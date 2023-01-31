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Торты, за которые стыдно кондитерам

Торты, за которые стыдно кондитерам

Автор:
31 января 2023 15:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   выпечка   забавно   кондитеры   неудачи   руки не оттуда   смешно   торты   
1277
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Эти торты обязательно будут сниться их создателям в кошмарах! Но хотя не факт, что те, для кого их готовили, отважились попрробовать эти шедевры, зато они точно как следует посмеялись!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   выпечка   забавно   кондитеры   неудачи   руки не оттуда   смешно   торты   
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13  комментариев
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17k
Роберт Шекли 37 минут назад
Я бы купил такой торт. Он одним своим видом создает праздничное настроение
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nobody® Полминуты назад
Постишь торт в виде портрета Дрейка, убираешь подпись про него, и вдруг этот же торт оказывается с портретом именинника.
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27k
Юрий 3 минуты назад

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9k
Мариус 7 минут назад
""Хотела сделать лесной торт..." (с)


Не знаю причем тут лес... я отчетливо вижу, что это машина с колесами
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39
Иван Сусанин 11 минут назад
некоторые фото повторяются
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3k
S__D 13 минут назад
Комментарий к фото
заказали торт золотого цвета
.
Зелёное золото. Никогда не слышали?
))
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11k
Женя 15 минут назад
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17k
Александр 19 минут назад
За то с душой
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3k
S__D 19 минут назад
Комментарий к фото
мы смотрели разные мультики
.
Его любимый - "Пластилиновая ворона".
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4k
Трям Полчаса назад
А хули не по 4 раза все картинки?
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Белая Муха

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