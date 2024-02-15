Дерево-динамит, одно из самых опасных на планете

Итак, знакомьтесь – динамитное дерево, более известно в учёной среде как хура трескающаяся (Hura crepitains), чья родина находится в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Впрочем, любители вырастить экзотику притянули её в Африку, Индию и Юго-Восточную Азию, где она считается инвазивным видом.
Шипы этого дерева покрывают практически всю кору, защищая плоды от любителей ими полакомиться. Из-за этого дерево получило кличку "дерево не для обезьян" (no monkey climb tree).
Сок этого дерево крайне ядовит (как и у большинства молочайных). Если он попадает на кожу, то вызывает сильнейшие ожоги и зуд. А при попадании даже самого небольшого количества вовнутрь может вызывать рвоту и судороги. Если воздействию сока подвергнутся глаза, то может возникнуть временная слепота.
Яд настолько сильный, что индейцы отравляют им свои стрелы для охоты и травят рыбу, а в США сок этого дерева используют для производства слезоточивого газа. Я, не нашёл информации, о том, как после отравленных стрел есть добычу не рискуя отравиться, но предположу, что термическая обработка обезвреживает его.
Цветы мужского и женского дерева отличаются. Цветы мужского дерева были на фото выше, а женский цветок одиночный, который превращается в плод, похожий на тыкву.
Именно эти плоды и дали английское название растению – дерево-песочница (sandbox tree). Во времена, когда не было промокашек, в плодах хранили мелкий песок, в который промокали чернила.
Но есть ещё кое-что кроме яда, что делает хуру смертельно опасной, и дало русское название "динамитное дерево".
Когда плоды вызревают, "тыковка" летит вниз (с высоты примерно тридцати метров) и с оглушительным, похожим на выстрел из пистолета, треском лопается. А семена, заключённые в "кассеты" (на фото выше) разлетаются во все стороны, способствуя распространению дерева.
Примечательно, что скорость, которое набирает семя при "выстреле" равняется примерно 70 м/с (250 км/ч). Смертоносная шрапнель разлетается на и может убить человека или животное, которое находится поблизости. При условии, что после удара о землю семя вылетит по оптимальной траектории, оно может пролететь примерно полкилометра! А учитывая, что деревья часто растут группами, то в период плодоношения лучше около них не находиться
Источник:
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