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27 неудачных и уморительных творений горе-мастеров фотошопа

27 неудачных и уморительных творений горе-мастеров фотошопа

Автор:
01 февраля 2023 22:37
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   горе-мастера   руки-крюки   смешно   фейл   фотошоп   
1459
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Фотошоп — волшебный инструмент, если уметь им пользоваться. С его помощью можно исправить любые недостатки или даже добавить на фото двоюродного брата, который не смог приехать на семейные посиделки. Но у этой медали есть и обратная сторона: в руках горе-мастера у людей на фото может, например, вырасти третья нога или отвалиться ухо. Подобные примеры можно найти в популярном сабреддите r/PhotoshopFails, и вот подборка лучших.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-мастера   руки-крюки   смешно   фейл   фотошоп   
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4  комментария
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5k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Не с первого раза понял что происходит.
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11k
Джон Уик Минуту назад
К сожалению, мы чисто технически не сможем далее обслуживать ресурсы RealFishki и OLD.FISHKI, поэтому в ближайшее время они прекратят свою существование.

Ну вот и всё конец Ольд фишкам как и предполагалось это случилось Если честно то я не знаю как смогу привыкнуть к новому дизайну. Пытался несколько раз привыкнуть но так и не получилось.
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1k
Vladislav Grigorenko 11 минут назад
Фотошоп - это эликсир правды. Он кагбэ прямо вам говорит: ВАС ХОТЯТ НА@БАТЬ !!!
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30k
АнтонПолднев 11 минут назад
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