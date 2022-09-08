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На официальной странице королевской семьи опозорились, рассказав о смерти Елизаветы II

На официальной странице королевской семьи опозорились, рассказав о смерти Елизаветы II

Автор:
08 сентября 2022 22:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Елизавета II   интересное   кого-то уволят   ошибка   смерть   совпадение   соцсети   фото   
1910
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На 97-м году жизни королева Елизавета II покинула этот мир. Теперь все британские СМИ сообщают об этой потере, ссылаясь на официальные источники. Однако в знаменитой соцсети, которая теперь для россиян под запретом (ага), некролог опубликовали рядом с неоднозначной фотографией.

Выглядит, мягко сказать, не очень. На правой фотографии граф и графиня Уэссекские держат в руках лопаты и закапывают... кхм... ёлочку.

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Однако многие уже нашли скрытый подтекст. Дело в том, что графиня Уэссекская — супруга принца Эдварда, графа Уэссекского, младшего сына Елизаветы II и принца Филлипа. Другими словами — невестка.

Источник:

"Королева мирно умерла сегодня днём в Балморале. Король и Королева-консорт останутся сегодня вечером в Балморале и прибудут в Лондон завтра", — написано на сайте королевской семьи.

Её царствование стало самым долгим в истории британской монархии. За время правления Елизаветы сменилось 15 премьеров в Великобритании, а в Америке - 13 президентов. Не имея возможности официально влиять на принимаемые в стране решения она, тем не менее, была в статусе авторитетного политика и лидера.

Источник:

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Метки: Елизавета II   интересное   кого-то уволят   ошибка   смерть   совпадение   соцсети   фото   
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21  комментарий
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4k
satra 13 часов назад
"Не имея возможности влиять на принимаемые в стране решения"
Вы серьезно?
70 лет на троне "просто сидела и в окошко смотрела"?
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1k
ViktorSikret 2 часа назад
БАЯН! смотри мой пост https://fishki.net/profile/1184215https://fishki.net/profile/1184215! ФИШКИ МУХ НЕ ЛОВЯТ!
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8k
Trenzel2003 3 часа назад
А вот не надо было со змеёй за руку здороваться. Отравила Трасс, бабульку! У той даже рука почернела после встречи.
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Тупняк 3 часа назад
Зима наступить не успела, а пенсионеры в Великобритании уже начали замерзать.
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6k
Котэ 3 часа назад
теперь по всему миру ( британское содружество) новые монеты штамповать будут с Карлом 3
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
Я же говорю Греф гнида прозападная.. пропагандон ЛГБТ в России ..и Прокуратура типа глазки закрывает на это...или реально этого невдупляют..
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41k
Дядя Сэм 8 часов назад
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279
shoes546 9 часов назад
очередная мразота сдохла
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997
ФЫВАПРОЛ 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
roman-delisov 11 часов назад
Вау! Горбачев на днях сдох и теперь Елизавета. Надеюсь они в одном котле будут вариться.
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2k
Трям 12 часов назад
Странно, что еще никто из этих обмудков не притянул за уши давно известных любителей шпилей...
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792
Arti 12 часов назад
Тонкий английский юмор )
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8k
Mauritanien 13 часов назад
Я так и не понял, сдохла эта тварина или нет?
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