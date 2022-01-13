В Омске педофил "спрятался" от правосудия на дереве

Подозреваемый поставил полицейским ультиматум - не спустится, пока ему не купят полторашку пива. Правоохранителям пришлось выполнить требования подонка.
Омским полицейским пришлось идти в магазин за пивом и вызывать пожарных, чтобы задержать подозреваемого в изнасиловании 15-летней падчерицы.
В какой-то момент девушка смогла вырваться из квартиры, прибежала к старшей сестре и позвонила матери. Пока шокированная родительница вызывала полицию, муж старшей сестры побежал к месту преступления, чтобы поговорить с "родственником" по душам. Однако, чтобы избежать расправы 38-летний педофил от него убежал и забрался на берёзу.
А когда прибыли полицейские потребовал, чтобы те купили ему полуторалитровую бутылку пива, иначе он не спуститься. Полицейские условия выполнили и спустили негодяя на землю при помощи пожарной лестницы. Зачем, непонятно. Неужели у соседей не было топора или пилы?
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По словам пострадавшей девушки, когда она проснулась утром, сожитель её матери был уже в неадекватном состоянии, и она попыталась выгнать его из дома. Впоследствии произошел конфликт, который закончился изнасилованием.
Пострадавшая находится в больнице, ей пришлось делать операцию. Наверняка у следствия будут вопросы и к 41-летней матери изнасилованной девушки. Как она могла впускать в дом нищего, зато с богатой криминальной историей (судим 8 раз за кражу) человека, который к тому же часто злоупотреблял алкоголем и наркотиками? Неужели она полагала, что сожительство с подобным существом может закончиться как-то иначе?
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В России нет законного способа раз и навсегда избавить общество от Романа Щукина.
Вот, понимаешь, растёшь ты из года в год красавицей с пышной кроной и тут забирается на тебя упырь, пива требует чтобы слезть, а окружающие вопят тащите пилы и топоры. Окстись товарищ. Дерево-то тут в чём виновато?
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Нужно было этого чувака позвать.
Правильно решили что не надо портить дерево из-за такого м*дака.
"Не тронь говно - вонять не будет"©
А какое отношение к этой истории имеет его финансовое положение?
Нищий тоже может быть хорошим человеком, а богатый - педофилом.
Так-то нам промывают мозги по ходу.
Неожиданно бедные люди приравниваются автоматически к потенциальным педофилам и вообще маргиналам, которых можно если что и в печь... Теория золотого миллиарда в действии.