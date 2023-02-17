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Советское, а не корейское блюдо: как появилась морковь по-корейски

Советское, а не корейское блюдо: как появилась морковь по-корейски

Автор:
17 февраля 2023 09:59
Сообщество : Еда
Метки: Еда   интересно   морковь по корейски   пища   факты   фото   
2308
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Вкус корейской морковки в наши дни известен, наверное, каждому. Только вот мало, кто знает, что за этим привычным нам угощением стоит в общем-то большая беда, которая случилась с самими корейцами.

Начать стоит с того, что корейская морковка — совершенно не корейское блюдо. Это шедевр советской кухни, который, впрочем, сделали именно корейцы. И тут надо понимать исторический контекст: во второй половине 19 века огромное количество корейцев отправилось на Дальний Восток. Голод, нехватка земель и поиски лучшей жизни заставили почти полмиллиона человек переехать в Приморский край. Только вот их оттуда депортировали.

В 1937 году Иосиф Виссарионович приказал отправить корейцев в Узбекистан и Казахстан. Людей грузили в товарные вагоны и увозили в центр страны, даже не дав бедолагам нормально попрощаться со своими родными и друзьями. Жертвами такой транспортировки стали сотни человек: они просто не пережили этот путь. Но при чем тут корейская морковка? Начали-то мы, кажется, именно с нее?

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Все просто. Оказавшись на территории Средней Азии, корейцы, привыкшие к определенному питанию, вдруг обнаружили: в Узбекистане нет пекинской капусты, которая используется для традиционного приготовления кимчи. Для этого кочаны капусты режут, каждый лист промазывают острой пастой, а потом убирают под давление ферментироваться. Получается очень вкусная квашеная, нежная и острая закуска, которую едят с рисом, мясом и овощами. Из нее даже варят супы, настолько эта капуста популярна.

Но в Средней Азии такой капусты не было. Зато там была морковь, которую люди использовали для приготовления традиционного узбекского плова. Она-то и стала заменой капусты. Морковь натирали на терке, заправляли маслом, уксусом и целым ворохом пряностей. Так получилось всем известное нам блюдо. К слову сказать, всякие там шампиньоны по-корейски или хе появилось тоже в те же самые времена — как замена привычных корейцам блюда.

Так сталинское переселение корейцев подарило нам любимый многими продукт, о котором ни в Северной, ни в Южной Кореях ничего и не слышали.


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Метки: Еда   интересно   морковь по корейски   пища   факты   фото   
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6  комментариев
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1k
Александр Потёмкин 2 часа назад
Из какого пальца ты это высосал?
Откуда в Средней Азии столько морковки, чтобы накормить Пол-миллиона корейцев? Да, она используется при приготовлении плова, но как приправа, и выращивается не в таких масштабах!
И"потом "депортировали"... Около 500000 человек... В 37 году... Представить себе это можешь? Масштаб события? Логистика, охрана, кормёжка(та же морковка)
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2k
Павел Христенко 56 минут назад
Спорное утверждение. Скорее корейцы стали бы заменять свою капусту нашей капустой, что они и делали., а морковка "по корейски" блюдо быстрое и в ферментации не нуждается. Корейцы просто распробовали морковь в своём стиле.
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27k
Юрий 2 часа назад
Говорят, что в самой Корее её называют "морковью по русски".
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130
Obrval 2 часа назад
Что-то давненько не появлялось новых блюд. Вывод напрашивается сам собой.
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Все там слышали и уплетают за обе щеки.
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