Будни типичных официантов, которым явно не позавидуешь

Все мы любим ходить в кафе и рестораны, но даже не представляем, какие удивительные вещи происходят по ту сторону кухни. Перед вами пост, который наглядно всё расскажет и покажет.

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1. Другие в общепите и не нужны 0 Источник:

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3. Жалобы и предложения 0 Источник:

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6. Что пишут официанты в своих чеках 0 Источник:

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9. Суровые правила общепитов 0 Источник:

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11. Откуда берутся недостачи по кассе 0 Источник:

12. Нам смешно, а персоналу кафе и ресторанов совсем нет... 0 Источник:

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14. Когда знаешь, как получить максимальные чаевые 0 Источник: