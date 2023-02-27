Дорога в школу с риском для жизни: удивительные фотографии со всего мира

В некоторых отдалённых районах Китая, Индонезии, Индии и других стран детям приходится с большим трудом и даже риском для жизни добираться до школы. Дорога может пролегать через горы, реки, глубокий снег. Но нет ничего, что остановило бы человека, стремящегося к знаниям.