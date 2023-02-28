"Оля не брать": контакты в телефоне, которые вызывают недоумение даже у тех, кто их записал

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Давно вы проверяли список контактов в телефоне? Оказывается, там может быть немало интересного. Герои нашей подборки произвели чистку записной книги - и у них возникло немало вопросов к самим себе.
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А у вас есть какие-нибудь смешные контакты в телефоне?
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