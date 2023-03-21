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Американец подхватил «синдром автопивоварни» и всё время ходит под градусом

Американец подхватил «синдром автопивоварни» и всё время ходит под градусом

Автор:
21 марта 2023 14:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нью-Джерси   США   Флорида   алкоголь   американец   мужик   синдром автопивоварни   учитель   
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Тут уж и не знаешь - повезло ему или нет.

У мужика из Нью-Джерси нашли редкое заболевание - «синдром автопивоварни». Из-за ферментации кишечника, организм Марка Монджардо постоянно вырабатывает повышенные дозы алкоголя.

До 2006 года гражданин жил как ни в чём не бывало и трудился учителем. Потом начался синдром и коллеги стали жаловаться, что от него постоянно несёт перегаром. Хотя он не пил, тем более на работе.

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Я бы никогда этого не сделал. Я учитель. Меня это очень беспокоило. Я сказал, что не пил, но мне просто не верили.


С работы он ушёл, а вскоре столкнулся и с полицией. Копы остановили его машину и замерили уровень алкоголя - 0,19 промилле.


Я потерял все, что мог потерять. Мне пришлось продать дом, машину. Я не мог устроиться на работу в сфере образования, я не мог устроиться на работу даже в продуктовый магазин.


Единственная, кто не опустил руки - мать Монджардо. Она стала искать информацию в интернете и наткнулась на «синдром автопивоварни». Позже у мужика взяли посев из кишечника и подтвердили диагноз.


У меня началсь истерика, когда я действительно почувствовал, что нашел ответ.


Этот синдром чаще всего связан с приёмом антибиотиков. Они разрушают нормальную микрофлору кишечника и размножившиеся грибки начинают вступать в реакцию с дрожжами. Как только в организм попадают углеводы или сахар - сразу вырабатывается алкоголь.

Монджардо посадили на строгую безуглеводную диету. Через 6 недель перевели на низкоуглеводную. По словам врачей, полностью вылечиться от синдрома нельзя, но можно взять его под контроль. Для этого мужчина принимает по 30 таблеток в день, соблюдает строгую диету и не садится за руль, не подышав в алкотестер.

И жизнь постепенно наладилась: Монджардо перестал ездить пьяным, переехал с семьёй во Флориду и устроился работать в крупную сеть супермаркетов Target.

Источник:

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Метки: Нью-Джерси   США   Флорида   алкоголь   американец   мужик   синдром автопивоварни   учитель   
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15  комментариев
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26k
Serg2001 5 часов назад
«Синдром автопивоварни»... Так и запишем. Вдруг когда-нибудь для объяснительной понадобится... )
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6k
perekrestok Полчаса назад
Есть еще такое заболевание - дизбактериоз. Пардон за подробности, но все из желудка вытекает как вода черного цвета с не очень приятным запахом. Лечится как раз добавлением бактерий в желудок. Может попробовать его лечить таким способом?
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17k
AzuveR 2 часа назад
Автор, спасибо за пост. Теперь, когда от меня будет пахнуть спиртным, жене и ментам буду говорить про этот замечательный синдром.
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17k
Bill 3 часа назад
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3k
Директор свежего воздуха 3 часа назад
Инфу надо в мозг заскринить, чувствую понадобится!
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1k
Misanthrop 3 часа назад
Ну и зря! С такой страшной женой нужно всегда быть пьяным.
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16k
Сергей 3 часа назад
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59k
Александр 4 часа назад
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21k
BiZ 4 часа назад
то есть когда спрашивают на работе, надо говорить - синдром пивоварни, а когда спрашивает инспектор дпс, надо говорить - синдром автопивоварни.
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9k
Juli 4 часа назад
у нас у одного прораба сидром автосамогоннного аппарата.
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9k
SSD 5 часов назад
А какие антибиотики надо пить для этого? Друг спрашивает.
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2k
· · 5 часов назад
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