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"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать о политике

"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать о политике

Автор:
14 февраля 2023 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   диалог   конфликт   политика   предатели Родины   слава   собчак   соцсети   шоу бизнес   
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Певица Слава осудила тех, кто успел заработать в России, а после сбежал за границу. В своём посте она прошлась и по недавно признанной иноагентом Земфире*, и по Ксении Собчак, которая подозрительно молниеносно получила паспорт в Израиле. Ксения Анатольевна поддела Славу, предложив высказать претензии ей в лицо, а лучше - дать интервью, на что певица отреагировала экспрессивно и не выбирая выражений.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) не мыслит себя без России и считает всех слинявших из страны предателями Родины. 42-летняя артистка опубликовала в личном блоге гневный пост, который, судя по всему, задел Ксению Собчак.


«Бесят. Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзает людей, зарабатывает на их доверии и сваливает. Посмотрите дату, когда Земфира* сделала свой большой концерт в России, и, заработав, сразу свалила. А Собчак, бегущая по границам…» — негодовала Слава.


Земфира* на пост не отреагировала, а вот супруга Константина Богомолова ввязалась в скандал, предложив Славе обсудить политические предпочтения публично, под прицелом телекамер.


"Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо?" Слабо дать интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить, как связана любовь к родине и поддержка СВО — предложила Собчак в социальных сетях и получила экспрессивный ответ.


Сланевская, не выбирая выражений, и, показав неприличный жест, отказала ей в грубой форме, заметив, что с "на диалог с оборотнями" она не готова.



"Кровавая барыня" Собчак резюмировала, что понимает, почему люди, подобные Славе, не ходят на интервью. По её словам, во всем виноват определенный уровень развития.




Напомним, некоторое время назад Юрий Дудь* пригласил в свою студию Оскара Кучеру, активно поддерживающего политику РФ. Это интервью вызвало много шума и критики обеих сторон.  Кучера заявил, что не получил за интервью ни копейки, а согласился на него, потому что "помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение".



* - признан иноагентом на территории РФ.

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Метки: видео   диалог   конфликт   политика   предатели Родины   слава   собчак   соцсети   шоу бизнес   
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36  комментариев
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6k
klop Час назад
Наконец-то собчак послали так как она заслуживает.
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4k
Нуи Хусим 21 минуту назад
Бля, ну не дают нам забыть эту Сабочак! Прям "пуп земли"! Да на этих всех галкиных, ургантов, слепаковых и остальной "непотриб" наплевать и забыть... были и не стало. А то "жуем эту старую сгнившую жвачку" и жуем, вроде бы в мире ничего больше интересного нету.
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7k
tamin 21 минуту назад
Молодец! Так и надо это говно называть говном!
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1k
Vustinii 23 минуты назад
Баранов в стойло холодильник в дом. Лошадь на ипподром
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1k
MrMopnex 24 минуты назад
Ага... А зарабатывать едет в Германию, бабки не пахнут)))
В который раз убеждаюсь, что дело политиков - разбираться в политике, дело артистов - не лезть в политику совсем. Что Земфира с остальными - уехали, ну и сидите молча - выше выступлений в русских барах вне России им всё равно не подняться, что Слава и неуехавшие.
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4k
Нескучный сад 24 минуты назад
Кучера, конечно, пустой барабан) Думаю, что на его фоне и Слава за адекватную сошла бы. По крайней мере, не вертелась бы ужом на сковороде, как Кучера. Чётко бы сказала, что, мол, за Родину, за СВО и разнесу лощадиную ипучку если надо)
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24k
Михаил Сметанкин 24 минуты назад
Что еще за Слава?
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14k
sonic24a Полчаса назад
Какие-то гнилы рамсы мутных лабухов и паяцов. Почему цены растут? Почему на ЖКХ цены подняли?
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73k
Андрей Старосельский Полчаса назад
Собчак -сука, но сейчас, для неё, настали такие времена, что кушать хочется, а где взять грошей, йух его знает. Вот она и пиарится, как может.
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36k
Aleks Полчаса назад
А разве лошадь может быть оборотнем?
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76
RobotTerminator2 36 минут назад
Народ, а слышали, законопроект разрабатывают, где артистам столько льгот хотят дать, как будто они герои России! И налоги срезать и дотации, и льготы всевозможные! Бля! За что!!!! ???????
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1
ДлинныйЧулок 37 минут назад
Ээээ... ммм... а как связана любовь к Родине с отношением к СВО?..
Это не сравнение Божьего дара с яичницей, не?
России 1160 лет, если что. У нее своя история, своё величие.
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28k
Levyathan 45 минут назад
Кто такая Собчак-хоть и не хотел бы знать, но увы знаю.
Кто такая Земфира-знаю, очень глубокая и талантливая певица,композитор и поэт, чьи песни в свое время перепевал даже пропогандон всея Руси, ака Соловьиный помет.
А вот, что есть такая певица-Слава, узнал только что, благодаря гуглу. Это даже поющими трусами сложно назвать.
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41k
Игорь 48 минут назад
Послала и правильно сделала. Нечего у Собчак на посоду идти и садится играть на её поле. С профессиональным болтуном должен вступать в палемику профессиональный болтун.
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6k
Mixalych 56 минут назад
Ледоруб лошади в голову - знатно повеселились бы. Ну или кувалдой
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611
Я здесь транзитом 57 минут назад
Собчак, Слава и прочие аналогичные сорта гуано монопенисуальны.
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88
noname789 Час назад
Есть пчёлы , а есть мухи. Так вот собчачка это муха , которая живёт исключительно на дерьме.
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5k
Frank Borman Час назад
Ксюша Собачушка никак не успокоится. Нет чтобы брать интервью с израильскими политиками у себя на родине, в Израиле, так она все в Россию лезет.
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1k
Электрик 2 часа назад
пора эту лошадь собчак говном облить, как латынину, и пусть валит из страны
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