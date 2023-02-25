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Мужчина помещает своего отца на произведения живописи, превращая знаменитые полотна в забавные сцены

Мужчина помещает своего отца на произведения живописи, превращая знаменитые полотна в забавные сцены

Автор:
25 февраля 2023 08:39
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Коллажи   Юмор   живопись   отец   сын   фото   фотошоп   
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Он, его фирменный наряд и банджо отлично вписываются в сюжеты любых картин, посмотрите!

Каждый декабрь любитель фотошопа по имени Мэтт Бонито начинает челлендж, в котором помещает фото своего любимого отца на кадры из фильмов, музыкальных клипов, на исторические снимки и на произведения живописи. Традиция длится уже несколько лет. Сегодня мы сфокусируемся на серии с полотнами знаменитых художников, которые посетил 84-летний Дом Бонито.

«Собаки играют в покер» (1903), Кассиус Кулидж

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Я совершенно не понимаю, что происходит, но, кажется, я выигрываю


«Сын человеческий» (1964), Рене Маргритт


«Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1886), Жорж-Пьер Сёра


«Сотворение Адама» (1511), Микеланджело


Вы хоть представляете, сколько фотошопа потребовалось, чтобы поместить 84-летнего мужчину в это положение?


«Девочка с воздушным шаром» (2018), Бэнкси


«Вашингтон переправляется через Делавэр» (1851), Эмануэль Лойце


«Крик» (1893), Эдвард Мунк


«Мона Лиза» (1503-1505), Леонардо да Винчи


«Рождение Венеры» (1486), Сандро Боттичелли


Мне очень жаль, я стараюсь не смотреть, но я застрял в этой ракушке, и эти люди пытаются сдуть с меня бороду.


«Постоянство памяти» (1931), Сальвадор Дали


«Поцелуй» (1908), Густав Климт


«Американская готика» (1930), Грант Вуд


«Послы» (1533), Ганс Гольбейн

Итак, кто оставил анаморфотный череп на полу?


«Мать Уистлера» (1871), Джеймс Уистлер

Извините, ребята, банджо не сработало. Я думаю, ей больше нравится дабстеп.


«Звёздная ночь» (1889), Винсент Ван Гог

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Метки: Коллажи   Юмор   живопись   отец   сын   фото   фотошоп   
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