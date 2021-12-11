Серийный угонщик иномарок из Омска пожаловался на разбитое сердце

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Очень эмоциональный омич решил, что только угон чужих автомобилей способен заглушить его душевную боль после расставания с девушкой.
История омского Ромео началась с того, что две недели назад его бросила девушка. 23-летний парень с горя начал пить и искать себе приключений. И таки нашёл! Нашёл он припаркованный возле пиццерии на улице Маяковского Mitsubishi да ещё и с ключами в замке зажигания. Владелец авто решил прогреть машину, а сам на пять минут отошел по делам. Когда хозяин вернулся, её уже на месте не оказалось.
Сотрудники полиции уже через час по горячим следам нашли похищенный автомобиль и задержали пьяного угонщика без прав. Уже в отделе выяснилось, что аналогичным образом парень угнал ещё три машины в течение двух недель. По его словам, он просто катался по городу, пытаясь хоть как-то отвлечься от душевных терзаний и мыслей о том, что он не может контролировать свою судьбу и чувствует себя чье-то марионеткой.
В отделе эмоциональное выступление местного Ромео оценили по достоинству и возбудили уголовные дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения». Теперь у парня есть прекрасная возможность страдать по другому поводу.
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С целью хищения == Угнал с целью оставить себе, продать или разобрать на запчасти. (хрен докажешь)