"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать о политике

Певица Слава осудила тех, кто успел заработать в России, а после сбежал за границу. В своём посте она прошлась и по недавно признанной иноагентом Земфире*, и по Ксении Собчак, которая подозрительно молниеносно получила паспорт в Израиле. Ксения Анатольевна поддела Славу, предложив высказать претензии ей в лицо, а лучше - дать интервью, на что певица отреагировала экспрессивно и не выбирая выражений.
Певица Слава (Анастасия Сланевская) не мыслит себя без России и считает всех слинявших из страны предателями Родины. 42-летняя артистка опубликовала в личном блоге гневный пост, который, судя по всему, задел Ксению Собчак.
«Бесят. Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзает людей, зарабатывает на их доверии и сваливает. Посмотрите дату, когда Земфира* сделала свой большой концерт в России, и, заработав, сразу свалила. А Собчак, бегущая по границам…» — негодовала Слава.
Земфира* на пост не отреагировала, а вот супруга Константина Богомолова ввязалась в скандал, предложив Славе обсудить политические предпочтения публично, под прицелом телекамер.
"Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо?" Слабо дать интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить, как связана любовь к родине и поддержка СВО — предложила Собчак в социальных сетях и получила экспрессивный ответ.
Сланевская, не выбирая выражений, и, показав неприличный жест, отказала ей в грубой форме, заметив, что с "на диалог с оборотнями" она не готова.
Осторожно! Нецензурная лексика!
"Кровавая барыня" Собчак резюмировала, что понимает, почему люди, подобные Славе, не ходят на интервью. По её словам, во всем виноват определенный уровень развития.
Напомним, некоторое время назад Юрий Дудь* пригласил в свою студию Оскара Кучеру, активно поддерживающего политику РФ. Это интервью вызвало много шума и критики обеих сторон. Кучера заявил, что не получил за интервью ни копейки, а согласился на него, потому что "помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение".
* - признан иноагентом на территории РФ.
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В который раз убеждаюсь, что дело политиков - разбираться в политике, дело артистов - не лезть в политику совсем. Что Земфира с остальными - уехали, ну и сидите молча - выше выступлений в русских барах вне России им всё равно не подняться, что Слава и неуехавшие.
Это не сравнение Божьего дара с яичницей, не?
России 1160 лет, если что. У нее своя история, своё величие.
Кто такая Земфира-знаю, очень глубокая и талантливая певица,композитор и поэт, чьи песни в свое время перепевал даже пропогандон всея Руси, ака Соловьиный помет.
А вот, что есть такая певица-Слава, узнал только что, благодаря гуглу. Это даже поющими трусами сложно назвать.
если сравнивать с пустышкой и наркоманкой Земфирой - уж всяко глубже и талантливее.
И не все песни он исполнял сам.
метать бисер перед свиньями и троллями не собираюсь, инетерсует - буржуйский гугл тебе в помощь.