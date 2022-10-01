Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото

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При взгляде на эти душевные тёплые фото хочется если не вернуться туда, то хотя бы посмаковать ощущения, запомнить их ностальгический аромат, напоминающий смесь пыльных фотоальбомов, сухих осенних листьев, вечерней туманной дымки и перезрелой антоновки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Таджикская ССР, пионерский лагерь "Варзоб".
Корочка с "кирпичика" - ДА!!!
Газировка - ДА!!! Я застал еще автоматы, где кнопками сироп выбирали. Обычно лимонный, апельсиновый и "Дюшес" (грушевый). Это была первая половина 70-х. Позднее они стали заправляться одним сиропом, потом все были заменены на простые - с сиропом за троячок и без сиропа за копейку.
На переменках - было. Лазили. Девчата прыгали в резиночу. А вот гимнастики не было. У нас на легкую атлетику упор делался на физкультуре - "бежать по кругу от меня и до звонка". А ребятам мяч выносили и в футбол...
А вот "солнечные ванны" - это не так, это скорее "сон на свежем воздухе". Я как-то раз в крыму отдыхал так видел специальные павильоны для "морского сна".
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сдристнул внук
Слово "воображала" от "воображать из себя" автору, видимо, неизвестно.
А солдат в повседневке! (даже не ПШ)
Прекращай по пятницам бухать - изучи матчасть...
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и у кого фуражки в повседневке?
только у погранцов
или у генеральских водил