 мм. У них выражены половые признаки. Самки внешне отличаются от самцов наличием хитинового щитка.
Пастбищные клещи паразитируют на крупном рогатом скоте. Не откажутся полакомиться кровью других домашних животных, а также хищников, зайцев и ежей. Люди также попадают в этот список.
Список болезней, которые переносят пастбищные клещи, довольно внушительный: чума, энцефалит, бруцеллез, туляремия, сыпной тиф и другие.
3. Луговой
Распространен в Германии, Польше, Англии. В России ареал обитания – от западной границы до Красноярского края, встречается в Крыму.
Схожи с пастбищными клещами. Тоже крупные, могут достигать в длину 8,5 мм. Их отличие – это белые пятна на спине.
Клещи проявляют активность ранней весной, пик – май, август и сентябрь. Не любят сильную влажность и чрезмерную сухость, поэтому в июне-июле нападают редко.
Жертвами луговых клещей часто становятся крупные домашние и дикие млекопитающие. Также паразитируют на мелких животных и людях.
Болезни: листерия, эризипелотрикс, бруцеллез.
2. Лесной
Ареал: Европа, Северо-Запад Африки, Крым, Кавказ. Обитает в увлажненных смешанных и лиственных лесах с густой травой. Активны в теплое время года, пик – конец мая, август, сентябрь. На юге клещи нападают даже в холодный период.
Лесные клещи маленькие, максимальная длина – 4 мм. Окрас – медно-коричневый.
Питаются на всех видах млекопитающих, рептилиях и птицах. Является переносчиком клещевого энцефалита, пароксизмального риккетсиоза, листериоза и других заболеваний.
1. Таежный
Клещ широко распространен в Центральной части России, Карелии, Южной Сибири, Приморье. Его часто встречают в Белоруссии, Финляндии, Прибалтике и прочих районах западной Европы, Японии. Обитает в лесу, в зарослях кустарника, на лугах, в озелененных зонах городов, на садовых участках и парках.
Таежный клещ по многим признакам близок к лесному. В длину достигают 3,8 мм, окрас – коричневый.
Всеядны. Для них нет большой разницы, на кого напасть. Их жертвами становятся млекопитающие, рептилии, птицы, люди.
Являются переносчиками энцефалита и прочих инфекционных заболеваний.
Интересный факт: у клещей отсутствуют глаза, но они могут похвастаться прекрасным обоняние. Они способны чувствовать животных или человека на расстоянии 10 м.
Источник:
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