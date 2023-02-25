Забытые вкусняшки из детства 90-х, которые больше не продают

Cwewits - это жевательные конфеты вроде фрутеллы. До сих пор помню рекламу с динозавром Жевастиком, который жевал все подряд. Но ему ничего не нравилось, пока он не нашел Chewits.

Кое-где еще конечно можно найти эти жевательные конфеты, но довольно трудно. Но чего точно нельзя найти, так это Chewits со вкусом мороженного. Я просто обожал этот вкус, и одна пачка у меня уходила за пару часов, с учетом того, что я пытался экономить.

Ну и конечно нельзя забывать рекламный слоган: "Чуитс - жевать не переживать".

Чипсы "Ruffles"