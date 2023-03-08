FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10072 поста • 1423 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Во Флориде столкнулись два самолёта и рухнули в озеро

Во Флориде столкнулись два самолёта и рухнули в озеро

Автор:
08 марта 2023 15:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Флорида   авария   озеро   самолет   спасатели   
813
1
2

Один сразу ушёл на дно, второй частично затоплен.

Вчера в небе над штатом Флорида столкнулись два легкомоторных самолёта. Оба упали в озеро Хартридж. Один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения.

Один самолет, который вы видите там, частично затоплен, а другой полностью затоплен, — сообщил начальник штаба шерифа Стив Лестер.

Тот борт, что ушёл под воду полностью - лежит на глубине 6,5 метров. Сейчас его пытаются достать спасатели.

Как заявила пресс-секретарь Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Габрис:

После того, как обломки будут извлечены, следователь начнет процесс документирования места происшествия и осмотра самолетов. Часть расследования будет заключаться в запросе данных радара, информации о погоде, связи управления воздушным движением, записей о техническом обслуживании и медицинских карт пилотов. Следователи NTSB будут рассматривать человека, машину и окружающую среду в качестве основы расследования.

И в тот же день произошла авиакатастрофа в Италии. Там столкнулись два армейских борта во время учений. Один упал в поле, другой в пригороде Рима. Оба пилота скончались.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: США   Флорида   авария   озеро   самолет   спасатели   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
au3 7 минут назад
"Следователи NTSB будут рассматривать человека, машину и окружающую среду в качестве основы расследования"

Какая, нямням, мысль-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Крокоди́л 43 минуты назад
Во Флориде сейчас тепло....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

203844



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения
Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта
Набирающие популярность в сообществах
Как изменились континенты Земли за последние 100 млн лет
Как изменились континенты Земли за последние 100 млн лет
Лимузин Bugatti Veyron выставили на продажу менее чем за 2 миллиона рублей
Лимузин Bugatti Veyron выставили на продажу менее чем за 2 миллиона рублей
Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео)
Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Привет, весна!

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Прикол#СССР#Россия#удивительно#полиция#аварии#домашние животные
#Юмор#интересное#забавно#в мире#подборка#машина#познавательно#депутат#дети#кадыров
#животные#интересно#факты#Приколы#кино#картинки#фильм#съемка#до и после#кошки
Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео) Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео) В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой Журналиста убили во время репортажа с места убийства Журналиста убили во время репортажа с места убийства Престарелый американец посмотрел детское порно и угодил за решётку Престарелый американец посмотрел детское порно и угодил за решётку В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой Как два самолёта столкнулись в воздухе и почему это не привело к катастрофе Как два самолёта столкнулись в воздухе и почему это не привело к катастрофе

На что жалуетесь?

Вернуться