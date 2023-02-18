17 внезапных посланий на чеках

В супермаркетах, в ресторанах, в банках, в общем-то всюду нам дают чеки. Предположительно, там не может быть написано ничего особенного, только продукты или услуги и цена. Но что, если приветливый кассир решил напечатать на этом чеке пожелание приятного дня? Или в чек проникла какая-то секретная информация? А может, там вообще… анекдот.

Зато собаку подарили