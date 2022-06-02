10 невероятных вещей, которые встречаются в Исландии

Объемные пешеходные переходы, северное сияние в самолете, пивные автоматы и другие вещи, которые кажутся приезжающим в Исландию туристам странными.
Исландия — страна, с красотой пейзажей которой не сравнится ни одна страна в мире. Однако Исландия привлекает к себе туристов не только своими живописными пейзажами, но и другими уникальными вещами, которые не встретишь больше нигде. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий о том, почему Исландия — единственная в своем роде.
Креативный дизайн бутылки
Скептики скажут, что эта бутылка просто помята, но на самом деле такой дизайн бутылки делает ее похожей на айсберг.
Северное сияние в самолете
Исландские авиалинии дают пассажирам возможность полюбоваться северным сиянием, не покидая самолета.
Необычный пешеход
Некоторые дорожные знаки в Исландии не похожи на знаки во всем мире. На этом, например, изображен аквалангист.
Любвеобильный светофор
Красное сердечко на светофоре, конечно, запрещает движение, но делает это с любовью.
Оптическая иллюзия
Эти полоски зебры на пешеходном переходе могут ввести в заблуждение любого водителя, потому что они кажутся объемными.
Соседи — лучшие друзья
Окно в заборе между соседями — проявление теплых и дружеских отношений.
Пивной автомат
В этом автомате, похожем на камеру хранения, на самом деле можно купить пиво.
Инструкция по завязыванию галстука
Место, которое было отведено для рекламы, никого не заинтересовало, и на нем изобразили большое пособие по завязыванию галстука.
Самый пушистый сотрудник
На работу в одну исландскую компанию приняли кота. Кот получил должность мышелова, и ему даже выдали бейдж.
Коллекционные монетки
Исландцы с давних пор промышляют рыболовством, поэтому морских обитателей даже решили изобразить на коллекционных монетах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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