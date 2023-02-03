На чердаке сибирской психбольницы обнаружили две майнинговые фермы

Кто-то майнил криптовалюту прямо над помещениями, где содержатся пациенты.
Необычную находку обнаружили в ходе проверки областной психбольницы №2 в Иркутской области. На чердаке предприимчивые умельцы организовали майнинговую ферму. Пока неизвестно, кому принадлежит оборудование для производства криптовалюты, но оно было подключено к электросетям клиники, вход в которую посторонним запрещён.
Боксы с пятью и восемью машинами находились прямо над палатами с пациентами.
Сейчас оборудование неизвестных майнеров изъято полицией. Правоохранители намерены установить хозяина этой фермы, который должен ответить по закону.
В прокуратуре области отметили, что дополнительная нагрузка на электросети создавала риск возникновения аварийной ситуации.
Посему надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (ст. 20.4 КоАП РФ).
Кроме этого, полицией организована проверка по признакам ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием».
Источник:
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Видать спалили их обитатели снизу, накатав жалобы в надзорные органы, ибо 13 майнеров воют как е....ные сволочи и по ночам их видать очень хорошо слышно.
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вы сами то как думаете ? если люди даже на сдаче в аренду таких ферм наживаются ..
у знакомого в квартире 7 таких блоков, платит честно за 1000 кВт в месяц по счетчику ..
замок чердака открыли, блоки под крылышком принесли, к проводке на горячее подключились, инет оптоволокном пробросили (по столбам/крышам) ..
нет .. электрик ничего не знает ...
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хотя, если штатного нет (в запое/на больничном) = чужой(чужие) могли подложить свинку ... типа "так надо"