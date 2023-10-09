Шахта по добыче лунного камня на Шри-Ланке

Лунный камень здесь настойчиво предлагают купить. Ради интереса я решил поторговаться за необработанный камень с красивым сиянием и с 10000 местных рупий скинул цену до 7000, что примерно 2300 рублей (курс на лето 2023). Можно было торговаться дальше, но покупать я ничего не собирался. В камнях я не эксперт, подделки могут быть везде, тем более что из полудрагоценных камней лунный подделывают едва ли не чаще всех.

Но, думаю, подделывать камень в районе месторождений не имеет смысла, хотя осторожность не бывает лишней. По итогу, эта шахта больше местная достопримечательность, как и большинство других шахт в Митиягоде. Всё же, сказывается близость к туристическим маршрутам. Добыча здесь если и ведется, то в очень маленьких масштабах, но посмотреть на некогда настоящую шахту все равно было интересно. Тем более что крупные действующие рудники находятся уже намного дальше в джунглях в другой части страны.