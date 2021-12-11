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Серийный угонщик иномарок из Омска пожаловался на разбитое сердце

Серийный угонщик иномарок из Омска пожаловался на разбитое сердце (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2021 15:11
Сообщество : Криминал
Метки: видео   любовь   омск   права   расставание   угон   
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Очень эмоциональный омич решил, что только угон чужих автомобилей способен заглушить его душевную боль после расставания с девушкой.

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Метки: видео   любовь   омск   права   расставание   угон   
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19  комментариев
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109
kukaracha21 2 часа назад
Это когда в головe дажe опилок нeт.
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36k
Александр 18 минут назад
А судя по речи парень не глупый. Таких жалко когда на дно опускаются.
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477
Карл Такойто 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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9k
кот базилий 49 минут назад
Отдайте его владельцам угнанных машин - будет разбитое е..ало, в лучшем случае.
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4k
Владимир Час назад
как понять без цели хищения?он машину угнал,он её разве не похитил?
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1k
Росомаха Час назад
Лицо ему откройте, и не будет у него лица....
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8k
Андрей Ма-С Час назад
надеется в дурку вместо камеры попасть???
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1k
K_II_T 2 часа назад
Может под наркотиками. Хотя хз
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Нестоите бегать за бабами и автобусами, все равно не догонишь. Проще подождать следующих, но там молодо-зелено, надеюсь эти проблемы дадут нужный урок в жизни. Надеюсь он умный, выучит собственный урок.
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Это ещё пол беды, а ведь он мог из-за расставания заделаться взломщиком "мохнатых сейфов".
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16k
SpoiltNail 2 часа назад
Нездоровый какой-то. Под веществами постоянно что ли?
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9k
Андрей А 2 часа назад
Долбойоб
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727
Олег Шишкин 2 часа назад
Срочно прописать ему два часа просмотра Меганыча на ютубе. И никаких страданий не будет при замене одной на другую.
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