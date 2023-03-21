Американец подхватил «синдром автопивоварни» и всё время ходит под градусом

Я бы никогда этого не сделал. Я учитель. Меня это очень беспокоило. Я сказал, что не пил, но мне просто не верили.





С работы он ушёл, а вскоре столкнулся и с полицией. Копы остановили его машину и замерили уровень алкоголя - 0,19 промилле.





Я потерял все, что мог потерять. Мне пришлось продать дом, машину. Я не мог устроиться на работу в сфере образования, я не мог устроиться на работу даже в продуктовый магазин.





Единственная, кто не опустил руки - мать Монджардо. Она стала искать информацию в интернете и наткнулась на «синдром автопивоварни». Позже у мужика взяли посев из кишечника и подтвердили диагноз.





У меня началсь истерика, когда я действительно почувствовал, что нашел ответ.





Этот синдром чаще всего связан с приёмом антибиотиков. Они разрушают нормальную микрофлору кишечника и размножившиеся грибки начинают вступать в реакцию с дрожжами. Как только в организм попадают углеводы или сахар - сразу вырабатывается алкоголь.

Монджардо посадили на строгую безуглеводную диету. Через 6 недель перевели на низкоуглеводную. По словам врачей, полностью вылечиться от синдрома нельзя, но можно взять его под контроль. Для этого мужчина принимает по 30 таблеток в день, соблюдает строгую диету и не садится за руль, не подышав в алкотестер.