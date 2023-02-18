17 внезапных посланий на чеках

Внимательно смотрите на чеки, которые вам выдают. Иногда в них может скрываться что-то интересное.
В супермаркетах, в ресторанах, в банках, в общем-то всюду нам дают чеки. Предположительно, там не может быть написано ничего особенного, только продукты или услуги и цена. Но что, если приветливый кассир решил напечатать на этом чеке пожелание приятного дня? Или в чек проникла какая-то секретная информация? А может, там вообще… анекдот.
Зато собаку подарили
Когда ты немного философ
Внезапная мудрость
Экономия
Наконец-то поедим от пуза.
Как-как называется этот десерт??
Идеальное сочетание имени и фамилии
И все-таки она существует
Сколько стоит «хорошо»? Дайте три!
— Все хорошо?
— Да, хорошо!
— Точно, нигде не мешает?
— Да, все хорошо, ничего не мешает.
— Я ватку убрал?
— Да все хорошо, не волнуйтесь!
— С Вас +450р за 3 «хорошо»))
Душевный осенний стих
Зачем же так самокритично?
Главное – вовремя признать ошибку.
Какой есть
Просто дружеский совет
Клиентоориентированный маркетинг.
А на сдачу – анекдот
Рецепт на майские праздники
Чек из культурной столицы
Продажный мужчина
Мыслящий йогурт
Слизь я дрожащая или право имею?
Бонус! Помните о важном
Источник:
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