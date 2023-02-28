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Теряя тапки: с территории СИЗО в Омске сбежал мужчина и попал на камеры видеорегистратора

Теряя тапки: с территории СИЗО в Омске сбежал мужчина и попал на камеры видеорегистратора

Автор:
28 февраля 2023 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   видеорегистратор   омск   побег из СИЗО   сбежал   сизо   
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В местных пабликах завирусился ролик, в котором проезжую часть пересекает мужчина, теряющий по дороге обувь. В соцсетях шутят, что из СИЗО он, может, и сбежал, но Омск не отпустит.

Короткий ролик, снятый видеорегистратором проезжавшего авто, сделал мужчину героем дня. На кадрах можно заметить, как с территории СИЗО, расположенного по улице Ордженикидзе в Центральном округе Омска, выбегает полуодетый человек. Теряя обувь, он спешит пересечь проезжую часть.



Пользователи паблика "Аварийный Омск" заметили, что обувка так и лежала


В местных СМИ сообщают, что "на сайте УФСИН России по Омской области какого-либо официального комментария по данному ролику в сообщениях от 27 февраля не обнаружено, однако "герой дня" уже поймал свою порцию славы, невзирая на дальнейшее.

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Метки: видео   видеорегистратор   омск   побег из СИЗО   сбежал   сизо   
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2  комментария
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52k
dima423 Полчаса назад
А хорошо же бежит, физ подготовка на уровне, + смелость и решительность... Это ж идеальный кандидат в штурмовой батальон вагнера))
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2
Макс 6 минут назад
Стой, псих!
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