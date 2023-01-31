Торты, за которые стыдно кондитерам

Эти торты обязательно будут сниться их создателям в кошмарах! Но хотя не факт, что те, для кого их готовили, отважились попрробовать эти шедевры, зато они точно как следует посмеялись!

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Конь-огонь 0 Источник:

Эльзу и Анну жизнь явно потрепала 0 Источник:

"Это должна была быть метла Гарри Поттера. Но я где-то ошибся" 0 Источник:

Эти зубки приснятся имениннику в кошмаре 0 Источник:

Уточка или демон? 0 Источник:

Кажется, он сломался 0 Источник:

Огуречный торт не выглядит аппетитным 0 Источник:

"Хотела сделать лесной торт... Кажется, кондитера из меня не выйдет" 0 Источник:

Этот единорог видел немало зла 0 Источник:

А дети тоже съедобные? 0 Источник: "Привет, мама! Пока, животик!"

"Это похоже на что-то из анатомического театра" 0 Источник:

Ты кто, зубастое чудовище? 0 Источник:

А мы точно будем угощать гостей задницей тролля? 0 Источник:

"Я заказала свадебный торт. Кондитер привез вот это" 0 Источник:

"Я просила у кондитера сделать торт, который будет выглядеть по-мультяшному. Кажется, мы смотрели разные мультики" 0 Источник:

А это, собственно, что? 0 Источник:

"Это должны были быть цветы" 0 Источник:

Корове явно не хватает глаз 0 Источник:

Портрет именинника явно удался 0 Источник:

Пекли на день рождения - а надо бы на Хэллоуин 0 Источник:

Веселый червяк немного пугает 0 Источник:

"Вообще-то мы заказали торт золотого цвета" 0 Источник:

"Это похоже на ужасные раны" 0 Источник:

Йоду убили печенькой 0 Источник:

Младенец Христос. Свежесть гарантирована 0 Источник:

Несчастное животное 0 Источник:

Мандрагоры орут от страха, взглянув друг на друга 0 Источник:

Торт "Овечий помет?"? 0 Источник: