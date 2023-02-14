"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать о политике

«Бесят. Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзает людей, зарабатывает на их доверии и сваливает. Посмотрите дату, когда Земфира* сделала свой большой концерт в России, и, заработав, сразу свалила. А Собчак, бегущая по границам…» — негодовала Слава.

Земфира* на пост не отреагировала, а вот супруга Константина Богомолова ввязалась в скандал, предложив Славе обсудить политические предпочтения публично, под прицелом телекамер.



