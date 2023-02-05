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10 самых полезных видов орехов в мире

10 самых полезных видов орехов в мире

Автор:
05 февраля 2023 09:25
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   интересно   орехи   пища   познавательно   факты   фото   
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Орехи начали употреблять в пищу ориентировочно в эпоху неолита (9,5 тысячи лет до н. э.). С тех пор мало что изменилось – эти плоды по-прежнему пользуются большой популярностью у людей.

Орехи очень питательны, они отлично подходят в качестве перекуса. Их добавляют в салаты или основные блюда, в десерты. Всего существует около 40 видов орехов, причем некоторые из них относятся к несъедобным.

Среди съедобных популярны кешью, миндаль и другие привычные нам орехи. Кстати, большинство из них очень полезны. Не стоит забывать о высокой калорийности продукта и аллергических реакциях. Во избежание неприятных последствий следует контролировать количество съеденных плодов.

Ниже представлен рейтинг самых полезных орехов.

10. Арахис

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Арахис не должен был попасть в этот список, если рассматривать его с точки зрения ботаники. Он относится к бобовым культурам. Не является орехом, хоть и похож на него.

Арахис – питательный продукт. Это источник белка, необходимого для роста и развития мышечной массы. Плоды богаты витаминами, макро- и микроэлементами. У арахиса низкий гликемический индекс, что позволяет употреблять его в пищу людям, страдающим от сахарного диабета.

Снижает уровень холестерина, выводит токсины, активизирует защитные силы организма, укрепляет иммунитет. Он полезен при кардиологических проблемах, умственных нагрузках, в стрессовых ситуациях.

Продукт содержит много жиров, калорийный и может нанести вред организму. Диетологи рекомендуют употреблять его в обжаренном виде.

Допустимая норма: не более 15–20 штук в день.

9. Бразильский

Дорогостоящий, но очень полезный. В составе содержатся важные компоненты: селен, медь, фосфор, тиамин. Бразильский орех – идеальный продукт для людей, ведущих здоровый образ жизни. Небольшое количество продукта способно надолго утолить голод.

Он является источником жирных кислот Омега-3 и -6. Выводит вредные вещества из организма, ускоряет обмен веществ, повышает выносливость и ускоряет период восстановления после высоких физических нагрузок. Благотворно влияет на кожу, повышает иммунитет.

Получить большую пользу от орехов можно, употребляя их на ежедневной основе, но не следует превышать норму — 2 штуки в день.

8. Кедровый

Кедровый орех может похвастаться с богатым составом. В нем содержатся вещества, которые имеют большую ценность для организма: магний, фосфор, медь, калий, а также витамины группы В.

Укрепление кровеносной системы и сердечной мышцы, снижение уровня холестерина и артериального давления – все это последствия употребления кедровых орехов.

Их применяют не только в качестве полезного продукта, но и как лекарство. Кедровые орехи рекомендуют при заболеваниях желудка (язве, панкреатите и других). Они предотвращают глаукому, снижают риск развития некоторых видов рака.

Для женщин кедровый орех – настоящая находка. Его называют «эликсиром молодости». Он замедляет процессы старения, оказывает благотворное влияние на кожу, волосы и ногти.

Рекомендуемая норма – 30 г. Для людей с избыточным весом ее стоит сократить до 20 г в день.

7. Кешью

Это вкусное лакомство – незаменимый продукт в рационе худеющих. Кешью быстро насыщает и может похвастаться высоким содержанием клетчатки, низким гликемическим индексом. Содержит витамины В, ненасыщенные жирные кислоты и полезные минералы.

Орех борется с атеросклерозом, заболеваниями сердца и холестериновыми бляшками на сосудах, предупреждает развитие онкологии, снижает давление и помогает избавиться от признаков ПМС у женщин. Кешью может выводить из организма канцерогены и прочие вредные вещества, улучшает пищеварение.

Несет большую пользу для внешнего вида: задерживает появление седины, помогает бороться с возрастными изменениями.

Несмотря на все полезные свойства, не стоит употреблять более 5 орехов в день.

6. Фундук

Среди прочих орехов чаще всего выбирают фундук. Он недорого стоит, имеет приятный вкус, содержит необходимое количество витаминов и минералов, Омега-3 и Омега-9, олеиновую кислоту.

Фундук употребляют при диабете, причем его эффективность доказана. Орех снижает сахар и влияет на чувствительность к инсулину. Также он используется для профилактики опухолей и сердечных заболеваний. Благодаря антиоксидантам, снижает уровень холестерина в крови. Способствует нормализации веса.

Допустимая норма – 8–10 штук в день.

5. Макадамия

Макадамию называют королем орехов. Это кладезь питательных веществ: кальций, цинк, фосфор, магний и другие нутриенты, витамины группы В, витамины С и Е, никотиновая кислота.

Мигрень, артрит, авитаминоз, ангина, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака – с помощью макадамии можно облегчить симптомы проявления этих болезней или предотвратить их. Орех оказывает омолаживающий эффект. Способствует потере веса.

Рекомендуется употреблять не более 10 орешков в день.

4. Миндаль

По сравнению с другим лесными орехами миндаль содержит гораздо больше клетчатки, витамина Е и кальция. В составе также присутствуют железо, калий, магний, фосфор.

Его нужно обязательно ввести в рацион людям с сахарным диабетом. Болезнь Альцгеймера, бессонница, депрессия и прочие проблемы нервной системы и функционирования головного мозга можно решить, употребляя миндаль. Конечно, это не волшебная палочка, которая избавит от всех болезней, но их возможно предотвратить, если ежедневно заботиться о своем питании.

Миндаль восстанавливает микрофлору кишечника. Он положительно влияет на мужское здоровье, цинк и витамин Е способствуют выработке тестостерона. Орех полезен и для женщин: выравнивает гормональный фон, улучшает состояние кожи, благотворно влияет на волосы и ногти.

Суточная норма – не более 20 штук.

3. Пекан

Родственник грецкого ореха. Похож на него и внешне, и по вкусу, но более нежный и сладкий. Стоит недешево, но в последнее время пользуется большим спросом в России.

У пекана очень хороший состав: органические соединения и микроэлементы, жирные кислоты, мононенасыщенные жиры, антиоксиданты.

Орех едят для профилактики инсультов и инфарктов. Он повышает уровень сопротивляемости к простудным заболеваниям, очищает организм от токсинов, способствует омоложению, положительно влияет на зрение и состояние зубов. Ему под силу бороться с холестериновыми бляшками. Повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет.

Рекомендуемая норма – 5–7 штук в день.

2. Фисташка

Фисташка содержит минералы, витамины, биотин, селен, лютеин. Несет большую пользу для сердечно-сосудистой системы. Его используют в качестве профилактического средства для укрепления здоровья глаз.

Биотин помогает сжигать жиры и усваиваться белкам. Продукт без боязни можно включать в меню худеющих. Кстати, калорийность фисташки немного меньше, чем у многих других орехов. Кроме того, они «регулируют» аппетит, снижая уровень сахара в крови.

Их советуют употреблять при отравлениях.

Рекомендуемая норма – 40 штук в день.

1. Грецкий

«Царский» орех – источник витаминов, макро- и микроэлементов. Содержи много цинка и йода. Рекомендуется ввести в рацион при проблемах со щитовидной железой.
Грецкий орех – профилактика нарушений работы сердца. Его включают в рацион при проблемах с кожей

Орех считается самым лучшим продуктом для восстановления после тяжелых физических и умственных нагрузок. Помогает работе мозга, улучшает память, снижает уровень нервного напряжения.

Ежедневная норма – 7 штук.

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Метки: Еда   в мире   интересно   орехи   пища   познавательно   факты   фото   
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788k
А.Берестенко 2 часа назад
А семушек, семушек то сколько можна в день?!!!
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22k
SolomonA 48 минут назад
"Рекомендуемая норма – 40 штук (фисташек) в день."

Это ж надо миллиардером быть!
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20k
Alf 48 минут назад
Ежедневная норма – 7 штук. Плюс шоколадка и 100 гр. армянского коньяка. Эффект гарантирован!
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