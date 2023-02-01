27 неудачных и уморительных творений горе-мастеров фотошопа

Автор:
01 февраля 2023 22:37
Фотошоп — волшебный инструмент, если уметь им пользоваться. С его помощью можно исправить любые недостатки или даже добавить на фото двоюродного брата, который не смог приехать на семейные посиделки. Но у этой медали есть и обратная сторона: в руках горе-мастера у людей на фото может, например, вырасти третья нога или отвалиться ухо. Подобные примеры можно найти в популярном сабреддите r/PhotoshopFails, и вот подборка лучших.
1. А если сжать эти бицепсы, грудь надуется?
2. Это кресло подойдет всем: маленьким котятам и большим семьям!
3. Тень никогда не врет...
4. ...Да и отражение тоже
5. Действительно, выглядит совсем как настоящее
6. "Каждая женщина мечтает о моих формах..."
7. Потрясающее качество рекламы наушников от Amazon
8. Да кому они нужны, эти внутренние органы?
10. Где она взяла эту руку, и где остальное тело?
12. "Нашел это, гуляя по магазинам, и не мог не поделиться"
13. Они вообще старались?
14. Ох уж эти тонкие длинные женские пальчики
15. Кажется, кто-то научился трюку Ctrl+C, Cttrl+V
17. А это точно не коврик для мыши?
18. Зачем искать модель плюс-сайз, если можно просто растянуть фото?
19. Женщина-гигант или берлога хоббита?
20. Да, именно так эта блузка и выглядит в жизни
21. "Я заплатил 150 долларов, чтобы скрыть лица, и вот что я получил"
22. То есть, они вертятся уже в коробке?
23. Он долго и мучительно тренировался… правда же?
24. Ладно наряд, но что с ее шеей?
25. Кошка на пути в другое измерение, не иначе
27. Удивительно еще, что все d смотрят в нужную сторону
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Ну вот и всё конец Ольд фишкам как и предполагалось это случилось Если честно то я не знаю как смогу привыкнуть к новому дизайну. Пытался несколько раз привыкнуть но так и не получилось.