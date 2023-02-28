В магазинах Воронежа обнаружили "пельмени с мясом архимандрита"

Что за зверь такой, где водится?
Воронежские пельмени "с мясом архимандрита" покоряют соцсети. Все хотят увидеть это чудо кулинарии воочию, но пробовать никто почему-то не решается. Примечательно, что пельмени с таким же названием уже появлялись на прилавках в Екатеринбурге в 2021 году. Как и воронежские, они стали предметом шуток и даже удостоились статьи в ИА "Панорама".
Тогда же выяснилось, что полуфабрикат с запоминающимся названием производит столовая, обслуживающая школы и церкви. К счастью, местный архимандрит Димитрий не имел никакого отношения к начинке пельменей — он всего лишь благословлял их производство и продажу. На упаковке должна была быть надпись "с мясом от архимандрита", но при печати предлог "от" куда-то испарился.
На пачке с воронежскими пельменями указан храм Великомученика и Целителя Пантелеймона. В связи с этим многие подумали, что руководство РПЦ решило расширить свой бизнес, но иерей Александр Кривотулов из Воронежа открестился от пельменей. И отреагировал довольно агрессивно:
Я первый раз от вас слышу. Это какая-то шутка или деза. На заборах тоже много чего пишут. Пельмени с мясом архимандрита — это бред какой-то! Это какой-то жидомасонский юмор.
В Екатеринбурге такие пельмени действительно продавались, но продаются ли они сейчас в Воронеже — тайна, покрытая мраком. Возможно, иерей прав. И это действительно чья-то жидомасонская шутка.
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