27 неудачных и уморительных творений горе-мастеров фотошопа

Фотошоп — волшебный инструмент, если уметь им пользоваться. С его помощью можно исправить любые недостатки или даже добавить на фото двоюродного брата, который не смог приехать на семейные посиделки. Но у этой медали есть и обратная сторона: в руках горе-мастера у людей на фото может, например, вырасти третья нога или отвалиться ухо. Подобные примеры можно найти в популярном сабреддите r/PhotoshopFails, и вот подборка лучших.