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На чердаке сибирской психбольницы обнаружили две майнинговые фермы

На чердаке сибирской психбольницы обнаружили две майнинговые фермы

Автор:
03 февраля 2023 12:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Иркутск   видео   криптовалюта   майнинговая ферма   полиция   психбольница   
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8

Кто-то майнил криптовалюту прямо над помещениями, где содержатся пациенты.

Необычную находку обнаружили в ходе проверки областной психбольницы №2 в Иркутской области. На чердаке предприимчивые умельцы организовали майнинговую ферму. Пока неизвестно, кому принадлежит оборудование для производства криптовалюты, но оно было подключено к электросетям клиники, вход в которую посторонним запрещён.

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Боксы с пятью и восемью машинами находились прямо над палатами с пациентами.

Сейчас оборудование неизвестных майнеров изъято полицией. Правоохранители намерены установить хозяина этой фермы, который должен ответить по закону.

В прокуратуре области отметили, что дополнительная нагрузка на электросети создавала риск возникновения аварийной ситуации.


Посему надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (ст. 20.4 КоАП РФ).

Кроме этого, полицией организована проверка по признакам ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием».


Источник:

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Метки: Ynews   Иркутск   видео   криптовалюта   майнинговая ферма   полиция   психбольница   
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16  комментариев
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4k
Tuskub 2 часа назад
"Неизвестных майнеров"?? ))) Запахло глупостью ))
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9k
Juli 10 минут назад
"Этот шум у тебя в голове" - тем временем говорили пациентам.
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4k
Taf Taffus 46 минут назад
Ну тут за задницу можно сразу брать главврача, завхоза и энергетика. Без деятельного участия всех троих асики на чердаке поселиться не могли.

Видать спалили их обитатели снизу, накатав жалобы в надзорные органы, ибо 13 майнеров воют как е....ные сволочи и по ночам их видать очень хорошо слышно.
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5k
Компьютер DELL монитором 59 минут назад
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1k
emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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209
Иванов Час назад
Специалисты, это похоже на оборудование для майнинга?)
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11k
Джон Уик Час назад
И что в правду можно надоить бабло на такой ферме?
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5k
Leonid Час назад
Это просто какое-то сумасшествие!!
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27k
Юрий Час назад
Главное, что тамошний электрик ни сном, ни духом.
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Самые опасные психи, прятались у всех под носом )))))))))))
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