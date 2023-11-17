На Шри-Ланке уборщики платят, чтобы помыть душевые и уборные

Когда ювелиры работают, в воздух поднимается мелкая золотая пыль. И чем более потный человек, тем больше такой пыли прилипнет к его коже.

После работы ювелиры умываются над раковиной или вовсе чистятся в ванной. В воде, на раковине и в стоках может оседать смытая с них золотая пыль. Или просто упасть на кафельную плитку с одежды, когда мастер раздевался перед душем.