Журналиста убили во время репортажа с места убийства

Парню, которого еще не отпустило наркотическое опьянение, очень не понравилось, что его маленький проступок получил такой резонанс. Прицельным выстрелом он отправил в мир иной одного журналиста, а второго ранил. После этого забежал в соседний дом и застрелил девятилетнюю девочку, а ее мать тяжело ранил.

Не будем вас долго томить, вот фото этого американца - Кита Мелвина Мозеса. Кстати, в свои 19 лет у него уже есть солидный опыт общения с полицией. Его обвиняли в незаконном хранении оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, вооруженном нападении и кражах со взломом.