К доске! Эволюция классных досок и интересные факты о них

Сейчас те кто учится в школе, наверняка стали забывать о том, как выглядит школьный класс, парты и доски. А в некоторых учебных заведениях уже вместо старых классических меловых досок висят интерактивные доски.
Вообще изначально концепция школьной доски была несколько иной. В 19 веке это выглядело так: у каждого ученика в классе была маленькая доска сделанная из аспидного сланца. Ученики писали не как сейчас мелом, а грифельным карандашом.
Такие надписи на доске легко стирались при помощи тряпки. Учитель проходил по классу и проверял написанное. Такой формат был не очень удобен и впоследствии появилась одна большая доска.
На смену доски из сланца пришла меловая доска, ставшая эталоном на долгие годы. В отличие от предыдущей версии, доска изготавливалась из дерева, металла или стекла и покрывалась эмалью.
Меловые доски изначально изготавливались в Америке и только после появились в Европе и у нас в Советском Союзе.
Сначала при производстве школьных досок, на деревянную поверхность наносилась черная эмаль. По задумке производителей на черном фоне отчетливее виделись надписи, сделанные белым мелом.
Однако позже производители решили провести эксперимент и отправили в школы тестовую партию с темно-зеленой эмалью. Эксперимент показал, что в отличие от черной поверхности, темно-зеленый цвет досок комфортнее для восприятия человеческого глаза при долгой работе. Также в солнечные дни надписи на черной доске давали плохой контраст. Так, изготовители досок пришли к выводу, что темно-зеленый цвет досок является самым оптимальным. К слову, в Европе к такому выводу пришли гораздо позже.
Единственным недостатком такой школьной доски - меловая пыль. Из-за нее часто пачкается одежда, а у некоторых людей мел вызывает раздражение и даже аллергию.
К слову, вы знали, что аллергия на меловую пыль тесно связана с аллергией на коровье молоко? Все дело в том, что казеин, белок коровьего молока, используется для производства мела.
Следующий этап в эволюции школьных досок - маркерная доска. Она была изобретена в шестидесятых годах прошлого века, но массово использоваться начала лишь в девяностых.
Новый век ознаменовал и развитие новых технологий. В нулевых многие школы стали оборудоваться компьютерами. Еще в девяностые компанией Xerox PARC были созданы первые интерактивные доски, которые использовались для презентаций в крупных фирмах. А в 1991 году компания Smart Technologies создала интерактивную доску, работающую на основе технологии проекции. Они заказали аналитическое исследование, согласно результатам которого примерно через двадцать лет, интерактивные доски должны были быть в каждом седьмом учебном классе мира.
Хорошо помню, как в 2006 году впервые увидел первую интерактивную классную доску в своей жизни. Школа получила грант, на который был оборудован учебный кабинет, единственный на всю школу. В нем проходили открытые уроки. Спустя несколько лет, школа выиграла еще в одном городском конкурсе и у нас появилось еще два таких класса. Что касается мировой практики, то по результатам исследования, проведенного в Великобритании в 2004 году, интерактивные доски были в 26% классах начальной школы этой страны.
В зависимости от принципа работы различают несколько видов интерактивных досок:
Инфракрасные - сенсорная поверхность подключается к проектору, а движение пальца или стилуса по поверхности создает помеху для прохождения инфракрасного света, что и фиксируется сенсорами. При соприкосновении с поверхностью, датчики рассчитывают координаты касания на доске и так происходит отображение действия пальца или стилуса.
Резистивные - в случае с данным видом, важен материал из которого сделана поверхность доски. В основном это мембарана, которая способна прогнуться под нажатием для касания токопроводящей поверхности. Далее специальные датчики рассчитывают координаты касания и воспроизводят действие на поверхности доски, так же как и с инфракрасными досками.
Электромагнитные — когда речь идет об интерактивных досках электромагнитного принципа работы, то важен стилус или так называемое перо, которым будет наноситься что-либо на поверхность такой доски. Если ранее материал перьев не имел значения, то в данном случае используются только магнитные перья. Информация, которая появляется на такой доске, производится нажатием пера на доску. Но перо не создает изображение, оно лишь изменяет электрические сигналы, которые создает само полотно доски. Поэтому в магнитном стилусе нет батарей питания.
Ультразвуковые с инфракрасным пером — это портативные интерактивные доски, которые использует инфракрасный свет и ультразвуковое позиционирование. В данном случае не столь важна поверхность, как компьютер и инфракрасное перо.
Проекторные - в интерактивном проекторе используется специальная камера, таким образом проектор создает поверхность, а также воспроизводит действия интерактивного пера.
Сейчас в силу обстоятельств классные доски заменяет рабочий стол преподавателя, который транслируется ученикам на их компьютеры с помощью программ для видео-конференций.
На данный момент существует множество исследований, которые говорят о пользе использования современных технологий на усвоение учебной программы.
Источник:
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У вас - это у кого?
У нас в России школьная меловая доска появилась еще в начале ХХ века, СССР к этому событию не имеет никакого отношения.
Ох уж эти адепты секты свидетелей СССР...