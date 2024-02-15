Дерево-динамит, одно из самых опасных на планете

Сок этого дерево крайне ядовит (как и у большинства молочайных). Если он попадает на кожу, то вызывает сильнейшие ожоги и зуд. А при попадании даже самого небольшого количества вовнутрь может вызывать рвоту и судороги. Если воздействию сока подвергнутся глаза, то может возникнуть временная слепота.

Яд настолько сильный, что индейцы отравляют им свои стрелы для охоты и травят рыбу, а в США сок этого дерева используют для производства слезоточивого газа. Я, не нашёл информации, о том, как после отравленных стрел есть добычу не рискуя отравиться, но предположу, что термическая обработка обезвреживает его.