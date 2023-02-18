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17 внезапных посланий на чеках

17 внезапных посланий на чеках

Автор:
18 февраля 2023 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   магазин   подборка   фото   чек   
589
18

Внимательно смотрите на чеки, которые вам выдают. Иногда в них может скрываться что-то интересное.

В супермаркетах, в ресторанах, в банках, в общем-то всюду нам дают чеки. Предположительно, там не может быть написано ничего особенного, только продукты или услуги и цена. Но что, если приветливый кассир решил напечатать на этом чеке пожелание приятного дня? Или в чек проникла какая-то секретная информация? А может, там вообще… анекдот.


Зато собаку подарили

×
×

Когда ты немного философ

Внезапная мудрость

Экономия

Наконец-то поедим от пуза⁠⁠.


Как-как называется этот десерт??

Идеальное сочетание имени и фамилии

И все-таки она существует


Сколько стоит «хорошо»? Дайте три!

— Все хорошо?
— Да, хорошо!
— Точно, нигде не мешает?
— Да, все хорошо, ничего не мешает.
— Я ватку убрал?
— Да все хорошо, не волнуйтесь!
— С Вас +450р за 3 «хорошо»))


Душевный осенний стих

Зачем же так самокритично?

Главное – вовремя признать ошибку.


Какой есть

Просто дружеский совет

Клиентоориентированный маркетинг.


А на сдачу – анекдот

Рецепт на майские праздники

Чек из культурной столицы

Продажный мужчина

Мыслящий йогурт

Слизь я дрожащая или право имею?


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Метки: Прикол   Юмор   забавно   магазин   подборка   фото   чек   
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lekha-fil 2 часа назад
Чет слабо верится. Особенно "сума".
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66
Serg 3 минуты назад
Вот это креативное название ))

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