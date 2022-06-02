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10 невероятных вещей, которые встречаются в Исландии

10 невероятных вещей, которые встречаются в Исландии

Автор:
02 июня 2022 09:42
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   забавно   исландия   люди   путешествие   фото   
1196
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Объемные пешеходные переходы, северное сияние в самолете, пивные автоматы и другие вещи, которые кажутся приезжающим в Исландию туристам странными.

Исландия — страна, с красотой пейзажей которой не сравнится ни одна страна в мире. Однако Исландия привлекает к себе туристов не только своими живописными пейзажами, но и другими уникальными вещами, которые не встретишь больше нигде. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий о том, почему Исландия — единственная в своем роде.


Креативный дизайн бутылки

Скептики скажут, что эта бутылка просто помята, но на самом деле такой дизайн бутылки делает ее похожей на айсберг.

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Северное сияние в самолете

Исландские авиалинии дают пассажирам возможность полюбоваться северным сиянием, не покидая самолета.

Необычный пешеход

Некоторые дорожные знаки в Исландии не похожи на знаки во всем мире. На этом, например, изображен аквалангист.

Любвеобильный светофор

Красное сердечко на светофоре, конечно, запрещает движение, но делает это с любовью.

Оптическая иллюзия

Эти полоски зебры на пешеходном переходе могут ввести в заблуждение любого водителя, потому что они кажутся объемными.

Соседи — лучшие друзья

Окно в заборе между соседями — проявление теплых и дружеских отношений.

Пивной автомат

В этом автомате, похожем на камеру хранения, на самом деле можно купить пиво.

Инструкция по завязыванию галстука

Место, которое было отведено для рекламы, никого не заинтересовало, и на нем изобразили большое пособие по завязыванию галстука.

Самый пушистый сотрудник

На работу в одну исландскую компанию приняли кота. Кот получил должность мышелова, и ему даже выдали бейдж.

Коллекционные монетки

Исландцы с давних пор промышляют рыболовством, поэтому морских обитателей даже решили изобразить на коллекционных монетах.

Источник:

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Метки: в мире   забавно   исландия   люди   путешествие   фото   
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4  комментария
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13k
U55R 39 минут назад
Комментарий к фото
Судя по фамилии, это кошка.
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1k
Шурман 6 минут назад
Какая нафиг Исландия ? это Бельгия , сейчас эти автоматы убрали потому что мелкие воровали АЙДИ карты родителей и покупали пиво . Я не знал что нидерландский язык пользуется популярностью в Исландии :) Почти у всех новых эирбас такие подсветки при взлете или ночью включают .
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10k
Antilles Полчаса назад
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2k
VikaR 2 часа назад
Хочу туда на экскурсию
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