Теряя тапки: с территории СИЗО в Омске сбежал мужчина и попал на камеры видеорегистратора

В местных пабликах завирусился ролик, в котором проезжую часть пересекает мужчина, теряющий по дороге обувь. В соцсетях шутят, что из СИЗО он, может, и сбежал, но Омск не отпустит.
Короткий ролик, снятый видеорегистратором проезжавшего авто, сделал мужчину героем дня. На кадрах можно заметить, как с территории СИЗО, расположенного по улице Ордженикидзе в Центральном округе Омска, выбегает полуодетый человек. Теряя обувь, он спешит пересечь проезжую часть.
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В местных СМИ сообщают, что "на сайте УФСИН России по Омской области какого-либо официального комментария по данному ролику в сообщениях от 27 февраля не обнаружено, однако "герой дня" уже поймал свою порцию славы, невзирая на дальнейшее.
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