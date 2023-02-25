Журналиста убили во время репортажа с места убийства

Не зря говорят, что убийцы всегда возвращаются на место своих преступлений.
В штате Флорида в городе Орландо случилось рядовое убийство. Утром 22 февраля парень лет 19-ти перебрал с наркотиками и застрелил свою подружку в Пайн-Хиллз, что на окраине города. Журналисты нескольких местных телекомпаний решили быстренько снять горячие репортажи, но больше все не повезло двум репортерам Spectrum News 13. Ни кто не ожидал, что убийца, которого разыскивает полиция, решит вернуться на место преступления.
Парню, которого еще не отпустило наркотическое опьянение, очень не понравилось, что его маленький проступок получил такой резонанс. Прицельным выстрелом он отправил в мир иной одного журналиста, а второго ранил. После этого забежал в соседний дом и застрелил девятилетнюю девочку, а ее мать тяжело ранил.
Не будем вас долго томить, вот фото этого американца - Кита Мелвина Мозеса. Кстати, в свои 19 лет у него уже есть солидный опыт общения с полицией. Его обвиняли в незаконном хранении оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, вооруженном нападении и кражах со взломом.
Но самое интересное, что жертв могло быть гораздо больше. Буквально за минуту минут до начала стрельбы место происшествия покинули репортер и оператор телеканала WESH 2.
"У нас было какое-то нехорошее предчувствие, и мы решили уйти от греха подальше", - сказала Сенет Гебрегиоргис.
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-падла ты. падла страшна-плафона на голову одило, и думае, шо король!
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Как мило! Прямо так "ни кто"?