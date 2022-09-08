На официальной странице королевской семьи опозорились, рассказав о смерти Елизаветы II

На 97-м году жизни королева Елизавета II покинула этот мир. Теперь все британские СМИ сообщают об этой потере, ссылаясь на официальные источники. Однако в знаменитой соцсети, которая теперь для россиян под запретом (ага), некролог опубликовали рядом с неоднозначной фотографией.
Выглядит, мягко сказать, не очень. На правой фотографии граф и графиня Уэссекские держат в руках лопаты и закапывают... кхм... ёлочку.
Однако многие уже нашли скрытый подтекст. Дело в том, что графиня Уэссекская — супруга принца Эдварда, графа Уэссекского, младшего сына Елизаветы II и принца Филлипа. Другими словами — невестка.
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"Королева мирно умерла сегодня днём в Балморале. Король и Королева-консорт останутся сегодня вечером в Балморале и прибудут в Лондон завтра", — написано на сайте королевской семьи.
Её царствование стало самым долгим в истории британской монархии. За время правления Елизаветы сменилось 15 премьеров в Великобритании, а в Америке - 13 президентов. Не имея возможности официально влиять на принимаемые в стране решения она, тем не менее, была в статусе авторитетного политика и лидера.
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АНТИФИШКИ
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