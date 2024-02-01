Зачем шкуру слона солили?

Мало кто знает, но когда-то африканский слон принадлежал Николаю II. Слон жил в зверинце в Царском селе. Накануне 1917 года было решено переправить его в Москву, чтобы поселить в зоопарке. Была осень, в дороге слон простудился и... погиб. Ценную шкуру разделили на три части и засолили в бочках. Долгое время она так и хранилась, дожидаясь своего часа.