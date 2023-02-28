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В магазинах Воронежа обнаружили "пельмени с мясом архимандрита"

В магазинах Воронежа обнаружили "пельмени с мясом архимандрита"

Автор:
28 февраля 2023 15:30
Сообщество : Жить в России
Метки: архимандрит   воронеж   курьёз   мясо   пельмени   фото   
1453
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Что за зверь такой, где водится?

Воронежские пельмени "с мясом архимандрита" покоряют соцсети. Все хотят увидеть это чудо кулинарии воочию, но пробовать никто почему-то не решается. Примечательно, что пельмени с таким же названием уже появлялись на прилавках в Екатеринбурге в 2021 году. Как и воронежские, они стали предметом шуток и даже удостоились статьи в ИА "Панорама".

Тогда же выяснилось, что полуфабрикат с запоминающимся названием производит столовая, обслуживающая школы и церкви. К счастью, местный архимандрит Димитрий не имел никакого отношения к начинке пельменей — он всего лишь благословлял их производство и продажу. На упаковке должна была быть надпись "с мясом от архимандрита", но при печати предлог "от" куда-то испарился.

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На пачке с воронежскими пельменями указан храм Великомученика и Целителя Пантелеймона. В связи с этим многие подумали, что руководство РПЦ решило расширить свой бизнес, но иерей Александр Кривотулов из Воронежа открестился от пельменей. И отреагировал довольно агрессивно:

Я первый раз от вас слышу. Это какая-то шутка или деза. На заборах тоже много чего пишут. Пельмени с мясом архимандрита — это бред какой-то! Это какой-то жидомасонский юмор.

В Екатеринбурге такие пельмени действительно продавались, но продаются ли они сейчас в Воронеже — тайна, покрытая мраком. Возможно, иерей прав. И это действительно чья-то жидомасонская шутка.

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Метки: архимандрит   воронеж   курьёз   мясо   пельмени   фото   
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6  комментариев
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5k
Leonid 2 часа назад
Вот так запросто иерей Александр Кривотулов обидел евреев и каменщиков.
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64k
doker 9 минут назад
После слов "жидомасоны" рука непроизвольно пытается нащупать рукоятку "товарища маузера".
Как всё запущено...
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768
Rom 54 минуты назад
Наоборот, хорошая реклама. Купил поржать, ну и сожрал заодно.
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18k
anpetrof Час назад
Архимандрита съели
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5k
просто Дмитрий Час назад
А может это XXLы экспортируют... так сказать, после разделения церкви?
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3k
kleyman 2 часа назад
Помню в World of Warcraft, был такой товарищ, Архимонд. Мужик серьезный, но вот мясцо его кушать не стоит. Оно так себе, скверной попахивает.
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