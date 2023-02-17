Советское, а не корейское блюдо: как появилась морковь по-корейски

Вкус корейской морковки в наши дни известен, наверное, каждому. Только вот мало, кто знает, что за этим привычным нам угощением стоит в общем-то большая беда, которая случилась с самими корейцами.
Начать стоит с того, что корейская морковка — совершенно не корейское блюдо. Это шедевр советской кухни, который, впрочем, сделали именно корейцы. И тут надо понимать исторический контекст: во второй половине 19 века огромное количество корейцев отправилось на Дальний Восток. Голод, нехватка земель и поиски лучшей жизни заставили почти полмиллиона человек переехать в Приморский край. Только вот их оттуда депортировали.
В 1937 году Иосиф Виссарионович приказал отправить корейцев в Узбекистан и Казахстан. Людей грузили в товарные вагоны и увозили в центр страны, даже не дав бедолагам нормально попрощаться со своими родными и друзьями. Жертвами такой транспортировки стали сотни человек: они просто не пережили этот путь. Но при чем тут корейская морковка? Начали-то мы, кажется, именно с нее?
Все просто. Оказавшись на территории Средней Азии, корейцы, привыкшие к определенному питанию, вдруг обнаружили: в Узбекистане нет пекинской капусты, которая используется для традиционного приготовления кимчи. Для этого кочаны капусты режут, каждый лист промазывают острой пастой, а потом убирают под давление ферментироваться. Получается очень вкусная квашеная, нежная и острая закуска, которую едят с рисом, мясом и овощами. Из нее даже варят супы, настолько эта капуста популярна.
Но в Средней Азии такой капусты не было. Зато там была морковь, которую люди использовали для приготовления традиционного узбекского плова. Она-то и стала заменой капусты. Морковь натирали на терке, заправляли маслом, уксусом и целым ворохом пряностей. Так получилось всем известное нам блюдо. К слову сказать, всякие там шампиньоны по-корейски или хе появилось тоже в те же самые времена — как замена привычных корейцам блюда.
Так сталинское переселение корейцев подарило нам любимый многими продукт, о котором ни в Северной, ни в Южной Кореях ничего и не слышали.
Источник:
- С чем едят хумус из нута и почему он так полезен
- Дикие травы, которые русские употребляют в пищу
- Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля
- Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона?
- 15 видов рыбьей икры, которую едят в России
Откуда в Средней Азии столько морковки, чтобы накормить Пол-миллиона корейцев? Да, она используется при приготовлении плова, но как приправа, и выращивается не в таких масштабах!
И"потом "депортировали"... Около 500000 человек... В 37 году... Представить себе это можешь? Масштаб события? Логистика, охрана, кормёжка(та же морковка)
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
В целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край провести следующие мероприятия:
1. Предложить Дальневосточному крайкому ВКП(б), крайисполкому и УНКВД Дальневосточного края выселить все корейское население пограничных районов Дальневосточного края: Посьетского, Молотовского, Гродековского, Ханкайского, Хорольского, Черниговского, Спасского, Шмаковского, Постышевского, Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Суй-фунского, Кировского, Калининского, Лазо, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского, Михайловского, Архаринского, Сталинского и Блюхерово и переселить в Южноказахстанскую область, в районы Аральского моря и Балхаша и Узбекскую ССР.
Выселение начать с Посьетского района и прилегающих к Гродеково районов.
2. К выселению приступить немедленно и закончить к 1 января 1938 года.
3. Подлежащим переселению корейцам разрешить при переселении брать с собою имущество, хозяйственный инвентарь и живность.
4. Возместить переселяемым стоимость оставляемого ими движимого и недвижимого имущества и посевов.
5. Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду, при желании, за границу, допуская упрощенный порядок перехода границы.
6. Наркомвнуделу СССР принять меры против возможных эксцессов и беспорядков со стороны корейцев, в связи с выселением.
7. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Узбекской ССР немедленно определить районы и пункты вселения и наметить мероприятия, обеспечивающие хозяйственное состояние на новых местах переселяемых, оказав им нужное содействие.
8. Обязать НКПС обеспечить своевременную подачу вагонов по заявкам Далькрайисполкома для перевозки переселяемых корейцев и их имущества из Дальневосточного края в Казахскую ССР и Узбекскую ССР.
9. Обязать Далькрайком ВКП(б) и Далькрайисполком в трехдневный срок сообщить количество подлежащих выселению хозяйств и человек.
10. Увеличить количество пограничных войск на 3 тысячи человек для уплотнения охраны границы в районах, из которых переселяются корейцы.
11. Разрешить Наркомвнуделу СССР разместить пограничников в освобождаемых помещениях корейцев.
Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН