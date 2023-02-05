10 самых полезных видов орехов в мире

Орехи начали употреблять в пищу ориентировочно в эпоху неолита (9,5 тысячи лет до н. э.). С тех пор мало что изменилось – эти плоды по-прежнему пользуются большой популярностью у людей.
Орехи очень питательны, они отлично подходят в качестве перекуса. Их добавляют в салаты или основные блюда, в десерты. Всего существует около 40 видов орехов, причем некоторые из них относятся к несъедобным.
Среди съедобных популярны кешью, миндаль и другие привычные нам орехи. Кстати, большинство из них очень полезны. Не стоит забывать о высокой калорийности продукта и аллергических реакциях. Во избежание неприятных последствий следует контролировать количество съеденных плодов.
Ниже представлен рейтинг самых полезных орехов.
10. Арахис
Арахис не должен был попасть в этот список, если рассматривать его с точки зрения ботаники. Он относится к бобовым культурам. Не является орехом, хоть и похож на него.
Арахис – питательный продукт. Это источник белка, необходимого для роста и развития мышечной массы. Плоды богаты витаминами, макро- и микроэлементами. У арахиса низкий гликемический индекс, что позволяет употреблять его в пищу людям, страдающим от сахарного диабета.
Снижает уровень холестерина, выводит токсины, активизирует защитные силы организма, укрепляет иммунитет. Он полезен при кардиологических проблемах, умственных нагрузках, в стрессовых ситуациях.
Продукт содержит много жиров, калорийный и может нанести вред организму. Диетологи рекомендуют употреблять его в обжаренном виде.
Допустимая норма: не более 15–20 штук в день.
9. Бразильский
Дорогостоящий, но очень полезный. В составе содержатся важные компоненты: селен, медь, фосфор, тиамин. Бразильский орех – идеальный продукт для людей, ведущих здоровый образ жизни. Небольшое количество продукта способно надолго утолить голод.
Он является источником жирных кислот Омега-3 и -6. Выводит вредные вещества из организма, ускоряет обмен веществ, повышает выносливость и ускоряет период восстановления после высоких физических нагрузок. Благотворно влияет на кожу, повышает иммунитет.
Получить большую пользу от орехов можно, употребляя их на ежедневной основе, но не следует превышать норму — 2 штуки в день.
8. Кедровый
Кедровый орех может похвастаться с богатым составом. В нем содержатся вещества, которые имеют большую ценность для организма: магний, фосфор, медь, калий, а также витамины группы В.
Укрепление кровеносной системы и сердечной мышцы, снижение уровня холестерина и артериального давления – все это последствия употребления кедровых орехов.
Их применяют не только в качестве полезного продукта, но и как лекарство. Кедровые орехи рекомендуют при заболеваниях желудка (язве, панкреатите и других). Они предотвращают глаукому, снижают риск развития некоторых видов рака.
Для женщин кедровый орех – настоящая находка. Его называют «эликсиром молодости». Он замедляет процессы старения, оказывает благотворное влияние на кожу, волосы и ногти.
Рекомендуемая норма – 30 г. Для людей с избыточным весом ее стоит сократить до 20 г в день.
7. Кешью
Это вкусное лакомство – незаменимый продукт в рационе худеющих. Кешью быстро насыщает и может похвастаться высоким содержанием клетчатки, низким гликемическим индексом. Содержит витамины В, ненасыщенные жирные кислоты и полезные минералы.
Орех борется с атеросклерозом, заболеваниями сердца и холестериновыми бляшками на сосудах, предупреждает развитие онкологии, снижает давление и помогает избавиться от признаков ПМС у женщин. Кешью может выводить из организма канцерогены и прочие вредные вещества, улучшает пищеварение.
Несет большую пользу для внешнего вида: задерживает появление седины, помогает бороться с возрастными изменениями.
Несмотря на все полезные свойства, не стоит употреблять более 5 орехов в день.
6. Фундук
Среди прочих орехов чаще всего выбирают фундук. Он недорого стоит, имеет приятный вкус, содержит необходимое количество витаминов и минералов, Омега-3 и Омега-9, олеиновую кислоту.
Фундук употребляют при диабете, причем его эффективность доказана. Орех снижает сахар и влияет на чувствительность к инсулину. Также он используется для профилактики опухолей и сердечных заболеваний. Благодаря антиоксидантам, снижает уровень холестерина в крови. Способствует нормализации веса.
Допустимая норма – 8–10 штук в день.
5. Макадамия
Макадамию называют королем орехов. Это кладезь питательных веществ: кальций, цинк, фосфор, магний и другие нутриенты, витамины группы В, витамины С и Е, никотиновая кислота.
Мигрень, артрит, авитаминоз, ангина, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака – с помощью макадамии можно облегчить симптомы проявления этих болезней или предотвратить их. Орех оказывает омолаживающий эффект. Способствует потере веса.
Рекомендуется употреблять не более 10 орешков в день.
4. Миндаль
По сравнению с другим лесными орехами миндаль содержит гораздо больше клетчатки, витамина Е и кальция. В составе также присутствуют железо, калий, магний, фосфор.
Его нужно обязательно ввести в рацион людям с сахарным диабетом. Болезнь Альцгеймера, бессонница, депрессия и прочие проблемы нервной системы и функционирования головного мозга можно решить, употребляя миндаль. Конечно, это не волшебная палочка, которая избавит от всех болезней, но их возможно предотвратить, если ежедневно заботиться о своем питании.
Миндаль восстанавливает микрофлору кишечника. Он положительно влияет на мужское здоровье, цинк и витамин Е способствуют выработке тестостерона. Орех полезен и для женщин: выравнивает гормональный фон, улучшает состояние кожи, благотворно влияет на волосы и ногти.
Суточная норма – не более 20 штук.
3. Пекан
Родственник грецкого ореха. Похож на него и внешне, и по вкусу, но более нежный и сладкий. Стоит недешево, но в последнее время пользуется большим спросом в России.
У пекана очень хороший состав: органические соединения и микроэлементы, жирные кислоты, мононенасыщенные жиры, антиоксиданты.
Орех едят для профилактики инсультов и инфарктов. Он повышает уровень сопротивляемости к простудным заболеваниям, очищает организм от токсинов, способствует омоложению, положительно влияет на зрение и состояние зубов. Ему под силу бороться с холестериновыми бляшками. Повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет.
Рекомендуемая норма – 5–7 штук в день.
2. Фисташка
Фисташка содержит минералы, витамины, биотин, селен, лютеин. Несет большую пользу для сердечно-сосудистой системы. Его используют в качестве профилактического средства для укрепления здоровья глаз.
Биотин помогает сжигать жиры и усваиваться белкам. Продукт без боязни можно включать в меню худеющих. Кстати, калорийность фисташки немного меньше, чем у многих других орехов. Кроме того, они «регулируют» аппетит, снижая уровень сахара в крови.
Их советуют употреблять при отравлениях.
Рекомендуемая норма – 40 штук в день.
1. Грецкий
«Царский» орех – источник витаминов, макро- и микроэлементов. Содержи много цинка и йода. Рекомендуется ввести в рацион при проблемах со щитовидной железой.
Грецкий орех – профилактика нарушений работы сердца. Его включают в рацион при проблемах с кожей
Орех считается самым лучшим продуктом для восстановления после тяжелых физических и умственных нагрузок. Помогает работе мозга, улучшает память, снижает уровень нервного напряжения.
Ежедневная норма – 7 штук.
Источник:
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