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Как работает современное рабство в Пакистане

Как работает современное рабство в Пакистане

Автор:
19 декабря 2023 09:46
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Пакистан   в мире   люди   работа   рабство   фото   
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Самое главное в создании современного раба – не дать ему выучиться, чтобы он оставался глупым. Это правило железно выучили владельцы кирпичных заводов в Пакистане, потому делают ставку на детей и удаленность от школ.

Как сделать рабами несколько поколений

Пакистан – бедная страна, тут множество людей работает за пару долларов в день. Потому загнать мужчину в долги очень просто.

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Схема простая – владелец кирпичной фабрики предлагает мужчине отработать долг на его предприятии. Там же можно жить, а чем больше членов семьи работает, тем быстрее долг будет погашен.

Семья выезжает за город, где селится в поселке из самодельных хижин. Обычно это поселки на 150 семей таких же горемык.

Должник начинает работу на кирпичном заводе. «Завод» - это только название такое, на самом деле это изготовление кирпичей вручную из форм.

В день нужно сделать 500 кирпичей, за что ты получишь 1,5 доллара оплаты, и столько же пойдет в погашение долга. Даже 150 долларов – это сто дней, не считая проценты (которые, конечно же, есть).

Но если у тебя есть семья и кто-то заболел, 1,5 доллара недостаточно на еду и лекарства.

Потому обычно у таких семей долг только растет с годами.

Семьи живут тут годами, у них рождаются дети. В пустыне нет никаких школ, все, что дети видят с детства - кирпичный завод. Они начинают работать с 7 лет, чтобы прокормить семью.

И для современных рабовладельцев они более интересны, потому что никогда не видели жизни вне кирпичного завода.

У них даже нет денег на билет на автобус, чтобы съездить в город и увидеть другую жизнь.

Как с этим бороться

Законодательно это все запрещено, власти стараются не допускать отработки долгов напрямую человеку, у которого ты эти деньги взял. Они думают, что это поможет сломать цепочку привлечения в рабство.

Но обычно владельцы кирпичных заводов скрываются, так что трудно доказать, что ты отрабатываешь именно у заимодавца.

Более успешно справляются волонтеры из крупных фондов. Им по карману выкупить долги, а значит, и свободу целой семьи. Обычно это 500-600 долларов.

Но добиться официального согласия от владельца фабрики сложно. Он начинает придумывать ежедневные проценты и запугивать рабочих, что здесь у них есть кров и работа. А во внешнем мире им придется голодать.

Выросшие прямо на заводе дети чаще всего верят. И даже сбегают от волонтеров, которые приехали забрать их официально на свободу. Так что получение расписки уплаты всех долгов ни разу не гарантирует, что человек согласится быть свободным.

Если бы кирпичные заводы не были так удалены вглубь пустынь, дети-рабочие видели бы, что они всегда могут найти другую работу, получить новые навыки. Особенность пакистанского рабства именно в том, чтобы давать минимум возможностей и знаний о мире новому поколению рабов.

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Метки: Пакистан   в мире   люди   работа   рабство   фото   
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6  комментариев
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53
SRGee Час назад
Да. Образование (не путать с грамотностью) - сила. Когда ты понимаешь это и уже самому становится в удовольствие увеличивать свои знания.
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94
Мальчик в трусиках SRGee 46 минут назад
Это да. Тем более, что грамотный и образованный раб во все времена ценился больше и продавался дороже.
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13k
Марсианин 16 минут назад
Что характерно - американцев вообще не смущает подобная ситуация. Пакистан - союзник, значит ему можно всё!
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2k
Жирный бот Полчаса назад
Зато там демократия и свобода) А авторитарный Иран рядом лишил этого своих людей)
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