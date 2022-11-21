Природный ядерный реактор – или заправочная станция инопланетян?

Дело в том что уран – вещество радиоактивное, нестабильное, «неустойчивое». Атомы урана сами по себе (просто от природы, потому что уран – это уран) медленно распадаются – то есть превращаются в атомы других веществ, выделяя энергию. Скажем, атом урана (точнее, изотопа урана-235) может «расколоться» на атом тория и ядро гелия (альфа-частицу). Или на атом свинца и атом неона. А иногда такими вот осколками деления могут быть атом криптона, атом бария и несколько свободных нейтронов...

И вот тут начинается самое интересное! Дело в том, что ядро атома урана может расколоться «просто так», «само по себе». Физики называют это «спонтанным делением». А ещё ядро может расколоться под воздействием элементарной частицы – того же самого нейтрона. Это называется «вынужденным делением». То есть вполне возможна ситуация, когда один атом урана распадается, «выстреливает» нейтронами, эти нейтроны «цепляют» другие атомы урана, они тоже начинают распадаться... Примерно как свежий анекдот – сперва его знает только один ученик в классе. После переменки – все друзья, после второй переменки – уже весь класс, а на следующий день этот анекдот знает уже вся школа. Знакомо? Атомы урана будто бы кидаются друг в друга нейтронами, как школьники, играющие в снежки на большой перемене... Такое явление учёные называют «цепной реакцией».