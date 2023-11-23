Как сплюны на дорогах парализуют Окинаву

Но в Окинаве народ принялся спать где ни попадя. Они ложатся прямо на дороги, перекрестки, проулки. Самый большой рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда власти Окинавы зафиксировали 7 тысяч случаев засыпания на дороге.

При этом некоторые из них были внесены в полицейские отчеты посмертно. В среднем в год от этого гибнет 16 людей. Люди просто выезжали из темноты на проселочную дорогу и не ожидали, что там спит человек.