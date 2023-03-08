Во Флориде столкнулись два самолёта и рухнули в озеро

Вчера в небе над штатом Флорида столкнулись два легкомоторных самолёта. Оба упали в озеро Хартридж. Один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения.

Один самолет, который вы видите там, частично затоплен, а другой полностью затоплен, — сообщил начальник штаба шерифа Стив Лестер.

Тот борт, что ушёл под воду полностью - лежит на глубине 6,5 метров. Сейчас его пытаются достать спасатели.