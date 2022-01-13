В Омске педофил "спрятался" от правосудия на дереве

Омским полицейским пришлось идти в магазин за пивом и вызывать пожарных, чтобы задержать подозреваемого в изнасиловании 15-летней падчерицы.





В какой-то момент девушка смогла вырваться из квартиры, прибежала к старшей сестре и позвонила матери. Пока шокированная родительница вызывала полицию, муж старшей сестры побежал к месту преступления, чтобы поговорить с "родственником" по душам. Однако, чтобы избежать расправы 38-летний педофил от него убежал и забрался на берёзу.





А когда прибыли полицейские потребовал, чтобы те купили ему полуторалитровую бутылку пива, иначе он не спуститься. Полицейские условия выполнили и спустили негодяя на землю при помощи пожарной лестницы. Зачем, непонятно. Неужели у соседей не было топора или пилы?