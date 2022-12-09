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Карательная кулинария: повара, которым нужно запретить появляться на кухне

Карательная кулинария: повара, которым нужно запретить появляться на кухне

Автор:
09 декабря 2022 18:11
Метки: Готовят   Прикол   Юмор   выпечка   и так сойдёт   кулинария   кухня   смех   
2580
18
Перед вами подборка уникальных кулинарных решений, рецепты которых вы не найдёте даже в интернете - факт. Смогли бы съесть такое?
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Метки: Готовят   Прикол   Юмор   выпечка   и так сойдёт   кулинария   кухня   смех   
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9  комментариев
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
Это ж тип из инопланетянина.
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a_komolow 7 минут назад
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papilion 57 минут назад
Последняя выглядит вкусно )
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1k
Andrey Час назад
Комментарий к фото
а что не так? выварить вкусняху, процедить, кости и ошметки выкинуть, будет чудесный бульон со вкусом копченостей, на этом бульоне можно будет сварить 100500 супов
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12
Вадим Вырвич 2 часа назад
Там явно не "Вкусное сердце" планировалось.
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
На картинке "Суп из костей кфс" чуть не
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