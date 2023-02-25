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Журналиста убили во время репортажа с места убийства

Журналиста убили во время репортажа с места убийства

Автор:
25 февраля 2023 11:12
Сообщество : Криминал
Метки: Орландо   США   Флорида   журналист   репортаж   убийство   
2588
4

Не зря говорят, что убийцы всегда возвращаются на место своих преступлений.

В штате Флорида в городе Орландо случилось рядовое убийство. Утром 22 февраля парень лет 19-ти перебрал с наркотиками и застрелил свою подружку в Пайн-Хиллз, что на окраине города. Журналисты нескольких местных телекомпаний решили быстренько снять горячие репортажи, но больше все не повезло двум репортерам Spectrum News 13. Ни кто не ожидал, что убийца, которого разыскивает полиция, решит вернуться на место преступления.


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Парню, которого еще не отпустило наркотическое опьянение, очень не понравилось, что его маленький проступок получил такой резонанс. Прицельным выстрелом он отправил в мир иной одного журналиста, а второго ранил. После этого забежал в соседний дом и застрелил девятилетнюю девочку, а ее мать тяжело ранил.


Не будем вас долго томить, вот фото этого американца - Кита Мелвина Мозеса. Кстати, в свои 19 лет у него уже есть солидный опыт общения с полицией. Его обвиняли в незаконном хранении оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, вооруженном нападении и кражах со взломом.


Но самое интересное, что жертв могло быть гораздо больше. Буквально за минуту минут до начала стрельбы место происшествия покинули репортер и оператор телеканала WESH 2.

"У нас было какое-то нехорошее предчувствие, и мы решили уйти от греха подальше", - сказала Сенет Гебрегиоргис.



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Метки: Орландо   США   Флорида   журналист   репортаж   убийство   
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25  комментариев
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Теперь это выродок с кучей дерьма на голове, принудительно отправиться вслед за своими жертвами! В этом плане у пиндосов полный порядок! В штате Флорида смертная казнь разрешена, по средству "чудо-инъекции" или "сидячего зарядного устройства", по желанию клиента! У нас до сих пор действует сраный мораторий 1997 года, который мы приняли в угоду вонючим европейским ценностям!
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82
Алексей 6 минут назад
то, что он нигра - это ж случайность, да?
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960
Хачик 10 минут назад
Интересно, почему я не удивлён, что это ниггер!
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2k
Walther 36 минут назад
А BLM то своего вытаскивать будут или подождут, когда его к праотцам отправят?
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0
Михаил 45 минут назад
-бабушка, я прынц чи король?
-падла ты. падла страшна-плафона на голову одило, и думае, шо король!
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3k
Timka 48 минут назад
Пипец!
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13k
котегRUS 52 минуты назад
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43k
Валерий 57 минут назад
ну так плантации все позакрыли, негде теперь неграм свою силушку богатырскую показывать
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39k
Example 6.2.6 57 минут назад
То, к сожалению, случайность. Есть люди (вне зависимости от национальности, расы и вероисповедания), которые порой едут в эпицентр вооружённого конфликта чтоб отснять материал (отдельный вопрос как потом телекомпании преподнесут его, что вырежут, а что оставят за кадром и как будут трактовать), но я испытываю глубокое уважение к военным корреспондентам.. ведь мина, осколок от боеприпаса и шальная пуля - не выбирают себе цель.
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65k
Татьяна Юсова Час назад
Минус за "ни кто".
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44k
Мойша Час назад
Как всегда - ниггер.
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15k
ss Час назад
"Ни кто не ожидал, что..."
_
Как мило! Прямо так "ни кто"?
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Кто б сомневался в раскраске шкуры этого облезьяна...
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41k
Франц Лефорт 2 часа назад
Даже странно что живой. (я без сарказма). Обычно у них копы палят почём зря, а тут живым взяли. Или они теперь в негров боятся стрелять?
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14k
Типа граф 2 часа назад
У них рубероиды , как у нас бородачи .
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
да,хуйсним
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