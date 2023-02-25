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Забытые вкусняшки из детства 90-х, которые больше не продают

Забытые вкусняшки из детства 90-х, которые больше не продают

Автор:
25 февраля 2023 10:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   вкусняшки   детство   ностальжи   факты   фото   
646
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Помимо игр, фильмов и игрушек, 90-е запомнились нам своими товарами, в частности различными лакомствами, которые обожали дети, но на которые частенько не хватало денег.

Chewits

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Cwewits - это жевательные конфеты вроде фрутеллы. До сих пор помню рекламу с динозавром Жевастиком, который жевал все подряд. Но ему ничего не нравилось, пока он не нашел Chewits.

Кое-где еще конечно можно найти эти жевательные конфеты, но довольно трудно. Но чего точно нельзя найти, так это Chewits со вкусом мороженного. Я просто обожал этот вкус, и одна пачка у меня уходила за пару часов, с учетом того, что я пытался экономить.

Ну и конечно нельзя забывать рекламный слоган: "Чуитс - жевать не переживать".


Чипсы "Ruffles"

Нынешнее поколение, родившееся в 00-х, наверняка даже и не помнит, что когда-то не было рифленых чипсов"Lays MAX", а были только обычные. Но зато были чипсы "Ruffles". Это было что-то с чем-то. Я был просто влюблен в эти чипсы, и если у меня заводилась денежка и я хотел купить чипсы, то никаких сомнений не было. Я брал исключительно "Ruffles".

Нет, конечно их до сих пор можно найти, но не в России. В России же "Ruffles" стали именно "Lays Max".


Жвачки с вкладышами или наклейками

Популярные жвачки Love IS до сих пор продают в магазинах. Но на этом наверное все. Рынок жевательных резинок заполонили Orbit, Dirol, Wrigleys и др. А старые добрые жевательные резинки с наклейками и вкладышами ушли в небытие.

А ведь мы раньше покупали жвачки по большей степени именно из-за вкладышей и наклеек. Вспомните замечательные наклейки с динозаврами, трансформерами, Терминатором и т.д. Как правило, клеили мы их на двери, холодильники, тетрадки и т.д.

А чего стоят вкладыши "Turbo", на которые можно было играть в начале 90-х? Нет, сегодня тоже можно купить эти жвачки, но далеко не везде. В основном в интернет-магазинах или в специализированных точках.

Также, я просто фанател от вкладышей "Tipi Tip" и "Pambo", ведь это были не просто картинки, а целые мини сюжеты в стиле комиксов. Написано все было, правда, по-английски, но по картинкам и так все было понятно.


Волшебный сундучок Milky Way

Волшебный сундучок "Milky Way" особенно мне запомнился, несмотря на то, что мне его покупали всего пару раз. Это была небольшая коробочка с шоколадным батончиком "Milky Way" и несколькими деталями конструктора LEGO, из которых можно было собрать несколько небольших фигурок. И несмотря на то, что сегодня конструктор LEGO и шоколад Milkyway не потеряли своей актуальности и до сих пор являются востребованными товарами, это уже немного не то.

Волшебный сундучок действительно создавал ощущение какого-то домашнего волшебства и уюта.


Кэпсы

В одной из прошлых статей я уже вспоминал про кэпсы (фишки, сотки). Эти самые фишки шли как дополнение к какой-либо тематической жвачке, конфете или продавались целыми наборами.

Сейчас, конечно, никаких кэпсов уже не продается, как впрочем и жевательных резинок. А как было приятно, купить жвачку "Mortal Kombat" и получить 5 поинтовую фишку.

Фишки были самые разнообразны, начиная от простых и заканчивая светящимися и переливающимися. Это была настоящая азартная игра нашего детства.


Кола Као

Вы помните рекламу, когда юный спортсмен падает во время прыжка, потом отпивается какао и у него все получается? Да, это был тот самый кола као. Маркетологи, конечно, молодцы. Вы даже не представляете, как я хотел заполучить этот напиток, ведь я реально думал, что выпив Colacao я стану сильнее, быстрее и у меня разовьются спортивные навыки.

Мама пыталась мне сказать, что это так не работает, но я не слушал. В итоге, мне купили этот самый кола као на пробу, и мне не понравилось. А все потому что я просто не люблю какао.

Но зато рекламу и слоган я не забуду: "Колакао - чемпион среди какао".

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Метки: Еда   вкусняшки   детство   ностальжи   факты   фото   
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12k
Kostick Час назад
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11k
Андрей Ма-С 37 секунд назад
главное разочарование моего детства. Была грандиозная реклама по тв, я капец как хотел попробовать этот продукт. И каково было мое разочарование, когда там оказались внутри две обычные вафли!!!! Даже без шоколадной глазури!
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6k
Sania 6 минут назад
Chewits продают до сих пор, как и чипсы Ruffles. Люди настолько обленились и отупели, что не хотят даже попробовать воспользоваться поисковиком...
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4k
Денис 50 минут назад
Написано было на вкладышах не на английском,а на турецком. 95% всех жвачек были именно турецкого производства.
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14k
banzai7 58 минут назад
Когда ошибку вижу уже в заголовке, не читаю текст, а сразу леплю минус.
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2k
Lexx Час назад
Такие ещё были, тоже куда то пропали.
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