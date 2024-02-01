Зачем шкуру слона солили?

Мало кто знает, но когда-то африканский слон принадлежал Николаю II. Слон жил в зверинце в Царском селе. Накануне 1917 года было решено переправить его в Москву, чтобы поселить в зоопарке. Была осень, в дороге слон простудился и... погиб. Ценную шкуру разделили на три части и засолили в бочках. Долгое время она так и хранилась, дожидаясь своего часа.
Лишь в 1927 году шкура была передана в Дарвиновский музей. И работников долго мучили сомнения... Свежая шкура слона весит больше тонны, а толщина доходит до внушительных 5 сантиметров. Прошло 10 лет как сняли эту шкуру! Весить она стала меньше, но стала твёрже доски. Как работать с таким материалом? Однако музей смело решил приступить к выделке шкуры.
Чтобы облегчить труд, сначала шкура была отправлена на кожевенную фабрику для выделки. Целых десять мастеров-сырьевщиков размачивали и срезали толщину, доведя ее до 3 сантиметров. Дальше Федулов продолжил работу самостоятельно и... тоже необычно. Нож для такой работы не подошёл, поэтому мастер взял лезвие от крестьянской косы. Месяц за месяцем срезал он шкуру, доведя толщину до 1 сантиметра.
Потом приступили к созданию каркаса. Здесь пришлось проявить фантазию! Сначала знаменитый художник В. А. Ватагин нарисовал в зале силуэт трубящего слона в натуральную величину.
Федулов использовал железные пруты и трубы, из толстой проволоки сделал ребра. Мышцы было решено делать из соломы, и на слона ее ушло целых два воза.
Осталось только смоделировать шкуру на новом теле. При помощи полотенец ее сохраняли во влажном состоянии. Спустя 5 месяцев упорного труда слон, наконец, был готов. Можете сравнить работу и результат!
Стоит отметить, что в те годы в Европе заказы на такие крупные чучела принимала только одна фирма «Джунгли» Роланда Варда (Лондон). Именно она поставляла чучела слонов в европейские музеи, причем стоила такая работа около 500 фунтов стерлингов.
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Что?
Вымочили и развернули. А когда уменьшили толщину до 1 см, шкура уже могла тянуться.