Переворот в производстве советских кукол

В 30-е годы XX века появились первые ПВХ смолы, которые впоследствии и стали основным материалом для массового производства недорогих, но красивых кукол. Правда, произошло это далеко не сразу, т.к. для изготовления какого-либо изделия ПВХ сначала нужно расплавить, залить в формы, нагреть до определенной температуры, а затем непременно охладить.

Но техника того времени не позволяла уловить тот момент, когда ПВХ после плавления начинал разрушаться, и от использования этого материала временно отказались. Спас ситуацию новый метод переработки, при котором пластик расплавлять не требовалось - это и способствовало тому, что производство кукол постепенно отказалось от старых материалов в пользу ПВХ.

Добавки-пластификаторы и красители позволяли сделать кукольные личики нежно-розовыми, упругими и эластичными; сами игрушки получались прочными и их можно было купать в отличие от тех, что делали из ткани или папье-маше.

Впервые куклы из ПВХ были продемонстрированы на московской выставке "Игрушка-72", проходившей в парке Сокольники. Там же все желающие могли ознакомиться и с технологическим процессом изготовления пластиковых кукол - установку для роторного литья демонстрировали наравне с игрушками.