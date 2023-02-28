FISHKINET
Сообщество Юмор 16493 поста • 3462 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
"Оля не брать": контакты в телефоне, которые вызывают недоумение даже у тех, кто их записал

"Оля не брать": контакты в телефоне, которые вызывают недоумение даже у тех, кто их записал

Автор:
28 февраля 2023 14:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   записная книжка   контакты в телефоне   конткты   соцсети   фото   
1585
13

Давно вы проверяли список контактов в телефоне? Оказывается, там может быть немало интересного. Герои нашей подборки произвели чистку записной книги - и у них возникло немало вопросов к самим себе.

×
×

А у вас есть какие-нибудь смешные контакты в телефоне?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   забавно   записная книжка   контакты в телефоне   конткты   соцсети   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Выхухоль (Нагайна) 56 минут назад
А у меня нету ничего такого. Строго имя-фамилия или организация. А всяким субстанциям я ни свой номер не даю, ни чужих не записываю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Сергей 24 минуты назад
Лично я, чтобы не писать "не брать трубку", просто вношу номер в чёрный список. А после ремонта в квартире чистил контакты и ржал:Арам Сантехника, Армен Электрика, Вагиф полы,Коля Трактор, Жанна Николаевна(до сих пор не помню, кто такая) и ещё штук двадцать похожих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Antique computer Полчаса назад
У меня есть контакт - "Сергей дать п-ды".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
dima423 Час назад
это маскировка...на самом деле там баба)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Набирающие популярность в сообществах
Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат
Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат
50 лет назад
50 лет назад
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#интересное#подборка#автомир#Приколы#олдтаймер#Москва#исследование
#Юмор#животные#факты#кино#автомобили#Россия#картинки#удивительно#фильм#истории
#интересно#люди#история#наука#забавно#дети#новости#Жизнь#дтп#настроение
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо Пользователи рассказали, что самое неприятное и странное слышали сразу после интима Пользователи рассказали, что самое неприятное и странное слышали сразу после интима 16 оригинальных и забавных объявлений 16 оригинальных и забавных объявлений 17 внезапных посланий на чеках 17 внезапных посланий на чеках Как изменился ушастый парень в футболке Эминема, который стал мемом Как изменился ушастый парень в футболке Эминема, который стал мемом Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков

На что жалуетесь?

Вернуться