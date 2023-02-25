Мужчина помещает своего отца на произведения живописи, превращая знаменитые полотна в забавные сцены

Каждый декабрь любитель фотошопа по имени Мэтт Бонито начинает челлендж, в котором помещает фото своего любимого отца на кадры из фильмов, музыкальных клипов, на исторические снимки и на произведения живописи. Традиция длится уже несколько лет. Сегодня мы сфокусируемся на серии с полотнами знаменитых художников, которые посетил 84-летний Дом Бонито.

«Собаки играют в покер» (1903), Кассиус Кулидж