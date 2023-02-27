Дорога в школу с риском для жизни: удивительные фотографии со всего мира

Автор:
27 февраля 2023 15:21
В некоторых отдалённых районах Китая, Индонезии, Индии и других стран детям приходится с большим трудом и даже риском для жизни добираться до школы. Дорога может пролегать через горы, реки, глубокий снег. Но нет ничего, что остановило бы человека, стремящегося к знаниям.
Как насчёт того, чтобы добираться до школы 5 часов?
По тропинке шириной всего полметра, расположенной высоко в скалах
Эта тропинка приведёт вас в одну из самых удалённых школ мира в Гулу (Китай)
А как насчёт того, чтобы подниматься в школу по незакреплённым лестницам?
Такой будет дорога к знаниям в деревне Чжан Цзяван в Китае
Так дети добираются до школы-интерната в Гималаях
А это нормальный способ попасть в школу в Индонезии
Дети действуют как профессионалы, несмотря на то, что подвесной мост повреждён
В Колумбии дети преодолевают 800 метров по канату
И это происходит на высоте 400 метров над рекой Риу-Негро
А вот ещё один индонезийский вариант: в школу на каноэ
Дорога в школу по мосту из корней дерева, где-то в Индии
Дети в Мьянме ездят в школу не на велосипеде, а верхом на быке
В Индии популярный способ добраться до школы — на туктуке
Ещё одна дорога в китайскую школу — по сломанному мосту в снегу
И снова Индонезия: плывём до школы на крыше деревянной лодки
В Шри-Ланке приходится пройти по доске, перекинутой через ущелье, чтобы попасть в школу
В Индии часто приходится добираться до школы толпой на маленькой лодке
Или на повозке, и тоже толпой
В деревне Чилангкап (Индонезия) приходится пересечь реку Чихеранг на самодельном бамбуковом плоту
Хотели бы вы пройти 200 км, чтобы получить образование в Китае?
Или прогуляться по натянутой верёвке на высоте 9 метров над рекой в Индонезии?
Или ваша тяга к знаниям не столь велика?
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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