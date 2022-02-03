К доске! Эволюция классных досок и интересные факты о них

В зависимости от принципа работы различают несколько видов интерактивных досок:

Инфракрасные - сенсорная поверхность подключается к проектору, а движение пальца или стилуса по поверхности создает помеху для прохождения инфракрасного света, что и фиксируется сенсорами. При соприкосновении с поверхностью, датчики рассчитывают координаты касания на доске и так происходит отображение действия пальца или стилуса.

Резистивные - в случае с данным видом, важен материал из которого сделана поверхность доски. В основном это мембарана, которая способна прогнуться под нажатием для касания токопроводящей поверхности. Далее специальные датчики рассчитывают координаты касания и воспроизводят действие на поверхности доски, так же как и с инфракрасными досками.

Электромагнитные — когда речь идет об интерактивных досках электромагнитного принципа работы, то важен стилус или так называемое перо, которым будет наноситься что-либо на поверхность такой доски. Если ранее материал перьев не имел значения, то в данном случае используются только магнитные перья. Информация, которая появляется на такой доске, производится нажатием пера на доску. Но перо не создает изображение, оно лишь изменяет электрические сигналы, которые создает само полотно доски. Поэтому в магнитном стилусе нет батарей питания.

Ультразвуковые с инфракрасным пером — это портативные интерактивные доски, которые использует инфракрасный свет и ультразвуковое позиционирование. В данном случае не столь важна поверхность, как компьютер и инфракрасное перо.

Проекторные - в интерактивном проекторе используется специальная камера, таким образом проектор создает поверхность, а также воспроизводит действия интерактивного пера.