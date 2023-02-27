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Дорога в школу с риском для жизни: удивительные фотографии со всего мира

Дорога в школу с риском для жизни: удивительные фотографии со всего мира

Автор:
27 февраля 2023 15:21
Сообщество : Картинка дня
Метки: Опасно для жизни   Опасное путешествие   в школу   дорога в школу   интересно   опасная дорога   страны мира   школа   
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В некоторых отдалённых районах Китая, Индонезии, Индии и других стран детям приходится с большим трудом и даже риском для жизни добираться до школы. Дорога может пролегать через горы, реки, глубокий снег. Но нет ничего, что остановило бы человека, стремящегося к знаниям.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Опасно для жизни   Опасное путешествие   в школу   дорога в школу   интересно   опасная дорога   страны мира   школа   
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4  комментария
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8k
Ysik 50 минут назад
А на Шри-Ланке и на автобусе добираться до школы не менее экстремально, автобус не останавливается у школы, а просто сбавляет ход, дети выпрыгивают из него прямо на ходу, дверей все равно нет. Последний ребенок чуть у меня на капоте не оказался, когда автобус ускорился.
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5k
zulluz 11 минут назад
в Китае и Индонезии один и тот же школьник похоже?
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797k
А.Берестенко Полчаса назад
Покойная мама по очереди, через день, со старшей сестрой в школу ходили - одна пара обуви на двоих была 1943-1946гг. И да, 7 км по полям.....2 часа в один конец.....
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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
И почти все в школьной форме.
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