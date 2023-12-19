Как работает современное рабство в Пакистане

Схема простая – владелец кирпичной фабрики предлагает мужчине отработать долг на его предприятии. Там же можно жить, а чем больше членов семьи работает, тем быстрее долг будет погашен.

Семья выезжает за город, где селится в поселке из самодельных хижин. Обычно это поселки на 150 семей таких же горемык.