«Все в укрытия»: хакеры вновь взломали российские телеканалы и радиостанции

На этот раз психологическая атака оказалась масштабней.
Неделю назад, 22 февраля, хакеры взломали только несколько российских радиостанций. Но на этот раз они этим не ограничились. Предупреждение о ракетной угрозе теперь прозвучало и на телеканалах. Зрители из Воронежа, Подмосковья, Ленинградской области и других регионов сообщают о взломе "2х2" "ТНТ4" и "Суббота".
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Отмечается, что были атакованы сервера частных телеканалов и радиостанций. В МЧС России в свою очередь опровергли сообщения о воздушной тревоге, назвав их фейковыми.
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Сообщается, что, как и в прошлый раз, были взломаны сервера радиостанции «Европа Плюс».
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По словам очевидцев, фейковая воздушная тревога длилась не более 10 минут.
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