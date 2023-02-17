Советское, а не корейское блюдо: как появилась морковь по-корейски

Начать стоит с того, что корейская морковка — совершенно не корейское блюдо. Это шедевр советской кухни, который, впрочем, сделали именно корейцы. И тут надо понимать исторический контекст: во второй половине 19 века огромное количество корейцев отправилось на Дальний Восток. Голод, нехватка земель и поиски лучшей жизни заставили почти полмиллиона человек переехать в Приморский край. Только вот их оттуда депортировали.

В 1937 году Иосиф Виссарионович приказал отправить корейцев в Узбекистан и Казахстан. Людей грузили в товарные вагоны и увозили в центр страны, даже не дав бедолагам нормально попрощаться со своими родными и друзьями. Жертвами такой транспортировки стали сотни человек: они просто не пережили этот путь. Но при чем тут корейская морковка? Начали-то мы, кажется, именно с нее?