FISHKINET
Сообщество Криминал 1136 постов • 294 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Омске педофил "спрятался" от правосудия на дереве

В Омске педофил "спрятался" от правосудия на дереве (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 12:23
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дерево   задержание   изнасилование   омск   педофил   
1194
3
1

Подозреваемый поставил полицейским ультиматум - не спустится, пока ему не купят полторашку пива. Правоохранителям пришлось выполнить требования подонка.

Омским полицейским пришлось идти в магазин за пивом и вызывать пожарных, чтобы задержать подозреваемого в изнасиловании 15-летней падчерицы.


В какой-то момент девушка смогла вырваться из квартиры, прибежала к старшей сестре и позвонила матери. Пока шокированная родительница вызывала полицию, муж старшей сестры побежал к месту преступления, чтобы поговорить с "родственником" по душам. Однако, чтобы избежать расправы 38-летний педофил от него убежал и забрался на берёзу.


А когда прибыли полицейские потребовал, чтобы те купили ему полуторалитровую бутылку пива, иначе он не спуститься. Полицейские условия выполнили и спустили негодяя на землю при помощи пожарной лестницы. Зачем, непонятно. Неужели у соседей не было топора или пилы?

По словам пострадавшей девушки, когда она проснулась утром, сожитель её матери был уже в неадекватном состоянии, и она попыталась выгнать его из дома. Впоследствии произошел конфликт, который закончился изнасилованием.

Пострадавшая находится в больнице, ей пришлось делать операцию. Наверняка у следствия будут вопросы и к 41-летней матери изнасилованной девушки. Как она могла впускать в дом нищего, зато с богатой криминальной историей (судим 8 раз за кражу) человека, который к тому же часто злоупотреблял алкоголем и наркотиками? Неужели она полагала, что сожительство с подобным существом может закончиться как-то иначе?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   дерево   задержание   изнасилование   омск   педофил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
livaneth 59 минут назад
Налицо букет диагнозов. В США в прошлом веке был эфективный способ лечения - назывался лоботомия. В современном Афганистане тоже есть эффективный способ - называется казнь.
В России нет законного способа раз и навсегда избавить общество от Романа Щукина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
455
Алексей 11 минут назад
> Неужели у соседей не было топора или пилы?

Вот, понимаешь, растёшь ты из года в год красавицей с пышной кроной и тут забирается на тебя упырь, пива требует чтобы слезть, а окружающие вопят тащите пилы и топоры. Окстись товарищ. Дерево-то тут в чём виновато?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей Н. 15 минут назад
Зачем МЧС с лестницей вызывали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
kitdmuk_wqed Андрей Н. 11 минут назад
Во, во. Правильная картинка. А то - топор, пила, за пивком сбегали. Гуманисты, их маму...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
Nаnе First NameLаst 21 минуту назад
убежал и забрался на берёзу
========
Нужно было этого чувака позвать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 Полчаса назад
Недавно тут же был пост о том, как девочка своего отчима оговорила... обвинила в сексуальных домогательствах. Потом призналась, что это она так ему за что-то отомстить хотела, но было уже поздно. Никого эти признания не волновали. Мужик присел по очень, мягко скажем, неуважаемой на зоне статье. Так что воздержусь пока от комметов в стиле "гореть ему в аду" ,пока следствие и суд не определят, действительно ли он подонок и негодяй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DHC Полчаса назад
"Зачем, непонятно. Неужели у соседей не было топора или пилы?"
Правильно решили что не надо портить дерево из-за такого м*дака.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis Полчаса назад
"Школьница говорит, что проснулась утром, а отчим в каком-то неадеквате: возможно, под наркотиками. Она стала его выгонять. Произошёл конфликт, а затем изнасилование."

"Не тронь говно - вонять не будет"©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
455
Алексей onebibis 11 секунд назад
Дома то есть не убираемся? Не пойду к тебе в гости. Даже не приглашай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
harlamov 44 минуты назад
"...Как она могла впускать в дом НИЩЕГО, зато с богатой криминальной историей"

А какое отношение к этой истории имеет его финансовое положение?
Нищий тоже может быть хорошим человеком, а богатый - педофилом.
Так-то нам промывают мозги по ходу.
Неожиданно бедные люди приравниваются автоматически к потенциальным педофилам и вообще маргиналам, которых можно если что и в печь... Теория золотого миллиарда в действии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 50 минут назад
Анекдот про кефирчика вспомнился...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−41
Рустам Тамерлан 52 минуты назад
Опять как-то скучно на ветке . Наверно большинство считает это происшествие нормой .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Шурум-бурум Час назад
биомусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown Час назад
Теперь он присядет на эту "полторашку" своим порванным очком на зоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото) Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото) В Крыму татарская свадьба со стрельбой закончилась визитом ОМОНа В Крыму татарская свадьба со стрельбой закончилась визитом ОМОНа В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции "Вы чё творите?": в аэропорту Питера за отказ надеть маску жестко задержали заслуженного тренера РФ по плаванию "Вы чё творите?": в аэропорту Питера за отказ надеть маску жестко задержали заслуженного тренера... При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч В Ярославской области задержали готовившего нападение на силовиков подростка В Ярославской области задержали готовившего нападение на силовиков подростка
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86794



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
22
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что, так можно было?"
2
316
Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает...
Набирающие популярность в сообществах
ТРУБОГИБ из домкрата (профилегиб). Часть 2. Прокат. ЦЕНА
0
6
ТРУБОГИБ из домкрата (профилегиб). Часть 2. Прокат. ЦЕНА
Уникальный стадион для ЧМ-2022 в Катаре построили из сотен грузовых контейнеров
0
5
Уникальный стадион для ЧМ-2022 в Катаре построили из сотен грузовых контейнеров
Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото)
Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было же время
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#ватермарк#в мире#подборка#автомобили#Приколы#дтп#Разное#аварии
#интересно#люди#животные#кино#интересное#СССР#познавательно#сша#Россия#еда
#Юмор#факты#прикол#Ynews#картинки#автомир#дети#фотографии#фейл#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться