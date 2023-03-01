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Селёдка над шубой и другие неожиданные кулинарные шедевры

Селёдка над шубой и другие неожиданные кулинарные шедевры

Автор:
01 марта 2023 16:27
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   Юмор   кулинария   кулинария рецепты   приготовил   смех   
2086
15

Наши сегодняшние герои - это люди, которые устали от классических салатов, супов и прочих блюд. Они уверены на 100%, что способны изменить кулинарный мир, сделав его разнообразнее. Только посмотрите, что у них получилось!

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Метки: Еда   Прикол   Юмор   кулинария   кулинария рецепты   приготовил   смех   
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4  комментария
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33k
Korolev 59 минут назад
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17k
Александр Полчаса назад
Омлет с пельменями, годнота.
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19k
anpetrof 51 минуту назад
Комментарий к фото
Да уж. Высоцкая отдыхает
!
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418
Victor Час назад
куриные ножки в духовке хорошо придумал. и про здоровое питание тоже лайк
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