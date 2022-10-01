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Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото

Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото

Автор:
01 октября 2022 19:52
Сообщество : СССР
Метки: СССР   город   дети   интересно   машина   ностальгия   фото   чувство   школа   
12375
29

При взгляде на эти душевные тёплые фото хочется если не вернуться туда, то хотя бы посмаковать ощущения, запомнить их ностальгический аромат, напоминающий смесь пыльных фотоальбомов, сухих осенних листьев, вечерней туманной дымки и перезрелой антоновки.

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Источник:

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Метки: СССР   город   дети   интересно   машина   ностальгия   фото   чувство   школа   
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64  комментария
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1k
vijilante День назад
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Дмитрий 8 часов назад
Группа "Кварк".
Таджикская ССР, пионерский лагерь "Варзоб".
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−48
есть_кто-дома? 11 часов назад
Детство наше было прекрасным.
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9k
Макс Роясинин 12 часов назад
До сих пор, как удаётся хлеб купить тёпленьким, корочку отгрызаю......а мне уже 50 с лихуем.....дома конечно удивляются....Но это мой маленький кайф!!!)))
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6k
пропеллер 12 часов назад
ох уж эти плоты...сколько раз домой с мокрыми ногами приходил
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90
Igor Grishaev 14 часов назад
Помню, пока нёс свежий чёрный хлеб домой, всю горбушку отгрызал. Вкуснота..
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18
Человече Z 15 часов назад
Многое помню лично.
Корочка с "кирпичика" - ДА!!!
Газировка - ДА!!! Я застал еще автоматы, где кнопками сироп выбирали. Обычно лимонный, апельсиновый и "Дюшес" (грушевый). Это была первая половина 70-х. Позднее они стали заправляться одним сиропом, потом все были заменены на простые - с сиропом за троячок и без сиропа за копейку.
На переменках - было. Лазили. Девчата прыгали в резиночу. А вот гимнастики не было. У нас на легкую атлетику упор делался на физкультуре - "бежать по кругу от меня и до звонка". А ребятам мяч выносили и в футбол...

А вот "солнечные ванны" - это не так, это скорее "сон на свежем воздухе". Я как-то раз в крыму отдыхал так видел специальные павильоны для "морского сна".
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25k
Лаврентий Павлович 16 часов назад
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107
Андрей Рылов Aleks 6 часов назад
В 90-х и у меня такого чувства не было. Теперь полегчало, хотя еще и не отлегло до конца. Посмотрим, чем дело закончится - не долго ждать осталось. по разным подсчетам 2024-2025 года. Но и потом легко не будет.
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6k
newegg 17 часов назад
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107
Андрей Рылов newegg 11 часов назад
Самому столько не съесть - явно на продажу.
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1k
Змей Горыныч 18 часов назад
Киев. Труханов остров. Вдалеке Речной вокзал
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7k
ишты 18 часов назад
Самодельные подписи к снимкам - это нечто! Ляпов почти столько же сколько фото. Автор, поучись у Юганска - вот правильные посты.
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250
Дмитрий П 18 часов назад
Возможно я ошибаюсь, но это вроде февраль-март 1994 года
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250
Дмитрий П вася васильев 14 часов назад
Точно. В 90-х малосемейка уже была
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30k
Ed 18 часов назад
традиционно дебильноватые подписи
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Комментарий удален. Причина: флуд
−1
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Frank Borman День назад
Да-да, помним. Трава зеленее, небо голубее, водка зобористее, девки красивее.
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Белый День назад
"Столицу моют поливальные машины"

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Dmitry День назад
Николай Петрович, - мировой человек был. Более адекватного человека не встречал.
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52
Леонид Шаровский Dmitry 12 часов назад
Общался с Золотухиным. Был у нас на гастролях вместе с Екатериной Климовой. Ни одного плохого слова не скажу про него. В отличии от некоторых наших "звёзд"
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SandMANn День назад
Каюсь, было, и... не раз… А корочка с чесночком и солью... Эх!
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3k
Timka День назад
Девушки на пляже??!! Это п****ки на яхте, если чо..
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Владимир День назад
Даже песня вспомнилась
Ссылка youtu.be
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238
Бухаю по пятницам truent 11 часов назад
Специально для тебя, дитятко. Парадно выходная- китель( мундир сходный под пиджак), ботинки, брюки на выпуск. Парадно строевая - китель(мундир) , поверх его ремень, брюки заправлены в сапоги. В ПШ китель, рубашка и галстук заменены на куртку( закрытый китель под горло) Брюки свободного покроя заменены на расширенные на бедрах
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238
Бухаю по пятницам truent 11 часов назад
Вот тебе отличие, а справа ХБ
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