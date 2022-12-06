Переворот в производстве советских кукол

Уже в 50-е годы производство кукол составляло около 25% от общего количество выпускаемых игрушек: ежегодные "кукольные" тиражи составляли миллионы экземпляров, и это был далеко не предел возможностей.
Долгое время ассортимент советских кукол подразделялся на группы по видам используемых материалов. Это могли быть мягконабивные куклы, у которых туловище изготавливалось из плотных тканей и заполнялось ватой, стружкой, очесами вискозы. У некоторых таких кукол головка и конечности тоже были мягконабивными; у других - из прессованной бумажно-древесной массы.
Не менее обширной группой были куклы из папье-маше и бумажно-древесных масс, когда для производства игрушек использовались тонкие опилки и крахмал или же опилки вперемешку с бумажной массой, крахмалом и мучной пылью. Такие куклы обычно имели шарнирные конечности, нарисованные или вставные глазки, нередко их делали озвученными и иногда даже шагающими.
Керамические куколки - как правило, их делали небольшого размера - до 15 см, составляли самую малочисленную категорию. Очень часто фарфоровые и глиняные голыши поступали в продажу вместе с ванночками для купания.
Также кукол делали из резины и пластических масс: целлулоид, полистирол, полиэтилен, этрол и др. И именно пластик совершил что-то вроде переворота в индустрии кукольного производства. Долгое время профессия мастера-кукольника была очень прибыльной и уважаемой, т.к. не поддавалась механизации и каждое изделие выполнялось вручную.
Ситуация изменилось с началом использования папье-маше - для того чтобы заливать смесь в готовые формы, не требовалось особых умений, и начали возникать артели, фабрики и прочие предприятия по производству кукол. Но когда во второй половине XIX столетия изобрели первый искусственный пластик - целлулоид, производство кукол упростилось и подешевело еще сильнее.
Правда, материал оказался довольно опасным - если ребенок играл с целлулоидной куклой вблизи открытого огня, игрушка нередко воспламенялась, а дети получали серьезные ожоги. Но, несмотря на этот существенный недостаток, из целлулоида по-прежнему продолжали делать кукол, пуговицы, пряжки и даже бильярдные шары.
В 30-е годы XX века появились первые ПВХ смолы, которые впоследствии и стали основным материалом для массового производства недорогих, но красивых кукол. Правда, произошло это далеко не сразу, т.к. для изготовления какого-либо изделия ПВХ сначала нужно расплавить, залить в формы, нагреть до определенной температуры, а затем непременно охладить.
Но техника того времени не позволяла уловить тот момент, когда ПВХ после плавления начинал разрушаться, и от использования этого материала временно отказались. Спас ситуацию новый метод переработки, при котором пластик расплавлять не требовалось - это и способствовало тому, что производство кукол постепенно отказалось от старых материалов в пользу ПВХ.
Добавки-пластификаторы и красители позволяли сделать кукольные личики нежно-розовыми, упругими и эластичными; сами игрушки получались прочными и их можно было купать в отличие от тех, что делали из ткани или папье-маше.
Впервые куклы из ПВХ были продемонстрированы на московской выставке "Игрушка-72", проходившей в парке Сокольники. Там же все желающие могли ознакомиться и с технологическим процессом изготовления пластиковых кукол - установку для роторного литья демонстрировали наравне с игрушками.
Если кратко, то кукол делали так: ПВХ частицы загружали в пресс-формы и включали устройство. Формы отправлялись в нагревательную камеру, где пластик превращался в эластичную массу. Затем формы уезжали в камеру охлаждения, после пребывания в которой работники извлекали готовые детали будущей куклы: конечности, туловища, головки.
На специальной машине куклам пришивали парички и вставляли глазки, после чего разрозненные детали собирали воедино и облачали игрушку в заранее приготовленный костюм. Конечно, существовали разные модели кукол: они могли отличаться размером, иметь двигательный механизм, быть озвученными или "немыми", закрывать глаза или же иметь неподвижный взгляд.
Но так или иначе, открытие способа обработки ПВХ смол привело к тому, что производство самой любимой игрушки всех девчонок стало очень простым, недорогим и позволило создать огромнейший ассортимент всевозможных кукол.
Источник:
- "Пятнашки": головоломка из советского детства
- Привет из детства: советские игрушки с лягушками
- Детский микроскоп: советская копия американской игрушки
- Игрушка, которую до сих пор делают на государственном пороховом заводе
- Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР