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«Все в укрытия»: хакеры вновь взломали российские телеканалы и радиостанции

«Все в укрытия»: хакеры вновь взломали российские телеканалы и радиостанции

Автор:
28 февраля 2023 11:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Телеканалы   взлом   видео   воздушная тревога   политика   радиостанция   фейк   хакеры   
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На этот раз психологическая атака оказалась масштабней.

Неделю назад, 22 февраля, хакеры взломали только несколько российских радиостанций. Но на этот раз они этим не ограничились. Предупреждение о ракетной угрозе теперь прозвучало и на телеканалах. Зрители из Воронежа, Подмосковья, Ленинградской области и других регионов сообщают о взломе "2х2" "ТНТ4" и "Суббота".

Отмечается, что были атакованы сервера частных телеканалов и радиостанций. В МЧС России в свою очередь опровергли сообщения о воздушной тревоге, назвав их фейковыми.

Сообщается, что, как и в прошлый раз, были взломаны сервера радиостанции «Европа Плюс».

По словам очевидцев, фейковая воздушная тревога длилась не более 10 минут.

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Метки: Телеканалы   взлом   видео   воздушная тревога   политика   радиостанция   фейк   хакеры   
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20  комментариев
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1k
Максим Макашев Час назад
а всё из за того, что руководство этих кАНАЛОВ сэкономило на специалистах по кибербезопасности, или набрали в штат "эникейщиков" , родственников или знакомых
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13k
котегRUS Минуту назад
за фейковой атакой последует реальная ответная атака на каклостан!
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3k
Daimos 8 минут назад
Похоже если будет реальная угроза, всем будет плевать на предупреждения.
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4
Алеся Daimos 2 минуты назад
так была реальная угроза. в разных приграничных районах падали дроны. Туапсе, Адыгея. Пулково закрыли. И реальной воздушной тревоги не было почему то. И всем насрать. А про фейковую тревогу все возбудились.
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1k
Alex 15 минут назад
Понаберут долб**бов по объявлению, понимаешь...
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30k
Ashabad 18 минут назад
Ещё раз повторяю: нам самим нужно это же делать на их территории
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6k
rutt Полчаса назад
А точно-то как всё расчитанно. Индивидуум смотрящий тнт и стс на такую шнягу повестись может.
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18k
Виталий Касандров 36 минут назад
Ну россияне на это не повелись .Ни паники ни неразберихи не возникло.
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4k
Старичок 38 минут назад
и кто смотрит и слушает этот отстой? тех надо принудительно отправлять в укрытие, психиатрическое.
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4
Алеся 39 минут назад
Ну вообще то нефтебаза в Туапсе атакована. То есть фейковая тревога могла бы спасти людей?
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4
Алеся rutt 7 минут назад
То есть официальная версия с беспилотниками не верная по вашему? А беспилотник упавший сегодня в Адыгее? Вам нужно чтобы кто то пострадал обязательно? И почему не объявляют тревогу,если есть угроза для людей? При этом фейковая тревога -это плохо ))
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9k
Бритва 41 минуту назад
атака оказалась настолько масштабной, что узнал я о ней только сейчас
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1k
Змей Горыныч Час назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
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