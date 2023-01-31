Торты, за которые стыдно кондитерам

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Эти торты обязательно будут сниться их создателям в кошмарах! Но хотя не факт, что те, для кого их готовили, отважились попрробовать эти шедевры, зато они точно как следует посмеялись!
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"Я просила у кондитера сделать торт, который будет выглядеть по-мультяшному. Кажется, мы смотрели разные мультики"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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