На официальной странице королевской семьи опозорились, рассказав о смерти Елизаветы II

"Королева мирно умерла сегодня днём в Балморале. Король и Королева-консорт останутся сегодня вечером в Балморале и прибудут в Лондон завтра", — написано на сайте королевской семьи.

Её царствование стало самым долгим в истории британской монархии. За время правления Елизаветы сменилось 15 премьеров в Великобритании, а в Америке - 13 президентов. Не имея возможности официально влиять на принимаемые в стране решения она, тем не менее, была в статусе авторитетного политика и лидера.