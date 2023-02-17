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16 зверокомиксов, которые наглядно покажут, о чём бы толковали звери, если бы овладели речью

16 зверокомиксов, которые наглядно покажут, о чём бы толковали звери, если бы овладели речью

Автор:
17 февраля 2023 09:02
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   животные   забавно   комиксы   ресь   фото   
1136
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Глядя на некоторых животных, создаётся впечатление, что они понимают буквально всё, но вот только сказать ничего не могут. Иногда достаточно взглянуть на выражение недовольных или наоборот радостных мордочек, чтобы понять, что за выразительным молчанием кроются целые тирады. Порой наверняка очень любопытные.

Известный комиксист и художник американец Джимми Крейг, благодаря своему живому воображению представил, о чём именно могли бы разговаривать между собой зверюшки, если бы доходчиво и по делу изъяснялись. Предлагаем вам взглянуть на плоды его творчества и попутешествовать по миру, где сарказм, чувство юмора и рассудительность — главное оружие не людей, а птиц и зверей. Приятного просмотра!


Вижу цель — не вижу препятствий

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О высоких чувствах


Ценные указания

Художник занимается своими комиксами не первый год (первые работы появились в сети в 2015 году). Однако интерес к его работам по-прежнему не угасает. Казалось бы, автор успел пересказать нам все возможные сюжеты. Однако его гениальность не собирается останавливаться на достигнутом.


Не можешь определиться? Бери всё и сразу


Собачья мудрость


Запретный плод сладок


Мода — отличный повод для интересной беседы


Когда предварительно не оговорили детали

При подаче сюжетов автор использует простые рисовку и диалоги. За счёт такого концепта комиксы получаются лёгкими для восприятия. Из-за этого их постоянно хочется смотреть ещё и ещё, ведь они щёлкаются, как семечки!


Как здорово, что ты не спал!


Белка-капиталист


Помощник


Кот, ты что такое говоришь?


Хороший вопрос

Работник года

Одними из самых популярных персонажей из серии комиксов являются кот и пёс. Многие читатели узнают в этих героях своих домашних питомцев, которые вроде бы и ладят между собой, но не упустят шанса, чтобы немного подпортить жизнь другу изящной пакостью.


Так звучит язык фактов

Благодаря ребятам, которые переводят комиксы с согласия Джимми Крейга, мы имеем возможность наслаждаться забавными комиксами про животных на русском языке.


Всегда можно пожаловаться на мир

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Метки: Прикол   животные   забавно   комиксы   ресь   фото   
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