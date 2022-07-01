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Будни типичных официантов, которым явно не позавидуешь

Будни типичных официантов, которым явно не позавидуешь

Автор:
01 июля 2022 17:43
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   жалоба   и так сойдет   общепит   официант   прикол   смех   
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Все мы любим ходить в кафе и рестораны, но даже не представляем, какие удивительные вещи происходят по ту сторону кухни. Перед вами пост, который наглядно всё расскажет и покажет.
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Источник:

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Метки: Еда   Юмор   жалоба   и так сойдет   общепит   официант   прикол   смех   
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1  комментарий
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doker Полчаса назад
Таким официанткам, как на последних фото - чаевые грех не заплатить. Это же зрелища после хлеба!

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