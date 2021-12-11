Серийный угонщик иномарок из Омска пожаловался на разбитое сердце

Сотрудники полиции уже через час по горячим следам нашли похищенный автомобиль и задержали пьяного угонщика без прав. Уже в отделе выяснилось, что аналогичным образом парень угнал ещё три машины в течение двух недель. По его словам, он просто катался по городу, пытаясь хоть как-то отвлечься от душевных терзаний и мыслей о том, что он не может контролировать свою судьбу и чувствует себя чье-то марионеткой.