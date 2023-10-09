Шахта по добыче лунного камня на Шри-Ланке

Лунный камень — довольно редкий полудрагоценный камень, который славится своим нежно голубым сиянием. Цена этого камня может спокойно варьироваться от ста рублей до ста тысяч рублей:
Всё зависит от характеристик камня (степени сияния, переливания, прозрачности), обработки, его размеров и места добычи. Наиболее известные месторождения с самыми дорогими камнями находятся на Шри-Ланке. И одну из шахт возле поселения Митиягода (Meetiyagoda) на Шри-Ланке мне удалось посетить. Митиягода довольно популярное место среди туристов, но расположено оно в стороне от моря и курортных городков, поэтому туристов привозят сюда организованными турами в сопровождении гидов. Мне это было мало интересно, так что я добрался до Митиягоды самостоятельно по пути к другому месту.
Добирался на тук-туке.
На первый взгляд шахта выглядит настоящей, но немного побродив по территории я приметил для себя пару деталей, о которых расскажу ниже.
Под навесом скрывается вход в шахту.
Шахта представляет собой типичную выработку, которые можно увидеть по всему миру на небольших месторождениях. Вертикальный ствол разделен на две половины: одна для подъема/спуска, другая техническая, где проложены шланги для воды и вентиляции. Стены шахты укреплены опалубкой из бревен и папоротника. Такие стены в условиях местного климата долго не служат, опалубку необходимо заменять каждые несколько месяцев.
Отвалы пустой промытой породы возле шахты. Как мне сказали, под отвалом находится старая отработанная шахта, которую просто засыпали.
А теперь вернемся к деталям. На шахте трудится всего два (!) человека, а отвалы породы выглядят так, словно их уже давно не "обновляли". На поиск камней уходит много воды: на другой шахте, где трудится около десяти человек, от постоянной промывки возле шахты появилось небольшое болото. А тут сухие отвалы и только ванна для промывки.
Это же подмечают некоторые туристы, что видно по их отзывам. Не похоже, что шахта по настоящему работает, скорее это просто демонстративный музей, где могут промывать всего несколько корзин песка в месяц. Само собой, никто не стал бы копать 20-метровый колодец только для "заманивания" туристов. Это в прошлом настоящая шахта, но которая уже едва-ли работает (возможно, запасы камней в ней просто иссякли). Сам лунный камень. На самом деле, их можно найти даже в России, но на весь мир славятся именно камни из Шри-Ланки.
На территории шахты расположена мастерская. По её оснащению понятно, что никаких адекватных объемов обработки и тонкой работы здесь быть не может.
Полудрагоценные камни на продажу. Справедливости ради хочется отметить, что сотрудники честно сказали, что из местных тут только лунные камни. Остальные камни привозят с других месторождений.
Гранат.
А это похоже на сапфир.
Лунный камень здесь настойчиво предлагают купить. Ради интереса я решил поторговаться за необработанный камень с красивым сиянием и с 10000 местных рупий скинул цену до 7000, что примерно 2300 рублей (курс на лето 2023). Можно было торговаться дальше, но покупать я ничего не собирался. В камнях я не эксперт, подделки могут быть везде, тем более что из полудрагоценных камней лунный подделывают едва ли не чаще всех.
Но, думаю, подделывать камень в районе месторождений не имеет смысла, хотя осторожность не бывает лишней. По итогу, эта шахта больше местная достопримечательность, как и большинство других шахт в Митиягоде. Всё же, сказывается близость к туристическим маршрутам. Добыча здесь если и ведется, то в очень маленьких масштабах, но посмотреть на некогда настоящую шахту все равно было интересно. Тем более что крупные действующие рудники находятся уже намного дальше в джунглях в другой части страны.
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