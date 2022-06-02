10 невероятных вещей, которые встречаются в Исландии

Исландия — страна, с красотой пейзажей которой не сравнится ни одна страна в мире. Однако Исландия привлекает к себе туристов не только своими живописными пейзажами, но и другими уникальными вещами, которые не встретишь больше нигде. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий о том, почему Исландия — единственная в своем роде.

Креативный дизайн бутылки

Скептики скажут, что эта бутылка просто помята, но на самом деле такой дизайн бутылки делает ее похожей на айсберг.