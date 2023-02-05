10 самых полезных видов орехов в мире

Кедровый орех может похвастаться с богатым составом. В нем содержатся вещества, которые имеют большую ценность для организма: магний, фосфор, медь, калий, а также витамины группы В.



Укрепление кровеносной системы и сердечной мышцы, снижение уровня холестерина и артериального давления – все это последствия употребления кедровых орехов.



Их применяют не только в качестве полезного продукта, но и как лекарство. Кедровые орехи рекомендуют при заболеваниях желудка (язве, панкреатите и других). Они предотвращают глаукому, снижают риск развития некоторых видов рака.



Для женщин кедровый орех – настоящая находка. Его называют «эликсиром молодости». Он замедляет процессы старения, оказывает благотворное влияние на кожу, волосы и ногти.



Рекомендуемая норма – 30 г. Для людей с избыточным весом ее стоит сократить до 20 г в день.



7. Кешью