Во Флориде столкнулись два самолёта и рухнули в озеро

Один сразу ушёл на дно, второй частично затоплен.
Вчера в небе над штатом Флорида столкнулись два легкомоторных самолёта. Оба упали в озеро Хартридж. Один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения.
Один самолет, который вы видите там, частично затоплен, а другой полностью затоплен, — сообщил начальник штаба шерифа Стив Лестер.
Тот борт, что ушёл под воду полностью - лежит на глубине 6,5 метров. Сейчас его пытаются достать спасатели.
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Как заявила пресс-секретарь Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Габрис:
После того, как обломки будут извлечены, следователь начнет процесс документирования места происшествия и осмотра самолетов. Часть расследования будет заключаться в запросе данных радара, информации о погоде, связи управления воздушным движением, записей о техническом обслуживании и медицинских карт пилотов. Следователи NTSB будут рассматривать человека, машину и окружающую среду в качестве основы расследования.
И в тот же день произошла авиакатастрофа в Италии. Там столкнулись два армейских борта во время учений. Один упал в поле, другой в пригороде Рима. Оба пилота скончались.
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Какая, нямням, мысль-то.