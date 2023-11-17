На Шри-Ланке уборщики платят, чтобы помыть душевые и уборные

И нет, не потому что они все как один – фетишисты. Платная уборка для уборщиков только на одной улице, одной из самых дорогих в Шри-Ланке.
В столице Шри-Ланки есть Си-стрит, на которой расположено сразу несколько люксовых ювелирных магазинов и мастерских. Вся улица искрится вывесками и буквально завалена золотом. Не зря она считается «самой дорогой в столице».
И потому уборщик должен заплатить владельцу лавки за уборку в туалете или ванной. А те в свою очередь надеются, что этот владелец весь день много работал и потел, как вол.
Когда ювелиры работают, в воздух поднимается мелкая золотая пыль. И чем более потный человек, тем больше такой пыли прилипнет к его коже.
После работы ювелиры умываются над раковиной или вовсе чистятся в ванной. В воде, на раковине и в стоках может оседать смытая с них золотая пыль. Или просто упасть на кафельную плитку с одежды, когда мастер раздевался перед душем.
Вот ради нее уборщики и приплачивают за чистку в лавках на этой улице! Они промывают грязь из слива и уборных, как золотоискатели промывали песок на реке во времена золотой лихорадки
Золотая лихорадка в туалетах
Как признается один из уборщиков, 47-летний Мавин, нельзя никогда угадать, сколько золота ты получишь сегодня.
Это всегда как рулетка – сорвешь ты куш или нет. Он вспоминает весьма неплохой улов, однажды он намыл в сливе кусочек весом в 0,6 грамма. Такой можно продать долларов за 14, это больше, чем он отдал за доступ к золотоносной уборной.
Мавин признался, что хотя он «платит за входной билет», однако еще ни разу не уходил в минусе. Порой больше, порой меньше, но без улова он уборку никогда не заканчивает.
Быть может, просто у самих ювелиров нет таких навыков промывки грязи, чтобы те могли сами собрать потерянные кусочки и частицы. Так что в шриланкийских уборщиков есть свои, уникальные ремесленные навыки, которые они передают по наследству, а другим не рассказывают.
Интересно, сколько надо заплатить, чтобы подмести пол в уже в самой мастерской!
Источник:
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