Как сплюны на дорогах парализуют Окинаву

Окинаву охватила странная «лихорадка», от которой не страдает вся остальная часть Японии. В год тут регистрируется 7 000 случаев роджо-нэ, по-русски «спящие на дороге».
То, что в Японии некоторые офисные рабочие упиваются до такой степени, что засыпают до утра на мостовой, многие знают. Спящего не алкаша, а очень даже приличного офисного дядьку можно встретить то на ступенях, то на лавке на вокзале.
Но в Окинаве народ принялся спать где ни попадя. Они ложатся прямо на дороги, перекрестки, проулки. Самый большой рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда власти Окинавы зафиксировали 7 тысяч случаев засыпания на дороге.
При этом некоторые из них были внесены в полицейские отчеты посмертно. В среднем в год от этого гибнет 16 людей. Люди просто выезжали из темноты на проселочную дорогу и не ожидали, что там спит человек.
Почему они это творят?
Потому что в Окинаве тепло большую часть года, среднегодовая температура тут 20 процентов. А движение на дорогах не такое насыщенное. Люди не чувствуют опасность от шоссе, ложатся спать там, где им удобно.
Конечно, они все выпившие. Но полиция ничего не предпринимает, так как не видит проблемы. Если вызывать полицию, то она просто уберет с проезжей части сплюна-алкоголика.
Чаще всего это происходит в летнюю жару, когда людям хочется освежиться на улице, прилечь на приятную прохладную землю.
Начальник полиции префектуры Тадатака Миядзава признается:
- Я даже не знал, что это за термин рохо-не, пока не приехал на Окинаву. Это уникальное местное явление, - сказал. И ничего не сделал.
Единственные принятые меры – повышение осведомленности об опасностях и смертельных случаях по местным СМИ и радио. Выписывают пойманным полицией и штраф около 50 тысяч иен. Но разве алкоголика это остановит.
Самое забавное, что даже недавно провели фотовыставку, где показали фотографии самых смешных и опасных спящих на дорогах Окинавы. Благо – материала для этого было предостаточно.
Теперь окинавцы попросту боятся ехать домой в сумерках за город, чтобы не стать случайными убийцами.
Вот так алкоголики терроризируют целый регион тем, что просто спят.
Источник:
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Эээээ...ЧТО?