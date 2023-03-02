10 самых опасных клещей для человека

Черноногий клещ распространен в США и лесостепной зоне Европы. На территории России они не живут, но в 2019 году в Подмосковье были замечены единичные экземпляры. Они предпочитают влажные лесистые районы. Идеальное место – скопление прошлогодних листьев.



По размерам клеща можно сравнить с кунжутным семенем. Свое название он получил из-за характерного окраса конечностей. Тело темного цвета: коричневого или черного.



Клещ паразитирует на ящерицах, мышах, перелетных птицах. Часто его находят на белохвостых оленях. Также может напасть на человека. Его особенность в том, что он может находиться на теле жертвы до пяти дней. Черноногий клещ активный и выносливый, не боится морозов.



Последствия укуса для человека очень печальны. Кроме болезни Лайма, может возникнуть бабезиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.



6. Австралийский паралитический