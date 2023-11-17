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На Шри-Ланке уборщики платят, чтобы помыть душевые и уборные

На Шри-Ланке уборщики платят, чтобы помыть душевые и уборные

Автор:
17 ноября 2023 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   деньги   заработок   люди   на Шри-Ланке   работа   уборка   уборщик   фото   
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И нет, не потому что они все как один – фетишисты. Платная уборка для уборщиков только на одной улице, одной из самых дорогих в Шри-Ланке.

В столице Шри-Ланки есть Си-стрит, на которой расположено сразу несколько люксовых ювелирных магазинов и мастерских. Вся улица искрится вывесками и буквально завалена золотом. Не зря она считается «самой дорогой в столице».

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И потому уборщик должен заплатить владельцу лавки за уборку в туалете или ванной. А те в свою очередь надеются, что этот владелец весь день много работал и потел, как вол.

Когда ювелиры работают, в воздух поднимается мелкая золотая пыль. И чем более потный человек, тем больше такой пыли прилипнет к его коже.

После работы ювелиры умываются над раковиной или вовсе чистятся в ванной. В воде, на раковине и в стоках может оседать смытая с них золотая пыль. Или просто упасть на кафельную плитку с одежды, когда мастер раздевался перед душем.

Вот ради нее уборщики и приплачивают за чистку в лавках на этой улице! Они промывают грязь из слива и уборных, как золотоискатели промывали песок на реке во времена золотой лихорадки

Золотая лихорадка в туалетах

Как признается один из уборщиков, 47-летний Мавин, нельзя никогда угадать, сколько золота ты получишь сегодня.

Это всегда как рулетка – сорвешь ты куш или нет. Он вспоминает весьма неплохой улов, однажды он намыл в сливе кусочек весом в 0,6 грамма. Такой можно продать долларов за 14, это больше, чем он отдал за доступ к золотоносной уборной.

Мавин признался, что хотя он «платит за входной билет», однако еще ни разу не уходил в минусе. Порой больше, порой меньше, но без улова он уборку никогда не заканчивает.

Быть может, просто у самих ювелиров нет таких навыков промывки грязи, чтобы те могли сами собрать потерянные кусочки и частицы. Так что в шриланкийских уборщиков есть свои, уникальные ремесленные навыки, которые они передают по наследству, а другим не рассказывают.

Интересно, сколько надо заплатить, чтобы подмести пол в уже в самой мастерской!

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Метки: в мире   деньги   заработок   люди   на Шри-Ланке   работа   уборка   уборщик   фото   
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6  комментариев
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719
solosolovov 2 часа назад
Мы живем в лучшей стране. Аж слезы на глазах от радости.
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65k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
чет напомнило общественную баню в Якутске где в мужской раздевалке сидит молодая девочка выдает ключи от шкафчиков . как потом выяснилось не каждая еще и попадет на ее место оно там чуть не по наследству передается .
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31k
Владимир 51 минуту назад
Нда, про спецодежду и вытяжки со сборниками пыли им видимо рассказывать даже не стоит.
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3k
poбт 53 минуты назад
если у них так выглядят рабочие места и душевые на самой дорогой улице... то че твориться на самой дешевой
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