Американец подхватил «синдром автопивоварни» и всё время ходит под градусом

Тут уж и не знаешь - повезло ему или нет.
У мужика из Нью-Джерси нашли редкое заболевание - «синдром автопивоварни». Из-за ферментации кишечника, организм Марка Монджардо постоянно вырабатывает повышенные дозы алкоголя.
До 2006 года гражданин жил как ни в чём не бывало и трудился учителем. Потом начался синдром и коллеги стали жаловаться, что от него постоянно несёт перегаром. Хотя он не пил, тем более на работе.
Я бы никогда этого не сделал. Я учитель. Меня это очень беспокоило. Я сказал, что не пил, но мне просто не верили.
С работы он ушёл, а вскоре столкнулся и с полицией. Копы остановили его машину и замерили уровень алкоголя - 0,19 промилле.
Я потерял все, что мог потерять. Мне пришлось продать дом, машину. Я не мог устроиться на работу в сфере образования, я не мог устроиться на работу даже в продуктовый магазин.
Единственная, кто не опустил руки - мать Монджардо. Она стала искать информацию в интернете и наткнулась на «синдром автопивоварни». Позже у мужика взяли посев из кишечника и подтвердили диагноз.
У меня началсь истерика, когда я действительно почувствовал, что нашел ответ.
Этот синдром чаще всего связан с приёмом антибиотиков. Они разрушают нормальную микрофлору кишечника и размножившиеся грибки начинают вступать в реакцию с дрожжами. Как только в организм попадают углеводы или сахар - сразу вырабатывается алкоголь.
Монджардо посадили на строгую безуглеводную диету. Через 6 недель перевели на низкоуглеводную. По словам врачей, полностью вылечиться от синдрома нельзя, но можно взять его под контроль. Для этого мужчина принимает по 30 таблеток в день, соблюдает строгую диету и не садится за руль, не подышав в алкотестер.
И жизнь постепенно наладилась: Монджардо перестал ездить пьяным, переехал с семьёй во Флориду и устроился работать в крупную сеть супермаркетов Target.
Источник:
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И ни в коем случае не принимать препараты для нормализации кишечной флоры.
PS Побочка - отвалилась почка....